Condamnations, peines de prison : un regard sur l’escroquerie à l’admission à l’université

BOSTON (AP) – Plus de 50 personnes ont été condamnées dans le vaste programme de corruption d’admissions universitaires qui a mêlé des universités d’élite à travers le pays et a fait atterrir une multitude de parents et d’entraîneurs sportifs éminents derrière les barreaux.

L’affaire baptisée Operation Varsity Blues par les autorités a révélé un stratagème visant à faire entrer les enfants de parents riches dans des écoles de premier plan avec de fausses références sportives et de faux résultats aux examens d’entrée.

Le chef de file du stratagème, le consultant en admissions corrompu Rick Singer, a été condamné mercredi à 3 ans et demi de prison, près de quatre ans après les premières arrestations en mars 2019.

Voici un aperçu de l’enquête Varsity Blues et de l’état actuel des affaires :

COMMENT LES AUTORITÉS ONT-ELLES DÉCOUVERT LE PLAN ?

Les enquêteurs fédéraux sont tombés sur le scandale après qu’un cadre qu’ils visaient dans un stratagème de fraude en valeurs mobilières non lié leur a dit qu’un entraîneur de football de Yale avait proposé d’aider sa fille à entrer dans l’école en échange de pots-de-vin. Les autorités ont installé une piqûre dans une chambre d’hôtel de Boston en avril 2018 et ont enregistré l’entraîneur, Rudy Meredith, sollicitant un pot-de-vin du père.

Les enquêteurs ont entendu le nom de Singer pour la première fois lorsque Meredith l’a mentionné lors de cette réunion. Meredith a commencé à coopérer le même mois avec les enquêteurs, qui ont enregistré des appels téléphoniques et une rencontre en personne entre lui et Singer qui a révélé l’étendue du stratagème de corruption.

Les autorités ont ensuite convaincu Singer de coopérer avec eux et d’enregistrer les appels téléphoniques incriminants et les rencontres en personne avec les personnes impliquées dans son stratagème. Sa coopération a aidé les procureurs à monter le dossier contre des dizaines de parents, entraîneurs et autres.

QUI A ÉTÉ CONDAMNÉ ?

Sur les plus de 50 personnes inculpées dans cette affaire, toutes sauf une poignée ont fini par plaider coupable.

Parmi les parents les plus en vue qui ont admis avoir été inculpés, il y avait l’actrice de “Full House” Lori Loughlin et son mari créateur de mode, Mossimo Giannulli, qui ont payé 500 000 $ en pots-de-vin pour faire entrer leurs deux filles à l’Université de Californie du Sud en tant que recrues de l’équipe, même bien qu’aucun d’eux n’ait pratiqué le sport. Ils ont aidé à créer de faux profils sportifs pour leurs filles en envoyant à Singer des photos des adolescents posant sur des rameurs.

Parmi les autres personnes qui ont plaidé coupable, citons la star de “Desperate Housewives”, Felicity Huffman, qui a payé 15 000 $ pour améliorer les scores SAT de sa fille aînée.

Un héritier de la fortune des Hot Pockets a également admis avoir payé à Singer 100 000 $ pour qu’un surveillant corrige les réponses à l’examen ACT de ses deux filles. L’ancien président d’un cabinet d’avocats mondial, l’ancien directeur général d’une société de médias et l’ancien propriétaire d’une entreprise viticole californienne figuraient parmi d’autres qui ont plaidé coupable.

Seuls deux parents accusés d’avoir travaillé avec Singer ont fini par être jugés. Gamal Abdelaziz, un ancien cadre de casino, et John Wilson, un ancien cadre de Staples Inc., ont tous deux été condamnés au procès l’année dernière.

Abdelaziz, de Las Vegas, a été accusé d’avoir payé 300 000 $ pour faire entrer sa fille à l’Université de Californie du Sud en tant que recrue de basket-ball, même si elle n’a même pas fait partie de l’équipe universitaire de son lycée.

Wilson, qui dirige une société de capital-investissement du Massachusetts, a été accusé d’avoir payé 220 000 dollars pour que son fils soit désigné comme recrue de water-polo de l’USC et 1 million de dollars supplémentaires pour acheter les voies de ses filles jumelles à Harvard et Stanford. Ils ont tous deux fait appel de leur condamnation devant la cour d’appel fédérale de Boston.

QUELLES ONT ÉTÉ LES PUNITIONS ?

Avant la condamnation de Singer, la peine la plus longue dans l’affaire avait été infligée à Gordon Ernst, l’ancien entraîneur de tennis de l’Université de Georgetown qui a autrefois entraîné la famille de l’ancien président Barack Obama. Il a été condamné en juillet à 2 ans et demi de prison pour avoir empoché plus de 3 millions de dollars de pots-de-vin en échange d’avoir aidé des parents à tromper leurs enfants pour qu’ils entrent à l’école.

Jorge Salcedo, ancien entraîneur de football masculin de l’Université de Californie à Los Angeles, a été condamné à huit mois derrière les barreaux pour avoir accepté 200 000 $ de pots-de-vin pour désigner des candidats comme recrues sportives. Michael Center, un ancien entraîneur de tennis masculin de l’Université du Texas à Austin, a été condamné à six mois de prison pour avoir accepté un pot-de-vin de 100 000 $

Loughlin a été condamné à deux mois de prison tandis que Giannulli a été condamné à cinq mois derrière les barreaux. Huffman a été condamné à 14 jours. Certains parents évitaient entièrement la prison. La punition la plus sévère parmi les parents est allée à Wilson, qui a été condamné à 15 mois de prison. Un juge a autorisé Wilson à rester libre pendant qu’il fait appel de sa condamnation.

QUELQU’UN A-T-IL BATTU LES CHARGES ?

Juste avant de quitter ses fonctions, le président Donald Trump a gracié Robert Zangrillo, un éminent développeur et investisseur de Miami qui a été accusé d’avoir payé 250 000 $ pour faire entrer sa fille à l’USC en tant que transfert en 2018.

William Ferguson, un ancien entraîneur de l’Université Wake Forest, a conclu un accord de poursuite différée avec les procureurs qui fera disparaître l’affaire contre lui avec le paiement d’une amende tant qu’il respecte certaines conditions.

Un juge a ordonné en septembre un nouveau procès pour Jovan Vavic, l’ancien entraîneur de water-polo de l’USC accusé d’avoir accepté plus de 200 000 dollars de pots-de-vin. Les jurés ont déclaré Vavic coupable, mais le juge a conclu que certaines preuves présentées par le gouvernement dans l’affaire de fraude et de corruption de Vavic n’étaient pas fiables et que les procureurs avaient commis une erreur dans leur argumentation aux jurés au sujet de certains des pots-de-vin présumés.

Un parent lié à l’affaire, Amin Khoury, a été acquitté des accusations d’avoir payé un entraîneur de tennis de l’Université de Georgetown pour faire entrer sa fille à l’école. Khoury n’a pas été accusé de travailler avec Singer, mais les autorités ont affirmé qu’il avait utilisé un intermédiaire avec lequel il était ami à l’université de Brown University pour soudoyer Ernst.

