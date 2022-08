Condamnation pour sorcellerie annulée après 329 ans

Une institutrice et sa classe ont convaincu le Massachusetts d’annuler une condamnation pour le procès des sorcières de Salem en 1692

L’État américain du Massachusetts a annulé une condamnation pour sorcellerie il y a plus de 300 ans après qu’une enseignante et ses élèves ont fait campagne pour effacer le nom d’une femme malade mentale condamnée lors des tristement célèbres procès des sorcières de Salem.

L’exonération d’Elizabeth Johnson Jr, 22 ans, fait partie d’un projet de loi budgétaire de 53 milliards de dollars signé jeudi par le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, quelque 329 ans après que la femme a été accusée d’être une sorcière.

Johnson Jr faisait partie des plus de 200 personnes soupçonnées de pratiquer la sorcellerie lors des procès des sorcières de Salem entre 1692 et 1693. Les procès, qui étaient alimentés par des superstitions, la peur de la maladie et d’autres paranoïas, ont vu 19 personnes pendues et une personne écrasée à mort par des pierres. Johnson était l’un des 10 autres personnes reconnues coupables de sorcellerie et condamnées à mort. Cependant, en raison d’un ordre du gouverneur William Phips en 1693, ces exécutions ont été suspendues. Johnson Jr est mort en 1747 à l’âge de 77 ans.

Alors que la plupart des femmes qualifiées de sorcières lors des procès ont depuis été blanchies, Johnson Jr était jusqu’à présent exclu, probablement parce qu’elle n’avait aucun descendant qui se battait pour effacer son nom.

Cela a incité la professeure d’éducation civique Carrie LaPierre et ses élèves du collège North Andover à lancer une campagne pour effacer la condamnation de la femme, aidés par la sénatrice d’État Diana DiZoglio qui a aidé à défendre la cause et a finalement inclus la motion dans le projet de loi budgétaire annuel de l’État.

LaPierre a déclaré au New York Times qu’elle avait eu l’idée alors qu’elle et sa classe couvraient la célèbre chasse aux sorcières dans le cadre du programme annuel de l’école.

Pendant les cours, elle s’est rendu compte que contrairement aux dizaines de femmes et d’hommes reconnus coupables par les responsables de la ville de Salem, le nom de Johnson n’avait jamais été officiellement effacé.

La classe a ensuite adressé une pétition à un législateur local sur les perspectives d’annulation de la décision, et leur plaidoyer a finalement abouti au sénateur de l’État du Massachusetts, DiZoglio.

DiZoglio a témoigné devant le sénat de l’État au sujet de l’affaire en mai dernier, disant “Nous ne pourrons jamais changer ce qui est arrivé à des victimes comme Elizabeth, mais nous pouvons au moins remettre les pendules à l’heure.”