Condamnation généralisée de l’exécution de prisonniers au Myanmar

BANGKOK (AP) – L’indignation internationale face à l’exécution par le Myanmar de quatre prisonniers politiques s’est intensifiée mardi avec une ferme condamnation des gouvernements mondiaux et des manifestations populaires.

Le gouvernement dirigé par l’armée du Myanmar qui a pris le pouvoir à la dirigeante élue Aung San Suu Kyi en février 2021 a été accusé de milliers d’exécutions extrajudiciaires depuis lors, mais les pendaisons annoncées lundi étaient les premières exécutions officielles du pays depuis des décennies.

Des centaines de manifestants pro-démocratie ont manifesté mardi devant l’ambassade du Myanmar en Thaïlande voisine, agitant des drapeaux et scandant des slogans au milieu d’une forte averse.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déjà fermement condamné les exécutions comme “une nouvelle détérioration de l’environnement déjà désastreux des droits de l’homme au Myanmar”, et l’envoyée spéciale des Nations unies pour le Myanmar, Noeleen Heyzer, devait tenir une conférence de presse en Malaisie plus tard mardi. .

Parmi les quatre exécutés figuraient Phyo Zeya Thaw, un ancien législateur de 41 ans du parti de Suu Kyi, et Kyaw Min Yu, un militant pour la démocratie de 53 ans mieux connu sous le nom de Ko Jimmy. Tous ont été jugés, reconnus coupables et condamnés par un tribunal militaire sans possibilité d’appel.

L’exécution des quatre militants a suscité des appels immédiats du monde entier pour un moratoire sur l’exécution de toute nouvelle peine et la condamnation de ce qui était largement considéré comme une décision politiquement motivée.

Le Myanmar, anciennement connu sous le nom de Birmanie, a annoncé en juin qu’il allait reprendre l’exécution de prisonniers et compte 113 autres condamnés à mort, bien que 41 d’entre eux aient été condamnés par contumace, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation non organisation gouvernementale qui suit les meurtres et les arrestations. Dans le même temps, 2 120 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d’État militaire.

“Il s’agit d’un acte barbare de la part du régime militaire du Myanmar”, a déclaré la ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères, Nanaia Mahuta, à propos des quatre exécutions. “La Nouvelle-Zélande condamne ces actions dans les termes les plus forts possibles.”

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, s’est dite “consternée” par les exécutions.

“L’Australie s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances pour tous”, a-t-elle déclaré.

Auparavant, l’Australie et la Nouvelle-Zélande avaient rejoint l’Union européenne, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres dans une déclaration commune condamnant les exécutions.

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, influente dans la région, dont le Myanmar est membre, a dénoncé les exécutions comme “hautement répréhensibles”.

Il a déclaré que cette décision représentait un revers pour les efforts du groupe visant à faciliter un dialogue entre les dirigeants militaires et les opposants une semaine seulement avant un sommet de haut niveau de l’ASEAN au Cambodge.

“Nous appelons fermement et de toute urgence toutes les parties concernées à s’abstenir de prendre des mesures qui ne feraient qu’aggraver davantage la crise, entraver le dialogue pacifique entre toutes les parties concernées et mettre en danger la paix, la sécurité et la stabilité, non seulement au Myanmar, mais dans toute la région”, a déclaré le groupe dans un communiqué.

La prise du pouvoir par l’armée du gouvernement élu de Suu Kyi a déclenché des manifestations pacifiques qui ont rapidement dégénéré en résistance armée, puis en combats généralisés que certains experts de l’ONU qualifient de guerre civile.

Certains groupes de résistance se sont livrés à des assassinats, des fusillades en voiture et des attentats à la bombe dans des zones urbaines. Les principales organisations d’opposition désavouent généralement de telles activités, tout en soutenant la résistance armée dans les zones rurales qui sont plus souvent soumises à des attaques militaires brutales.

La nouvelle des exécutions a provoqué une manifestation éclair lundi dans la plus grande ville du Myanmar, Yangon, où une douzaine de manifestants sont descendus dans les rues en marchant derrière une banderole disant “nous n’avons jamais peur”, puis se sont rapidement éclipsés avant que les autorités ne puissent les affronter.

On pense généralement que la dernière exécution judiciaire à avoir eu lieu au Myanmar a été celle d’un autre délinquant politique, le leader étudiant Salai Tin Maung Oo, en 1976 sous un précédent gouvernement militaire dirigé par le dictateur Ne Win.

Les quatre hommes exécutés avaient été accusés d’actes violents contre le gouvernement, accusations qui ont été démenties par leurs défenseurs.

David Rising, l’Associated Press