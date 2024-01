Conditions « inhumaines » à Gaza : les habitants dépendent des soupes populaires pour se nourrir et n’ont que peu ou pas d’eau

LONDRES et RAFAH — Alors que la guerre entre Israël et le Hamas a dépassé cette semaine le cap des 100 jours, la bande de Gaza continue d’être dévastée par le conflit, avec des femmes et des enfants qui seraient la majorité des victimes – et ceux qui sont encore à Gaza sont désespérés. pour l’aide.

“Je marche un kilomètre [about three-quarters of a mile] debout, chaque jour, chaque jour, pour que mes enfants puissent manger”, a déclaré mercredi à ABC News Maryam Al-Dahdouh, une mère enceinte de quatre enfants, dans une soupe populaire à Rafah, dans le sud de Gaza.

“Il n’y a pas d’eau, alors nous marchons des kilomètres pour aller chercher une bouteille d’eau pour les enfants. Quatre enfants, je suis enceinte et il n’y a pas de nourriture du tout. Je suis une mère enceinte. Cette mère enceinte n’a pas mangé d’œufs, ni de lait. ou quoi que ce soit de sain depuis trois mois jusqu’à présent”, a déclaré Al-Dahdouh.

Depuis l’attaque surprise du groupe terroriste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, le nombre de morts des deux côtés du conflit n’a cessé de s’alourdir. Plus de 24 000 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 61 000 autres blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. En Israël, au moins 1 200 personnes ont été tuées et 6 900 autres blessées, selon le bureau du Premier ministre israélien. Les responsables israéliens affirment que 526 soldats des Forces de défense israéliennes ont été tués, dont 193 depuis le début des opérations terrestres à Gaza.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle ne ciblait que le Hamas et d’autres militants à Gaza et allègue que le Hamas s’abrite délibérément derrière des civils, ce que le groupe nie.

Plus de 60 % des maisons à Gaza ont été détruites, ont déclaré les Nations Unies dans un communiqué. communiqué de presse Mardi. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires estime qu’environ 85 % de la population de Gaza, soit 1,9 million de personnes, ont été forcées de fuir leurs maisons, nombre d’entre elles vivant désormais sous des tentes dans le sud de Gaza, dans des conditions très difficiles et dépendant d’une aide limitée. l’aide fournie par l’Égypte.

“La masse de civils à la frontière est difficile à imaginer et les conditions dans lesquelles ils vivent sont inhumaines”, a déclaré le directeur général adjoint de l’UNICEF, Ted Chaiban, à ABC News dans un communiqué publié jeudi après son retour de Gaza.

L’ONU prévient qu’avec si peu d’aide parvenant à ceux qui en ont besoin à Gaza, la famine devient de plus en plus probable.

“Gaza est tout simplement devenue inhabitable. Sa population est confrontée à des menaces quotidiennes qui pèsent sur son existence même – sous le regard du monde entier”, a déclaré Martin Griffiths, secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, dans un communiqué du 5 janvier. déclaration.

“Les maladies infectieuses se propagent dans les abris surpeuplés à mesure que les égouts débordent. Quelque 180 femmes palestiniennes accouchent quotidiennement dans ce chaos. Les gens sont confrontés aux niveaux d’insécurité alimentaire les plus élevés jamais enregistrés. La famine approche”, a déclaré Griffiths.

ABC News a constaté mercredi ces signes de faim à la soupe populaire de Rafah. Des centaines de personnes faisaient la queue, serrant des récipients dans l’espoir de trouver de la nourriture dans les cuves bouillonnantes de pâtes et de soupe, dont beaucoup d’enfants qui semblaient décharnés et affamés.

“Nous faisons la queue pendant longtemps, et parfois nous constatons qu’ils n’ont rien cuisiné et nous attendons”, a déclaré Umm Mohammed à ABC News alors qu’elle faisait la queue. “Et parfois, nous venons et constatons que tout est fini et nous partons sans rien prendre.”

“L’eau est rare et un mauvais assainissement est inévitable. Le froid et la pluie de cette semaine ont créé des rivières de déchets. Le peu de nourriture disponible ne répond pas aux besoins nutritionnels uniques des enfants. En conséquence, des milliers d’enfants souffrent de malnutrition et sont malades”, a déclaré Chaïban. dit.

Parmi les enfants malades figurent les petits d’Al-Dahdouh. “Nos enfants sont tombés malades, littéralement malades, toute la journée, de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée toute la journée, pas un seul d’entre eux n’est en bonne santé”, a-t-elle déclaré.

“L’UNICEF a décrit la bande de Gaza comme l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant”, a déclaré Chaiban.

“Nous avons dit qu’il s’agissait d’une guerre contre les enfants. Mais ces vérités ne semblent pas se faire sentir. Sur les près de 25 000 personnes qui auraient été tuées dans la bande de Gaza depuis l’escalade des hostilités, jusqu’à 70 % auraient été tuées. les femmes et les enfants. Le meurtre d’enfants doit cesser immédiatement”, a-t-il ajouté.

Deux avions des forces armées qataries transportant 61 tonnes d’aide ont atterri mercredi à El-Arish, en Égypte, qui a ensuite été transférée à Gaza, selon le ministère qatari des Affaires étrangères. L’aide comprend des médicaments pour les otages israéliens et les citoyens de Gaza, ainsi que de la nourriture, après que le Qatar et l’Égypte ont négocié un accord entre Israël et le Hamas. Il n’y a pas encore eu de vérification selon laquelle les otages israéliens ont reçu ces médicaments, selon les Qataris. Il y a encore 136 otages retenus captifs par le Hamas, selon des responsables israéliens.