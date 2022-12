Condamnation suivante pour “force motrice” derrière le complot d’enlèvement de Whitmer

Un rebelle inébranlable qui voulait inspirer une révolution en kidnappant le gouverneur du Michigan ou un pigeon peu sûr de lui qui a été habilement influencé par des agents fédéraux et des informateurs ?

Un juge a reçu deux représentations très différentes d’Adam Fox, qui risque une peine d’emprisonnement à perpétuité mardi pour avoir conspiré pour enlever la gouverneure Gretchen Whitmer et faire sauter un pont pour faciliter une évasion dans le nord du Michigan.

Fox et le coaccusé Barry Croft Jr. ont été accusés d’être à la tête d’un complot sauvage visant à attiser les extrémistes antigouvernementaux juste avant l’élection présidentielle de 2020. Leur arrestation, ainsi que la capture de 12 autres, a été une coda étonnante pour une année tumultueuse de conflits raciaux et de troubles politiques aux États-Unis.

Fox et Croft ont été condamnés lors d’un deuxième procès en août, des mois après qu’un autre jury à Grand Rapids, dans le Michigan, n’a pas pu rendre de verdict mais a acquitté deux autres hommes.

Fox et Croft en 2020 ont rencontré des provocateurs partageant les mêmes idées lors d’un sommet dans l’Ohio, se sont entraînés avec des armes dans le Michigan et le Wisconsin et ont fait un tour pour «mettre les yeux» sur la maison de vacances de Whitmer avec des lunettes de vision nocturne, selon des preuves.

“Les gens doivent arrêter avec la colère mal placée et placer la colère là où elle devrait aller, et c’est contre notre gouvernement tyrannique”, a déclaré Fox ce printemps-là, bouillant sur les restrictions COVID-19 et les menaces perçues à la possession d’armes à feu.

Whitmer n’a pas été blessé physiquement. Le FBI, qui était secrètement intégré au groupe, a rompu les choses à l’automne.

«Ils n’avaient pas vraiment de plan pour savoir quoi faire avec le gouverneur s’ils la saisissaient réellement. Paradoxalement, cela les a rendus plus dangereux, pas moins », a déclaré le procureur adjoint américain Nils Kessler dans un dossier déposé devant le tribunal avant l’audience.

Croft a offert des compétences et une idéologie de fabrication de bombes tandis que Fox était la “force motrice exhortant leurs recrues à prendre les armes, à kidnapper le gouverneur et à tuer ceux qui se dressaient sur leur chemin”, a déclaré le procureur.

En 2020, Fox, 39 ans, vivait dans le sous-sol d’un aspirateur de la région de Grand Rapids, lieu de rencontres clandestines avec des membres d’un groupe paramilitaire et un agent infiltré du FBI. Son avocat a déclaré qu’il était déprimé, anxieux et qu’il fumait de la marijuana quotidiennement.

Christopher Gibbons a déclaré qu’une condamnation à perpétuité serait extrême.

Fox a été régulièrement exposé à une “rhétorique incendiaire” par des informateurs du FBI, en particulier le vétéran de l’armée Dan Chappel, qui “a manipulé non seulement le sens du ‘patriotisme’ de Fox, mais aussi son besoin d’amitié, d’acceptation et d’approbation masculine”, a déclaré Gibbons dans un dossier judiciaire.

Il a déclaré que les procureurs avaient exagéré les capacités de Fox, affirmant qu’il était pauvre et n’avait pas la capacité d’obtenir une bombe et d’exécuter le plan.

Croft, un camionneur de Bear, Delaware, sera condamné mercredi.

Deux hommes qui ont plaidé coupables de complot et ont témoigné contre Fox et Croft ont reçu des pauses substantielles : Ty Garbin est déjà libre après une peine de prison de 2 ans et demi, tandis que Kaleb Franks a été condamné à une peine de quatre ans.

Devant un tribunal d’État, trois hommes ont récemment été condamnés à de longues peines pour avoir aidé Fox au début de l’été 2020. Cinq autres attendent leur procès dans le comté d’Antrim, où se trouve la maison de vacances de Whitmer.

Lorsque le complot a été éteint, Whitmer, un démocrate, a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, affirmant qu’il avait «réconforté ceux qui semaient la peur, la haine et la division». En août, 19 mois après avoir quitté ses fonctions, Trump a déclaré que le plan d’enlèvement était un “faux accord”.

Ed White à Detroit a contribué à cette histoire. Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press