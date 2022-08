Condamné à 17 ans, prisonnier, aujourd’hui âgé de 53 ans, disculpé de viol

NEW ORLEANS (AP) – Un homme noir condamné à tort alors qu’il était adolescent pour un viol à la Nouvelle-Orléans il y a plus de 36 ans a été libéré jeudi après qu’un juge a annulé sa condamnation.

Sullivan Walter, aujourd’hui âgé de 53 ans, a utilisé un mouchoir pour essuyer ses larmes alors qu’un juge de district de l’État annulait officiellement sa condamnation pour viol par invasion de domicile. Le juge Darryl Derbigny a exprimé sa colère que les preuves de sang et de sperme qui auraient pu le disculper ne soient jamais parvenues au jury.

“Dire que c’était inadmissible est un euphémisme”, a déclaré Derbigny à Walter.

Walter devait être libéré jeudi après-midi. Il a d’abord dû être ramené au centre correctionnel d’Elayn Hunt à St. Gabriel pour être traité.

Le bureau du procureur de district Jason Williams s’est joint aux avocats de la défense travaillant avec Innocence Project New Orleans, un groupe de défense de la justice pénale, pour faire annuler la condamnation.

Walter avait 17 ans lorsqu’il a été arrêté en lien avec le viol de la Nouvelle-Orléans. Le violeur était entré au domicile de la victime, identifiée dans le dossier comme étant LS, en mai 1986, avait pointé un couteau contre sa gorge et menacé de blesser son fils de 8 ans, qui avait dormi pendant l’incident.

Emily Maw, une avocate du bureau de Williams, a décrit les problèmes de l’affaire devant le tribunal, notant qu’il y avait des raisons de croire que la victime, le seul témoin, avait identifié par erreur Walter.

“Il y avait des signaux d’alarme indiquant que le témoignage du témoin oculaire aurait bien pu ne pas être fiable”, a déclaré Maw à Derbigny.

Ces “drapeaux rouges” avaient été énoncés dans un dossier conjoint par la défense et les procureurs avant l’audience de jeudi.

« Dans ce cas, on demandait à LS de faire une identification interraciale d’une personne qui, à tout moment où elle pouvait l’observer, était soit masquée, dans une pièce non éclairée la nuit, et/ou la menaçant de ne pas le regarder. De plus, LS n’a pas vu une série de photos contenant M. Walter jusqu’à plus de six semaines après le crime », indique la motion.

Plus important encore, aucune preuve n’a été présentée sur les caractéristiques du sang de Walter qui ne correspondaient pas au sperme prélevé sur la victime après le viol.

Le dossier relate également des années d’erreurs commises par les précédents avocats de Walter, notamment l’omission de signaler les déclarations contradictoires d’un policier qui a travaillé sur l’affaire et les faux pas lors de la procédure d’appel concernant les preuves de sang et de sperme.

Lorsqu’il a été innocenté jeudi, Walter purgeait une peine totale de 39 ans – quatre pour une accusation de cambriolage sans rapport avec l’affaire de viol et 35 ans pour plusieurs accusations dans l’affaire de viol.

Les avocats ont déclaré que la victime du viol était maintenant décédée. Maw a déclaré au tribunal que les autorités avaient contacté le fils de la victime, qui n’était pas présent, et qu’il avait exprimé des regrets au nom de sa mère au sujet de la condamnation injustifiée.

Le directeur juridique du projet Innocence New Orleans, Richard Davis, a déclaré que la race de Walter était un facteur dans la condamnation injustifiée.

“Les avocats et les forces de l’ordre impliqués ont agi comme s’ils pensaient pouvoir faire ce qu’ils voulaient à un adolescent noir issu d’une famille pauvre et ne seraient jamais examinés ou tenus pour responsables”, a déclaré Davis dans une déclaration écrite. “Il ne s’agit pas seulement d’individus et de leurs choix, mais des systèmes qui les permettent.”

Kevin Mcgill, Associated Press