Conditions mineures que vous ne devriez jamais ignorer chez votre nouveau-né, selon les experts

La plupart d’entre nous considéreraient le rhume, les maux de ventre ou les boutons de fièvre comme une simple maladie banale.

Mais les experts ont exhorté les parents à être conscients que des maladies mineures comme le rhume peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les nouveau-nés et qu’ils devront peut-être prendre des mesures.

Par exemple, certaines infections virales peuvent entraîner des complications potentiellement graves comme la pneumonie chez les jeunes enfants.

Cependant, ces affections mineures peuvent être très difficiles à repérer car elles « se présentent de manière très générale », prévient le Dr Muriel Meso, pédiatre consultante et endocrinologue à l’hôpital Portland, qui fait partie de HCA Healthcare UK à Londres.

Ici, le Dr Meso révèle les maladies de routine qu’aucun parent ne devrait ignorer, ainsi que ce qu’il faut faire si vous les repérez.

Le Dr Meso prévient que vous devez faire attention à la somnolence, aux éruptions cutanées, à la température élevée et à la respiration rapide chez les nouveau-nés, car cela pourrait être le signe d’une infection.

Herpès labial

Pour les adultes, un bouton de fièvre, causé par le virus de l’herpès simplex, est non seulement courant, mais peut également « résorber spontanément », ce qui signifie qu’il disparaît tout seul ou peut être traité avec des crèmes antivirales en vente libre.

Cependant, chez les bébés âgés de quelques semaines seulement, cela pourrait avoir des conséquences bien plus graves.

« Les bébés sont plus vulnérables en raison de leur système immunitaire immature. Ainsi, les infections qui peuvent provoquer des maladies mineures ou moins graves chez les enfants plus âgés peuvent entraîner des présentations plus graves chez les bébés », a déclaré le Dr Meso à MailOnline.

Par exemple, le virus de l’herpès ne donnera pas nécessairement à un bébé un bouton de fièvre, prévient le Dr Meso.

« Si une personne atteinte d’un bouton de fièvre entre en contact avec un bébé, elle peut alors contracter une infection plus grave par le virus de l’herpès simple, elle peut se propager et devenir plus invasive », a-t-elle déclaré.

En fait, les bébés peuvent avoir besoin de soins médicaux sérieux s’ils entrent en contact avec le virus.

Le Dr Meso a déclaré : « Si un bébé développe une éruption cutanée de type cloques, surtout s’il a été en contact avec une personne souffrant d’un bouton de fièvre, consultez un médecin. Ils peuvent avoir besoin d’un traitement antiviral, surtout s’ils sont très jeunes.

« Si le bébé a moins de trois mois, il devra se rendre aux urgences s’il ne se sent pas bien. »

C’est pour cette raison que le pédiatre souligne que « mieux vaut prévenir que guérir ».

« Si quelqu’un a un bouton de fièvre, il doit éviter tout contact avec le bébé et s’assurer de se laver les mains », a-t-elle déclaré.

Rhume

Même les symptômes classiques du rhume, comme un reniflement, une toux ou une température, pourraient être dangereux pour les nouveau-nés, prévient le Dr Meso.

Alors que les adultes peuvent simplement résister au reniflement, à la toux ou à la température provoquée par une telle infection, les bébés peuvent être beaucoup plus durement touchés car leur système immunitaire est sous-développé.

«Lorsque les bébés développent des infections plus graves à la suite d’un virus, ils peuvent se présenter de manière très non spécifique», explique le Dr Meso.

Les signes d’une infection grave comprennent une somnolence inhabituelle, une respiration plus rapide, de la fièvre et ne doivent jamais être ignorés, explique le Dr Meso.

«De toute façon, les bébés dorment beaucoup au cours des premières semaines de leur vie, car ils en ont besoin, mais ils doivent être suffisamment alertes pour pouvoir se nourrir.» Donc, si vous avez un bébé qui est vraiment somnolent, il pourrait s’agir d’un virus du rhume », a déclaré le Dr Meso.

« Un bébé de moins de trois mois qui a une respiration rapide, des efforts respiratoires accrus, a chaud ou a de la fièvre devrait se rendre aux urgences car tous ces éléments peuvent être les premiers signes d’une infection », a-t-elle ajouté.

Infection de l’oreille

Les otites sont très fréquentes chez les tout-petits et les enfants plus âgés et elles s’améliorent généralement d’elles-mêmes en trois jours.

Mais des signes tels que la fièvre peuvent être très difficiles à détecter chez les bébés et peuvent être le signe de quelque chose de plus grave comme la méningite.

Les bébés souffrant d’une otite peuvent se frotter ou se tirer les oreilles, ne pas réagir à certains sons, être agités ou irritables et ne plus manger, selon le NHS.

Un nouveau-né peut également avoir de la température s’il a une otite, prévient le Dr Meso.

S’il ne s’agit que d’une infection de l’oreille, il est conseillé de consulter votre médecin généraliste, mais si votre bébé présente d’autres symptômes inquiétants, vous devez l’emmener aux urgences.

Le Dr Meso a déclaré : « Il s’agit davantage de la gravité de la présentation. Votre bébé est donc plus susceptible de se présenter de manière très générale comme souffrant.

«S’ils ont du mal à se réveiller, s’ils ont une respiration rapide, s’ils ont chaud et s’ils ont moins de trois mois, ils doivent se rendre aux urgences.»

« Mais s’ils sont plus âgés, de six mois et plus, s’ils se nourrissent encore mais ont de la température, vous pouvez consulter votre médecin généraliste pour un examen. »

Plus de 90 pour cent de la population est immunisée contre la varicelle, mais les nouveau-nés peuvent développer des complications.

Varicelle

Dans la plupart des cas, la varicelle est une maladie bénigne chez les enfants et n’est pas préoccupante, mais il existe un risque de complications graves chez les jeunes bébés.

La déshydratation, l’inflammation du cerveau et d’autres organes, notamment les reins ou le pancréas, sont autant de complications possibles de la varicelle chez les nouveau-nés.

« Si la maladie n’est pas traitée, ils peuvent développer des complications telles qu’une pneumonie et d’autres infections secondaires graves », a déclaré le Dr Meso.

«Tout bébé de moins d’un mois qui a été exposé à la varicelle et qui a développé une éruption cutanée doit être vu aux urgences.» Ils auront très probablement besoin d’un traitement », a-t-elle ajouté.

Cependant, plus de 90 pour cent de la population est immunisée contre la varicelle, car elle a déjà contracté le virus, explique le Dr Meso.

Elle a déclaré: « Cela signifie, espérons-le, que les bébés qui sont dans les sept jours suivant l’accouchement seront, espérons-le, protégés par les anticorps de leur mère.

« Cela devrait empêcher ou au moins atténuer les présentations de virus. »

Vomissements et diarrhée

Si les vomissements sont très fréquents chez les jeunes bébés, une punaise abdominale peut avoir de graves conséquences.

Les punaises de ventre ne sont pas en elles-mêmes une cause de panique, mais chez les bébés de moins de trois mois, une infection peut provoquer une déshydratation due à une perte de liquide, ce qui peut être grave.

« S’ils présentent simplement des vomissements et pas nécessairement de la diarrhée, il y a alors un souci de déshydratation, mais ils doivent également être examinés au cas où il s’agirait d’une présentation d’une autre infection, pas seulement d’une infection abdominale », a déclaré le Dr Meso.

«S’ils ont des vomissements et de la diarrhée, là encore, ils doivent être évalués pour s’assurer qu’ils ne se déshydratent pas.» Les bébés et les jeunes enfants sont plus susceptibles de devenir très déshydratés et peuvent avoir besoin d’un soutien supplémentaire », a-t-elle ajouté.

Bien que les nouveau-nés aient besoin de soins médicaux s’ils ne s’alimentent pas ou ne gardent pas de liquides, les bébés plus âgés peuvent être surveillés à la maison.

« Avec les bébés plus âgés, s’ils n’ont pas de température élevée, s’ils sont raisonnablement alertes et sont capables de retenir au moins 60 pour cent de leur liquide, vous pourrez alors peut-être les surveiller à la maison », a déclaré le Dr Meso.

« Mais même si vous n’avez pas besoin de les amener aux urgences, vous devriez toujours commencer par demander un avis médical. »

Muguet

L’infection fongique courante est facile à traiter mais peut être douloureuse et affecter l’allaitement.

« Il est important que les parents soient conscients de tout symptôme tel que la couche blanche de la langue », a déclaré le Dr Meso.

« Si le muguet est détecté tôt, il ne risque pas de provoquer une infection grave, mais cela peut affecter l’alimentation. »

Le Dr Meso suggère de consulter le médecin généraliste pour un examen, car celui-ci prescrit parfois un traitement antifongique au bébé et à la mère s’ils allaitent.

Bien qu’il soit important de connaître les signes du muguet, ce n’est généralement pas une maladie qui justifie une visite aux urgences, à moins que bébé ne soit déshydraté.

« Si cela n’est pas détecté pendant un certain temps et que cela affecte tellement l’alimentation d’un bébé qu’il est déshydraté, il peut devenir assez somnolent », a déclaré le Dr Meso.

Tout parent ou tuteur qui s’inquiète pour son bébé doit consulter un médecin, le Ensemble en meilleure santé Le site Web fournit des conseils aux parents et aux tuteurs, a-t-elle ajouté.