Condamnation à perpétuité pour le meurtrier du capitaine de police à la retraite de Saint-Louis

ST. LOUIS (AP) – Un homme de 26 ans a été condamné mercredi à la prison à vie pour avoir tué un capitaine de police à la retraite de Saint-Louis alors qu’il tentait d’empêcher le pillage d’un prêteur sur gages lors de manifestations d’injustice raciale il y a deux ans.

Le St. Louis Post-Dispatch rapporte que la peine à perpétuité était obligatoire après que Stephan Cannon, de Glasgow Village, a été reconnu coupable en juillet de meurtre au premier degré dans la mort de David Dorn, 77 ans.

Cannon a également été condamné à 30 ans supplémentaires pour vol qualifié, cambriolage et trois chefs d’accusation d’action criminelle armée.

Dorn, qui était noir, était un ami du propriétaire du prêteur sur gages. Il s’est présenté à l’entreprise du nord de Saint-Louis alors qu’elle était saccagée le 2 juin 2020.

Sa mort a attiré l’attention dans tout le pays car elle s’est produite au milieu de manifestations à travers le pays en réponse au meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis.

À travers Saint-Louis cette nuit-là, Dorn et quatre officiers ont été abattus, les autorités ont été bombardées de pierres et de feux d’artifice, et 55 entreprises ont été cambriolées ou endommagées.

“Notre père était un bon flic, mais plus important encore, c’était un homme bon”, a déclaré sa fille, Lisa Dorn, au tribunal.

Cannon a dit à la famille qu’il était “désolé pour leur perte”, mais a nié être le tireur. Ses avocats ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire appel.

The Associated Press