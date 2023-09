Condamnation pour viol de l’acteur de That ’70s Show : Mila Kunis et Ashton Kutcher s’excusent d’avoir envoyé des lettres de soutien à Masterson

Points clés Ashton Kutcher et Mila Kunis se sont excusés d’avoir envoyé des références à Danny Masterson.

Les deux hommes ont déclaré que la famille de Masterson leur avait demandé d’écrire les lettres.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ils ont déclaré avoir pris conscience « de la douleur causée » par les lettres.

Cet article contient des références au viol et à l’agression sexuelle.

Les stars hollywoodiennes Ashton Kutcher et Mila Kunis ont présenté leurs excuses aux survivantes d’agression sexuelle après avoir envoyé des lettres de soutien au procès pour agression de leur ancienne co-star Danny Masterson.

Le couple marié, qui a joué aux côtés de Masterson dans la longue série That 70s Show, a envoyé des références de personnages au juge du procès pour le soutenir.

Masterson a été condamné la semaine dernière à 30 ans de prison à vie pour les viols de deux femmes il y a vingt ans.

Un jury composé de sept femmes et cinq hommes a déclaré Masterson coupable de deux chefs d’accusation le 31 mai après sept jours de délibérations. Les deux attaques ont eu lieu dans la maison de Masterson, dans la région d’Hollywood, en 2003, alors qu’il était au sommet de sa renommée dans la sitcom du réseau Fox That ’70s Show.

Les lettres de Kutcher et Kunis auraient fait référence à Masterson comme un « modèle », une « figure exceptionnelle de frère aîné » et parleraient de son « caractère exceptionnel ».

Dimanche, dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Kutcher, les deux hommes ont déclaré avoir pris conscience « de la douleur causée » par les références aux personnages.

« Nous soutenons les victimes. Nous l’avons fait historiquement grâce à notre travail et nous continuerons de le faire à l’avenir », déclare Kunis dans la vidéo.

La star du Show des années 70, Danny Masterson, a été condamnée à 30 ans de prison pour le viol de deux femmes il y a vingt ans. Source: PAA / Wade Payne Kutcher dit que la famille de Masterson a contacté le couple il y a quelques mois pour demander des lettres pour soutenir « la personne que nous connaissions depuis 25 ans ».

Kunis a déclaré que les lettres n’étaient pas écrites pour remettre en question la légitimité du système judiciaire ou la validité de la décision du jury.

« Ils étaient destinés à être lus par le juge, et non à affaiblir le témoignage des victimes ou à les traumatiser à nouveau de quelque manière que ce soit – nous ne voudrions jamais faire cela. Et nous sommes désolés si cela s’est produit.

Ashton Kutcher, à gauche, et Danny Masterson remettent le prix de la vidéo collaborative de l’année lors des CMT Music Awards au Music City Center de Nashville, Tennessee. Source: PAA / Wade Payne Selon le journaliste américain Yashar Ali, l’un des survivants de l’affaire a qualifié la vidéo d’« incroyablement insultante et blessante ».

« J’espère qu’ils apprendront la responsabilité radicale et l’importance de l’auto-éducation pour savoir quand garder leurs privilèges sous contrôle. »

Masterson a joué avec Kutcher, Kunis et Topher Grace dans That ’70s Show de 1998 à 2006.

Il avait retrouvé Kutcher dans la comédie Netflix de 2016 The Ranch, mais avait été radié de la série lorsqu’une enquête du département de police de Los Angeles avait été révélée l’année suivante.