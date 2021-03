Des photos d’une tente de détention de la patrouille frontalière montrent des enfants détenus dans des conditions sordides. L’administration Biden gardant la presse à l’écart, les photos offrent un rare aperçu d’installations autrefois qualifiées d ‘«inhumaines» par Biden lui-même.

Plus de 15000 enfants migrants non accompagnés sont actuellement détenus à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique, avec plus de 5000 détenus dans des installations temporaires de protection des douanes et de la protection des frontières (CBP). «Inacceptable et inhumain», selon les mots du gouverneur du Texas, Greg Abbott. Les passages frontaliers ont presque triplé en février par rapport à un an plus tôt et sont en passe d’atteindre un sommet de deux décennies, a déclaré la semaine dernière le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Des photos de l’intérieur de l’une de ces installations à Donna, au Texas, révèlent une surpopulation massive à l’intérieur des abris de fortune. Les photos, partagées avec Axios dimanche par le représentant Henry Cuellar (D-Texas), montrent ces « Pods » fonctionnant à double capacité, avec des groupes d’enfants blottis entre des séparateurs en feuille de plastique brut.

«Des photos exclusives de l’intérieur d’une installation de débordement temporaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à Donna, au Texas, révèlent les conditions de fortune surpeuplées à la frontière alors que les refuges pour enfants et les centres de détention pour les familles du gouvernement se remplissent. co / WJnkV4zBFX pic.twitter.com/7XqagoPwak – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 22 mars 2021

RUPTURE: Ces photos ont été prises à l’intérieur des centres de détention pour immigrants de Biden au Texas. Toutes ces photos ont été partagées avec Axios par le représentant Henry Cuellar (D-Texas) pic.twitter.com/p0lOweagtN – Ian Miles Cheong (@stillgray) 22 mars 2021

Les agents de la patrouille frontalière sont «Faire de leur mieux dans les circonstances», Cuellar a dit, mais a décrit les abris temporaires comme «Des conditions terribles pour les enfants.»

Un autre lot de photos publié lundi par le groupe de surveillance conservateur Project Veritas montre des scènes similaires dans le même établissement du Texas, avec des enfants dormant sous des couvertures en aluminium de style bocal à poissons. «Pods». Le fondateur du projet Veritas, James O’Keefe, a affirmé que ces enfants avaient souffert «Multiples agressions sexuelles, agressions normales et urgences médicales quotidiennes», citant une source anonyme.

Ces photos ont été prises ces derniers jours. Il y a huit pods avec huit cellules chacun dans l’établissement. À tout moment, il y a en moyenne 3 000 personnes en détention ici. Les immigrés clandestins sont séparés par âge ou taille physique selon la chambre. pic.twitter.com/kFmZgTG2Iv – James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 22 mars 2021

Les affirmations d’O’Keefe ont été confirmées par le New York Times, qui le mois dernier a décrit les conditions dans des installations telles que «Semblable à des prisons.» Il n’y a jusqu’à présent eu aucune mention d’agression sexuelle dans l’établissement de Donna, mais les rapports d’agression sexuelle dans les centres de détention ont proliféré pendant les années Trump.

Tout au long de sa campagne, Biden a promis un «Juste et humain» politique frontalière, et son administration insiste sur le fait que son hôte de «Installations de débordement» sont un monde loin de la «Cages» l’ancien président Donald Trump a gardé des mineurs non accompagnés. Bien que Mayorkas ait décrit les installations du CBP comme « Pas de place pour un enfant, » il a insisté la semaine dernière pour que les agents fédéraux «Recevoir, abriter et transférer en toute sécurité» dans un logement plus adapté et à plus long terme.

Pourtant, les enfants passent en moyenne 136 heures dans ces établissements, bien au-delà de la limite légale de 72 heures. De plus, il s’est avéré difficile d’obtenir un aperçu précis des conditions dans lesquelles ils sont maintenus. Jusqu’à présent, aucune photo publique de l’intérieur de ces installations n’a été partagée, les journalistes ont été tenus à l’écart et les agents du CBP se seraient vu interdire par un ordre officieux de parler aux médias.



Interrogés sur cette apparente barrière de sécurité, certains législateurs démocrates ont défendu la politique de non-accès de Biden. «Je ne pense pas nécessairement qu’il soit approprié pour les journalistes de se trouver dans des centres qui ne sont pas des lieux permanents pour les enfants», La représentante Linda Sanchez (D-Californie) a déclaré vendredi à CNN.

La flambée actuelle des frontières est survenue immédiatement après que Biden a annulé presque toutes les politiques d’immigration de Trump par décret, y compris une politique liée au coronavirus renvoyant tous les demandeurs d’asile à la frontière, et la politique dite de « Rester au Mexique » qui a vu les migrants d’Amérique centrale attendre au Mexique jusqu’à ce que leurs demandes d’asile puissent être traitées.

Néanmoins, l’administration Biden a blâmé Trump pour la crise actuelle, Mayorkas accusant Trump de démolir «Les systèmes ordonnés» prétendument établi par l’administration Obama.

Trump, quant à lui, a été cinglant dans sa critique de Biden. «Nous avons fièrement remis à l’administration Biden la frontière la plus sûre de l’histoire», a-t-il déclaré dimanche dans un communiqué. «Tout ce qu’ils avaient à faire était de maintenir ce système en bon état de marche sur le pilote automatique. Au lieu de cela, en l’espace de quelques semaines seulement, l’administration Biden a transformé un triomphe national en une catastrophe nationale. Ils sont au-dessus de leurs têtes et prennent l’eau rapidement.

Bien qu’elle ait formulé sa déclaration différemment de celle de Trump, Roberta Jacobson, le tsar de la frontière de Biden, a admis plus tôt ce mois-ci que le renversement des politiques strictes de Trump aurait pu libérer «Demande refoulée» des migrants pour entrer aux États-Unis, et que Biden «Une politique plus humaine» incitera peut-être plus de gens à « décision » traverser la frontière.

