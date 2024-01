Condo 2024 : les meilleures expositions d’art à voir à Londres ce mois-ci

Alors que le programme d’échange de galeries préféré du monde de l’art est lancé ce week-end à Londres, voici un guide des meilleures expositions à voir dans la capitale ce mois-ci





Copropriété est de retour à Londres après une brève interruption pandémique, étant devenu un moment fort du calendrier des galeries londoniennes. Fondé en 2016 par Vanessa Carlos (directrice de Carlos/Ishikawa, basé à Londres), Condo a été envisagé comme un programme d’échange à grande échelle encourageant l’extension des programmes de galeries au-delà des frontières. Tirant son nom de « condominium », les galeries des villes hôtes partagent leurs espaces avec d’autres galeries du monde entier, offrant une opportunité rare de partage de ressources et de réalisation d’expositions expérimentales. Condo a connu de nombreuses itérations au fil des ans, avec des échanges ayant lieu dans des villes comme New York, São Paulo et Shanghai. L’édition londonienne de cette année voit 50 galeries participer dans 23 espaces londoniens répartis dans toute la capitale, démarrant l’année avec un afflux d’énergie créative nouvelle. Ci-dessous, consultez notre guide des meilleurs spectacles à voir au Condo London 2024, qui se déroule du 20 janvier au 17 février 2024.

Maureen Paley : Studio M, hébergement Sweetwater (Berlin) – Christopher Aque et Alexandre Khondji

Maureen Paley, une puissance de l’Est de Londres, accueille la galerie berlinoise cool et conceptuelle Sweetwater, présentant les œuvres de Christopher Aque et Alexandre Khondji, dont le travail explore les frontières entre public et privé. Khondji Barrages est une intervention spécifique au site dans l’espace, qui utilise des vannes en aluminium prêtes à l’emploi pour couper la pièce en deux, modifiant ainsi la dynamique de l’espace de la galerie. Acque présente des images de son Flux et reflux série, diptyques photographiques mettant en scène un plan d’eau accompagné du corps d’une personne. Le cadrage est presque érotique dans son voyeurisme, avec des corps anonymes pris au dépourvu. Les teintes granuleuses et oniriques du processus d’impression à la gomme bichromate qui demande beaucoup de travail confèrent également une qualité éthérée à la nature éphémère des images.

Image © Libasse Ka 2024; avec l’aimable autorisation de l’artiste et Carlos / Ishikawa, Londres. Photographier: Damien Griffiths

Carlos/Ishikawa, hébergement Chapter (NY) & Galerie Kandlhofer (Vienne) – Libasse Ka, Stella Zhong et Cheyenne Julien et Richie Culver

Carlos/Ishikawa présente les œuvres de Libasse Ka, qui marqueront sa première grande exposition personnelle et sa première présentation au Royaume-Uni. Inspirées par les figures géométriques de Mondrian et du peintre gantois Mario de Brabandere, les peintures abstraites de Ka ont un côté ludique et rafraîchissant, expérimentant la couleur et la forme. La galerie new-yorkaise Chapter exposera le travail de Cheyenne Julien et Stella Zhong. Les peintures de Zhong sont chargées d’incertitude existentielle, composées de sphères occupant des vides au potentiel illimité ; l’obscurité et l’ampleur des œuvres nous obligent à déplacer la perspective vers l’infime. Le travail de Julien représente des sujets intimes inspirés de ses relations personnelles, mettant en évidence les interdépendances des corps et de leurs contextes, avec des peintures très saturées et étrangement oniriques. La Galerie Kandlhofer, basée à Vienne, présente le travail de Richie Culver, un artiste multidisciplinaire explorant le genre, la classe sociale et l’impact aliénant de la technologie sur notre expérience vécue, bien connu pour le lyrisme humoristique de ses œuvres textuelles sur toile, qui offrent une critique sociale poignante. Culver présentera également une pièce de performance Stratégie de sortie qui se déroulera tout au long du week-end d’ouverture.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Ginny sur Frédéric, Londres

Ginny sur Frederick, hébergeant Lomex (NYC) – bonjour la poussière ! – Francesca Dolor et David Flaugher

Niché derrière Smithfield Market se trouve l’un des joyaux cachés de Londres, Ginny on Frederick. Ayant déménagé dans la rue de leur sandwicherie emblématique et dans leur nouveau garage plus grand fin 2023 – deux utilisations innovantes d’espaces sans prétention – leur programmation continue de ravir. C’est la première année que la galerie participe à Condo, et elle accueille Lomex, une autre galerie avec un culte de l’autre côté de l’Atlantique. bonjour la poussière ! rassemble les œuvres de Francesca Dolor et David Flaugher, qui partagent tous deux un intérêt pour la navigation dans des paysages personnels. Les peintures psychédéliques à grande échelle de Dolor ressemblent à des autels et suintent des émotions subconscientes, tandis que les intérieurs étranges de Flaugher ont une qualité méditative. Rendus sans sources du monde réel, ils mettent en scène un environnement post-humain en proie à des forces inconnues.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et P21, Séoul

Project Native Informant, hébergeant Gianni Manhattan (Vienne) et P21 (Séoul) – Héros – Taewon Ahn et Ibrahim Meïté Sikely

Situé à côté de Herald Street, le haut lieu de la galerie de Bethnal Green, Project Native Informant excelle dans la programmation qui examine notre relation avec la culture Internet, exposant le travail d’artistes tels que Sophia Al-Maria, Juliana Huxtable et le collectif pionnier DIS. Accueillant à la fois Gianni Manhattan et P21, l’exposition conjointe Héros rassemble les travaux d’Ibrahim Meïté Sikely et de Taewon Ahn, qui partagent tous deux un intérêt pour le potentiel de transformation des mondes numériques. Le titre de l’émission fait référence aux personnages archétypaux du jeu vidéo, qui sont la source d’inspiration du tableau dynamique de Sikely. La pratique d’Ahn s’inspire également d’une gamme de médias numériques, avec des œuvres – mettant en vedette son chat Hiro contorsionné et difforme – rappelant les graphismes des premiers jeux vidéo. Également exposée dans l’autre unité du Project Native Informant, une exposition personnelle de Michael Andrew Page intitulée Claustre. L’exposition présente des œuvres de son Bivouac série, qui utilise un ensemble complexe de processus numériques et analogiques pour transformer d’humbles tentes en peintures kaléidoscopiques éclatantes.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Lambda Lambda Lambda, Pristina

Soft Opening, hébergement LambdaLambdaLambda (Prishtina) – Portails – Heinz Frank, Sharona Franklin, Vedran Kopljar, Hanne Lippard, Hunter Longe, Emile Rubino, Dardan Zhegrova

Apportant l’esprit jeune du Kosovo à Hackney, la galerie LambdaLambdaLambda défend les artistes du Kosovo et des Balkans. Portails est une exposition collective qui explore les ouvertures sous diverses formes, depuis les crevasses des reliques murales de Hunter Longe, taquinant les liens avec d’autres mondes, jusqu’à la photographie ludique d’Emile Rubino qui transforme la domesticité familière de l’humble machine à laver. Mentions honorables également à l’horloge hypnotique faite de cuillères de Sharona Franklin. Les miroirs d’Hanne Lippard nous voient également coincés dans la boucle de leurs malédictions numériques. Portails nous invite à regarder à l’intérieur du vide, en présentant des œuvres qui nous permettent de voir sous des angles alternatifs.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Emalin, Londres. photo par Paul Salverson

Emalin, hébergeant la Galerie Neu (Berlin) ->anticorps – Megan Plunkett et Manfred Pernice

Emalin et la Galerie Neu présentent une collection d’œuvres de Megan Plunkett aux côtés de nouvelles sculptures de Manfred Pernice. Plunkett et Pernice partagent une affinité pour transformer le quotidien en quelque chose de spectaculaire. Le travail de Plunkett est étrange, explorant le médium de la photographie et son potentiel à créer des moments d’hyperréalité, tandis que les sculptures architecturales de Pernice élèvent le banal à travers sa construction ludique de monuments énigmatiques. A voir également l’exposition inaugurale 118 ½ au nouvel emplacement d’Emalin à The Clerk’s House à Shoreditch, en bas de la rue de leur emplacement à Holywell Lane. On pense que le nouveau bâtiment de la galerie était un ancien poste de garde à partir duquel un surveillant surveillait les voleurs de corps pendant la tourmente de l’est de Londres aux XVIIIe et XIXe siècles. Les artistes présentés dans l’exposition abordent les questions de la vie domestique et de sa politique, avec des œuvres comme Alvaro Barrington, Sung Tieu et Marina Xenofontos. 118 ½ continue jusqu’à ce que 16 mars.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste Bridget Donoghue, NY, High Art, Paris et Arcadia Missa, Londres