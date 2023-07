Condamnation de David Hunter: un expatrié britannique LIBÉRÉ après avoir été emprisonné pour avoir étouffé une femme atteinte de cancer à Chypre

Un retraité BRITANNIQUE emprisonné pour avoir tué sa femme en phase terminale après qu’elle l’ait « prié » d’être libéré.

David Hunter, 76 ans, a été innocenté du meurtre mais a été reconnu coupable d’homicide involontaire après avoir étouffé sa femme Janice, atteinte de cancer, chez eux à Chypre.

David Hunter a admis avoir étouffé sa femme Janice en phase terminale Crédit : Facebook

Le grand-père britannique a déclaré à un tribunal que sa femme l’avait supplié de mettre fin à ses jours car elle souffrait d’un cancer Crédit : PA

Hunter, à gauche, photographié arrivant aujourd’hui au tribunal de district de Paphos à Chypre Crédit : PA

Hunter, originaire de Northumberland, a été condamné aujourd’hui à une peine de deux ans par les juges.

Mais il a été autorisé à marcher librement après avoir déjà purgé 19 mois de détention.

L’équipe juridique de Hunter avait fait valoir qu’il devrait être condamné à une peine avec sursis, dans une affaire qui est une première juridique dans le pays.

En guise d’atténuation la semaine dernière, son avocate, Ritsa Pekri, a déclaré que son motif était de « libérer sa femme de tout ce qu’elle traversait en raison de son état de santé ».

Hunter avait précédemment admis avoir utilisé ses mains nues pour étouffer sa femme de 56 ans Janice en décembre 2021.

Mais le mineur à la retraite a insisté sur le fait qu’il n’avait accepté de le faire qu’après que la femme de 74 ans « m’ait supplié pendant des semaines » de mettre fin à sa douleur atroce due à une leucémie avancée.

En mai, le grand-père – qui est devenu de plus en plus fragile pendant le procès – a fondu en larmes en revivant les instants précédant la mort de Janice dans ses bras chez eux.

Hunter a déclaré au procès qu’il n’aurait « jamais dans un million d’années » pris la vie de Janice à moins qu’elle ne le lui ait demandé.

Il a ajouté: « Ce n’était pas seulement ma femme, c’était ma meilleure amie. »

Hunter a montré au tribunal comment il tenait ses mains sur la bouche et le nez de sa femme et a déclaré qu’il avait finalement décidé d’exaucer le souhait de sa femme après qu’elle soit devenue « hystérique ».

Il a déclaré: « Pendant cinq ou six semaines avant sa mort, elle me demandait de l’aider. Elle me demandait plus chaque jour.

« La semaine dernière, elle pleurait et me suppliait. Chaque jour, elle me demandait un peu plus intensément de le faire. »

Avant d’avoir fini de témoigner, il a demandé à s’adresser au juge, à qui il a dit : « Ma femme souffrait et elle a en fait dit : ‘Je ne veux plus vivre’, et j’ai quand même dit non.

« Puis elle a commencé à devenir hystérique. J’espérais qu’elle changerait d’avis. Je l’aimais tellement. Je ne l’avais pas prévu, je le jure devant Dieu. »

Après avoir témoigné, il a déclaré aux journalistes que son séjour dans une prison chypriote n’était « rien » comparé aux six derniers mois de la vie de Janice.

Hunter a déclaré au tribunal qu’il avait tenté de se suicider après la mort de sa femme.

Au procès, l’accusation a déclaré qu’il « avait décidé de la tuer et qu’il n’y avait pas de consentement commun ».

Lors des discours de clôture en juin, son équipe de défense a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un cas de meurtre prémédité et Hunter « a agi spontanément » pour mettre fin à la vie de sa femme « après qu’elle l’a supplié de le faire ».

Ils ont également fait valoir qu’un aveu qu’il aurait fait lors de son arrestation n’aurait pas dû être utilisé contre lui, affirmant qu’il souffrait de dissociation à l’époque.

Le couple, originaire d’Ashington, était adolescent et était ensemble depuis plus de 50 ans lorsqu’il s’est retiré à Tremithousa, un village populaire à l’extérieur de Paphos.

Hunter a tenté de se suicider en prenant une surdose de pilules sur ordonnance quelques instants après avoir informé son frère, à la maison, de ce qui s’était passé.

Lorsque la police est arrivée à la villa, il était affalé dans un fauteuil en cuir blanc à côté de la femme qu’il appelait « l’amour de ma vie ».

Hunter a également raconté au tribunal comment la sœur de sa femme, Kathryn, était décédée 30 ans plus tôt de la même maladie et comment Janice, qui s’était occupée d’elle à l’hôpital, avait déclaré: « Si jamais j’ai cette maladie, je ne veux pas vivre. »

Alors qu’il était contre-interrogé par le procureur chargé de l’affaire, Hunter a craqué d’émotion lorsqu’on lui a montré des photos de la scène du crime.

Le couple était adolescent et était ensemble depuis plus de 50 ans Crédit : PA

Hunter a déclaré au tribunal que sa relation avec Janice était « parfaite » Crédit : PA