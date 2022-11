Condamnation annulée pour un Australien qui a temporairement reconnu avoir tué un homosexuel américain en 1988

Une cour d’appel a annulé vendredi la condamnation d’un homme qui avait temporairement admis avoir tué un Américain mort en 1988 du haut d’une falaise de Sydney connue comme un lieu de rencontre gay.

Scott White, 52 ans, a été condamné en mai à 12 ans et sept mois de prison pour le meurtre du mathématicien de 27 ans Scott Johnson.

White avait surpris ses avocats en plaidant coupable de meurtre lors d’une audience préliminaire en janvier.

Environ 20 minutes plus tard, White a signé une déclaration disant qu’il avait été “confus” lorsqu’il a plaidé coupable, qu’il n’avait pas causé la mort de Johnson et qu’il voulait plaider non coupable.

White, qui a une déficience intellectuelle, a expliqué à ses avocats qu’il avait plaidé coupable en raison de stress, notamment en voyant le frère de la victime présumée, Steve Johnson, basé à Boston, devant le tribunal.

Le frère aîné avait offert sa propre récompense de 1 million de dollars pour des informations menant à la poursuite du meurtrier de Scott Johnson des mois avant l’arrestation de White en 2020.

Vendredi, trois juges de la Cour d’appel pénale de l’État de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney ont statué que White aurait dû être autorisé à annuler son plaidoyer de culpabilité, annulant sa condamnation et sa peine.

Les juges ont déclaré qu’il y avait une question sur la culpabilité de White pour meurtre qui aurait pu être soulevée lors d’un procès. Un procès aurait pu aboutir à son acquittement ou à sa condamnation pour le crime moindre d’homicide involontaire.

L’accusation de meurtre sera examinée par la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud le 1er décembre, date à laquelle White plaidera probablement non coupable.

Steve Johnson, qui s’est rendu à Sydney pour l’appel de deux jours de White le mois dernier, a accepté la décision du tribunal.

“Quoi qu’il nous arrive, nous sommes prêts”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

“Beaucoup de gens travaillent très dur sur cette affaire – personne ne voulait un jugement précipité ou une condamnation imprudente de qui que ce soit pour ce crime”, a-t-il ajouté.

L’ami de la famille Peter Rolfe s’est dit déçu par la décision.

“Cette affaire dure depuis si longtemps. Ça continue encore et encore”, a déclaré Rolfe devant le tribunal.

“Ce n’est pas un système judiciaire, c’est un système juridique”, a ajouté Rolfe.

La mort de Scott Johnson a d’abord été qualifiée de suicide, mais sa famille a fait pression pour une enquête plus approfondie.

Un coroner en 2017 a découvert un certain nombre d’agressions, dont certaines mortelles, où les victimes avaient été ciblées parce qu’elles étaient considérées comme homosexuelles.

Lors de la condamnation de White, une juge a déclaré qu’elle n’avait pas conclu au-delà de tout doute raisonnable que le meurtre était un crime de haine homosexuel, ce qui aurait entraîné une peine de prison plus longue. Scott Johnson, né à Los Angeles, était ouvertement gay.

White risque une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est à nouveau reconnu coupable.

La Nouvelle-Galles du Sud est toujours en train d’accepter l’époque de la mort de Scott Johnson. La violence contre les personnes LGBTQ à Sydney était largement tolérée au cours des dernières décennies du XXe siècle.

Le gouvernement de l’État a annoncé ce mois-ci une enquête sur les décès non résolus résultant de crimes de haine homosexuels entre 1970 et 2010.