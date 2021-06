Condamnation de Derek Chauvin EN DIRECT: la mère du flic prétend qu’il est INNOCENT

La mère de DEREK Chauvin a déclaré qu’il était un « homme bon et croyait en son innocence » à propos de la mort de George Floyd.

Cela est arrivé après que Gianna Floyd, 7 ans, a parlé et décrit comment son père lui manque et l’aime.

L’ancien flic de Minneapolis devrait être condamné vendredi après-midi, quelques semaines seulement après avoir été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui.

Carolyn Pawlenty, la mère de Derek Chauvin, s’est exprimée devant le tribunal avant la décision, déclarant au juge « mon fils est un homme bon ».

« Le public ne connaîtra jamais l’homme aimant et attentionné qu’il est, mais sa famille le sait », a-t-elle insisté, avant d’ajouter qu’une « longue peine ne servira pas bien Derek ».

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir appuyé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes alors qu’il disait « Je ne peux pas respirer » et est devenu mou.

Plus tôt dans la journée, l’avocat de Chauvin a demandé un nouveau procès après qu’il a été signalé que l’un des jurés de l’affaire avait assisté à une manifestation anti-police l’été dernier, mais le juge Peter Cahill a refusé d’accéder à la demande.

L’avocat Eric Nelson a demandé le procès pour les motifs suivants : « l’intérêt de la justice ; abus de pouvoir discrétionnaire qui a privé le défendeur d’un procès équitable ; inconduite du procureur et du jury ; erreurs de droit au procès ; et un verdict contraire à la loi. »

