Concurrents du Super Bowl LVII : Classement 49ers, Bengals, Chiefs, Eagles

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Le tour divisionnaire est terminé. Avec seulement quatre équipes restantes dans les séries éliminatoires de la NFL, comment puis-je classer mes favoris pour remporter le Super Bowl ?

Voici le classement de la semaine dernière. Après un week-end mouvementé, beaucoup de choses ont changé.

1 : Bengals de Cincinnati

Je suis coupable, comme la plupart de ceux qui couvrent la NFL, de ne pas respecter les chances des Bengals de revenir au match de championnat de l’AFC après avoir remporté la conférence la saison dernière. Mais les voici, se préparant à affronter à nouveau Kansas City après avoir dominé les Bills à Buffalo. Les Bengals ont battu les Bills dans les tranchées, même sans trois joueurs de ligne offensive de départ. Je ne peux pas expliquer pourquoi l’attaque des Bengals continue de fonctionner sans leur ligne offensive de départ. Leur jeu de course était meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était la semaine dernière. Joe Burrow continue d’être Joe Cool. Ce mec fait chaque lancer nécessaire, évite facilement la pression dans la poche et est prêt pour toutes les situations. La défense des Bengals continue d’être sous-estimée criminellement. Ils ont fait pression, frappé et perturbé Josh Allen tout le match. C’était la plus faible production de buts des Bills de la saison.

Les Bengals méritent absolument d’être les favoris à Kansas City ce week-end. Ils ont battu les Chiefs trois fois de suite, y compris la saison dernière dans ce match précis. Cette équipe des Bengals est plus complète, étant meilleure en défense et dans les équipes spéciales. Les Bengals ne font pas d’erreurs invalidantes, n’ont pas de revirements terribles ou de mauvaises pénalités. Cela les aide contre une équipe des Chiefs qui peut être bâclée. Si les Bengals battent les Chiefs, je pense que vous vous sentirez très bien quant à leurs chances de remporter le Super Bowl cette saison.

2 : Eagles de Philadelphie

Les Eagles avaient fière allure samedi contre une équipe des Giants qui n’était pas assez talentueuse pour le moment. Cependant, les équipes d’élite devraient écraser une opposition plus faible à ce stade de la saison, donc cela ne fait que cocher une case pour moi. Alors que Jalen Hurts a dit qu’il n’était pas à 100%, cela ne s’est pas vu samedi soir.

L’attaque des Eagles, avec le plaqueur droit Lane Johnson, a écrasé la ligne défensive des Giants. La défense des Eagles a fait sa part, y compris une ligne défensive qui n’a rencontré presque aucune résistance. Les choses seront beaucoup plus difficiles ce week-end contre les 49ers, mais la ligne offensive et le quart-arrière de Philadelphie devraient leur donner un avantage sur San Francisco. Le Linc est un endroit difficile à gagner pour l’équipe visiteuse, et si les Eagles gagnent, ils ne feront pas face à une meilleure défense au Super Bowl. Ils sont bien meilleurs dans les tranchées que n’importe quelle autre équipe restante.

Jalen Hurts des Eagles compte trois touchés dans une victoire éclatante contre les Giants Jalen Hurts a montré sa polyvalence alors qu’il représentait trois touchés et 188 verges au total lors de la victoire 38-7 des Eagles de Philadelphie sur les Giants de New York.

3 : Chefs de Kansas City

Les Chiefs ont la meilleure attaque restante en séries éliminatoires, mais leur quart-arrière a une blessure à la cheville. Mahomes s’est blessé à la cheville à la fin du premier quart contre Jacksonville, puis s’est absenté du deuxième quart avant de jouer toute la seconde mi-temps. Il a regardé au troisième quart mais a bien joué compte tenu de ses limites au quatrième. Il va jouer contre les Bengals, mais sera-t-il en bonne santé ?

L’offensive des Chiefs peut-elle résoudre la défense des Bengals, qui semble jeter un sort sur le groupe de grande puissance, les éteignant avec une variété de couvertures et une passe de qualité?

La défense des Chiefs a mieux joué ces derniers temps, leurs jeunes joueurs secondaires commençant à montrer certaines compétences à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience. Cependant, leur incapacité à générer de la pression avec quatre lanceurs de passes m’inquiète contre les Bengals. S’asseoir dans la zone et ne pas autoriser le gros jeu peut fonctionner pendant un certain temps, mais à moins que vous ne forciez des jeux négatifs, Burrow prendra simplement les verges faciles pour maintenir son attaque en mouvement.

En plus de cela, les équipes spéciales des Chiefs ne sont pas spéciales. Ils sont classés 32e pour une raison. Ils ont donné plusieurs fois des terrains courts à Jacksonville et c’est une formule brutale contre les Bengals.

Enfin, les Bengals ont le numéro des Chiefs. Je ne peux pas classer Kansas City devant Cincinnati tant que les Chiefs n’ont pas battu cette itération des Bengals.

4 : 49ers de San Francisco

Joe Burrow, Patrick Mahomes, Jalen Hurts… Brock Purdy. L’un n’est pas comme les autres. Et c’est ce qui distingue les 49ers. Ils sont l’équipe la plus talentueuse des quatre derniers restants, mais ont le pire quart-arrière. Les Niners ont marqué un touché dimanche, bien qu’ils aient récupéré le ballon sur la ligne des 21 verges des Cowboys après une interception précoce de Dak Prescott.

Brock Purdy est bon lorsque l’attaque est dans les temps, en exécutant le ballon, en effectuant des passes courtes et en évitant les longs troisièmes essais. Mais tout jeu négatif place cette attaque dans une mauvaise position où Purdy n’a pas beaucoup de succès. Il ne fait pas les jeux spéciaux que l’un ou l’autre des trois quarts restants en séries éliminatoires peut faire.

“Nous sommes les meilleurs au monde” : Fred Warner parle de la défense des 49ers Fred Warner s’est entretenu avec Erin Andrews après la victoire des 49ers de San Francisco sur les Cowboys de Dallas. Il a abordé la défense en limitant l’offensive des Cowboys à 12 points et en étant ravi de jouer contre les Eagles de Philadelphie.

Maintenant, les Niners peuvent-ils gagner avec leur défense qui fait tout le travail ? Peut-être. Pourraient-ils contenir les Eagles puis les Chiefs ou les Bengals à seulement 24 points? Peut-être. C’est possible. Je ne parie pas là-dessus.

Geoff Schwartz a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a commencé comme tacle droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 sa dernière année. Il est analyste NFL pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter à @GeoffSchwartz .

