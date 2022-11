Conditions d’assurance maladie à apprendre au début de l’inscription ouverte

Images demi-point | moment | Getty Images

C’est la saison des inscriptions ouvertes, le moment chaque année où des millions de travailleurs et de retraités américains doivent choisir un plan de santé, qu’il soit nouveau ou existant. Mais choisir une assurance maladie peut être une entreprise vertigineuse. Les plans de santé comportent de nombreuses parties mobiles – qui peuvent ne pas être mises au point à première vue. Et chacun a des implications financières pour les acheteurs. “C’est déroutant et les gens n’ont aucune idée du montant qu’ils pourraient potentiellement avoir à payer”, a déclaré Carolyn McClanahan, planificatrice financière certifiée et fondatrice de Life Planning Partners, basée à Jacksonville, en Floride. Elle est également médecin. En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici ce que vous devez savoir sur la couverture du marché 2023 Faire une erreur peut être coûteux; les consommateurs sont généralement enfermés dans leur assurance maladie pendant un an, à quelques exceptions près. Voici un guide des principaux éléments de coût de l’assurance maladie et de leur impact sur votre facture.

1. Primes

La prime est la somme que vous payez chaque mois à un assureur pour participer au plan de santé. C’est peut-être l’élément de coût le plus transparent et le plus facile à comprendre d’un plan de santé – l’équivalent d’un prix affiché. La prime moyenne pour un particulier est de 7 911 $ par an – ou 659 $ par mois – en 2022, selon un rapport sur la couverture de l’employeur par la Kaiser Family Foundation, une organisation à but non lucratif. C’est 22 463 $ par an – 1 872 $ par mois – pour la couverture familiale. Cependant, les employeurs paient souvent une part de ces primes pour leurs travailleurs, ce qui réduit considérablement les coûts. Le travailleur moyen paie un total de 1 327 $ par an – soit 111 $ par mois – pour une couverture individuelle et 6 106 $ – 509 $ par mois – pour une couverture familiale en 2022, après prise en compte de la part des employeurs. Votre paiement mensuel peut être supérieur ou inférieur selon le type de plan que vous choisissez, la taille de votre employeur, votre géographie et d’autres facteurs, selon KFF.

Des primes peu élevées ne se traduisent pas nécessairement par une bonne valeur. Vous devrez peut-être payer une grosse facture plus tard si vous consultez un médecin ou payez pour une procédure, selon le plan. “Lorsque vous achetez une assurance maladie, les gens achètent naturellement comme ils le font pour la plupart des produits – par le prix”, a déclaré Karen Pollitz, codirectrice du programme de KFF sur la protection des patients et des consommateurs. “Si vous achetez des chaussures de tennis ou du riz, vous savez ce que vous obtenez” pour le prix, a-t-elle déclaré. “Mais les gens ne devraient pas se contenter de magasiner les prix, car l’assurance maladie n’est pas une marchandise. “Les plans peuvent être assez différents” les uns des autres, a-t-elle ajouté.

De nombreux travailleurs doivent également une quote-part – un forfait en dollars – lorsqu’ils consultent un médecin. Un « co-paiement » est une forme de partage des coûts avec les assureurs-maladie. Le patient moyen paie 27 $ pour chaque visite chez un médecin de soins primaires et 44 $ pour consulter un médecin de soins spécialisés, selon KFF.

3. Coassurance

Les patients peuvent devoir un partage des coûts supplémentaire comme la coassurance, un pourcentage des frais de santé que le consommateur partage avec l’assureur. Cela commence généralement après que vous avez payé votre franchise annuelle (un concept expliqué plus en détail ci-dessous). Le taux moyen de coassurance est de 19 % pour les soins primaires et de 20 % pour les services de soins spécialisés, selon les données de la KFF. L’assureur paierait les 81 % et 80 % restants, respectivement. À titre d’exemple : si un service spécialisé coûte 1 000 $, le patient moyen paierait 20 % — ou 200 $ — et l’assureur paierait le reste. Les co-paiements et la coassurance peuvent varier selon le service, avec des classifications distinctes pour les visites au bureau, les hospitalisations ou les médicaments sur ordonnance, selon la KFF. Les tarifs et la couverture peuvent également différer pour les fournisseurs en réseau et hors réseau.

4. Franchise

Les franchises sont une autre forme courante de partage des coûts. Il s’agit de la somme annuelle qu’un consommateur doit payer de sa poche avant que l’assureur-maladie ne commence à payer les services. Quatre-vingt-huit pour cent des travailleurs couverts par un régime de santé ont une franchise en 2022, selon KFF. La personne moyenne avec une couverture individuelle a une franchise de 1 763 $. La franchise s’articule avec d’autres formes de partage des coûts. Voici un exemple basé sur des frais d’hospitalisation de 1 000 $. Un patient avec une franchise de 500 $ paie les premiers 500 $ de sa poche. Ce patient bénéficie également d’une coassurance de 20 %, soit 100 $ (soit 20 % de la facture restante de 500 $). Cette personne paierait un total de 600 $ de sa poche pour cette visite à l’hôpital.

Les plans de santé peuvent avoir plus d’une franchise – peut-être une pour les soins médicaux généraux et une autre pour les prestations pharmaceutiques, par exemple, a déclaré Pollitz. Les régimes familiaux peuvent également évaluer les franchises de deux manières : en combinant les débours annuels totaux de tous les membres de la famille et/ou en soumettant chaque membre de la famille à une franchise annuelle distincte avant que le régime ne couvre les coûts pour ce membre. La franchise moyenne peut varier considérablement selon le type de régime : 1 322 $ dans un régime d’organisation de fournisseur privilégié (OPP) ; 1 451 $ dans un plan d’organisation de maintien de la santé (HMO); 1 907 $ dans un plan de point de service (POS); et 2 539 $ dans un plan de santé à franchise élevée, selon les données de la KFF sur la couverture unique. (Les détails des types de plans sont plus détaillés ci-dessous.)

5. Débours maximum

La plupart des gens ont aussi un « maximum déboursé ». Il s’agit d’une limite sur le partage des coûts totaux que les consommateurs paient au cours de l’année – y compris les co-paiements, la coassurance et les franchises. “L’assureur ne peut pas vous demander une quote-part chez le médecin ou la pharmacie, ou vous frapper pour plus de franchises”, a déclaré Pollitz. « Ça y est, vous avez donné votre livre de chair. Plus de 99% des travailleurs avec une couverture unique sont dans un plan avec un maximum déboursé, selon KFF. Et la fourchette peut être large : 8 % des travailleurs bénéficiant d’une couverture unique ont un maximum de moins de 2 000 $, mais 26 % en ont un de 6 000 $ ou plus, selon les données de la KFF. Débours maximums pour les plans de santé achetés via un marché de la Loi sur les soins abordables ne peut pas dépasser 9 100 $ pour les particuliers ou 18 200 $ pour une famille en 2023.

6. Réseau

Les assureurs-maladie traitent les services et les coûts différemment en fonction de leur « réseau ». “En réseau” fait référence aux médecins et autres prestataires de soins de santé qui font partie du réseau préféré d’un assureur. Les assureurs signent des contrats et négocient les tarifs avec ces prestataires du réseau. Ce n’est pas le cas pour les fournisseurs “hors réseau”. Voici pourquoi c’est important : les franchises et les maximums déboursés sont beaucoup plus élevés lorsque les consommateurs recherchent des soins en dehors du réseau de leur assureur – s’élevant généralement à environ le double du montant dans le réseau, a déclaré McClanahan. Il n’y a parfois aucun plafond sur les coûts annuels des soins hors réseau. “L’assurance maladie concerne vraiment le réseau”, a déclaré Pollitz. “Votre responsabilité financière pour sortir du réseau peut être vraiment dramatique”, a-t-elle ajouté. “Cela peut vous exposer à de graves frais médicaux.” Certaines catégories de forfaits n’autorisent pas la couverture des services hors réseau, à quelques exceptions près.

Par exemple, les plans HMO sont parmi les types d’assurance les moins chers, selon à Etna. Parmi les compromis : Les plans exigent que les consommateurs choisissent des médecins du réseau et exigent des références d’un médecin de soins primaires avant de voir un spécialiste. De même, les plans EPO nécessitent également des services en réseau pour la couverture d’assurance, mais offrent généralement plus de choix que les HMO. Les plans de point de vente nécessitent des références pour une visite chez un spécialiste, mais permettent une certaine couverture hors réseau. Les plans PPO comportent généralement des primes plus élevées mais ont plus de flexibilité, permettant des visites hors réseau et spécialisées sans recommandation. “Les plans les moins chers ont des réseaux plus maigres”, a déclaré McClanahan. “Si vous n’aimez pas les médecins, vous risquez de ne pas avoir le bon choix et de devoir sortir du réseau.” Il y a un croisement entre les plans de santé à franchise élevée et d’autres types de plans ; les premiers comportent généralement des franchises de plus de 1 000 $ et 2 000 $, respectivement, pour une couverture individuelle et familiale et sont jumelés à un compte d’épargne-santé, un moyen fiscalement avantageux pour les consommateurs d’économiser pour de futurs frais médicaux.

Comment tout regrouper

Le budget est l’une des considérations les plus importantes, a déclaré Winnie Sun, cofondatrice et directrice générale de Sun Group Wealth Partners à Irvine, en Californie, et membre du conseil consultatif de CNBC. Par exemple, auriez-vous du mal à payer une facture médicale de 1 000 $ si vous avez besoin de soins de santé ? Si tel est le cas, un plan de santé avec une prime mensuelle plus élevée et une franchise plus petite peut être votre meilleur pari, a déclaré Sun. De même, les Américains plus âgés ou ceux qui ont besoin de beaucoup de soins de santé chaque année – ou qui s’attendent à subir une intervention coûteuse au cours de l’année à venir – feraient peut-être bien de choisir un plan avec une prime mensuelle plus élevée mais des exigences de partage des coûts moins élevées. Les personnes en bonne santé qui ne maximisent généralement pas leurs dépenses de santé chaque année peuvent trouver globalement moins cher d’avoir un plan à franchise élevée avec un compte d’épargne santé, a déclaré McClanahan. Les consommateurs qui s’inscrivent à un plan à franchise élevée devraient utiliser leurs économies mensuelles sur les primes pour financer un HSA, ont déclaré les conseillers.

