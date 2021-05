Concurrents du Great British Menu 2021: Qui sont les chefs de la série 16?

GREAT British Menu continue avec sa 16e série TONIGHT (7 mai).

Les téléspectateurs peuvent se connecter à 20h30 pour rencontrer les quatre chefs écossais qui s’affronteront cette semaine dans le cadre du concours de cuisine.

Qui sont les grands chefs du menu britannique?

Le Great British Menu voit 32 chefs de partout au pays s’affronter et présenter des plats qui mettent en valeur le meilleur de leurs compétences culinaires.

De chaque région, quatre chefs seront en compétition.

Les chefs du Central ont été mis à l’épreuve et Stuart Collins a été sacré champion.

Cette semaine, à partir du 31 mars, les quatre chefs écossais seront mis à l’épreuve.

Central

Stuart Collins

Stuart a 37 ans et est originaire du Staffordshire.

Il a travaillé avec de grands noms du secteur alimentaire, de Gordon Ramsay à Michael Caines et Gary Rhodes.

Passionné de voyages, il a cuisiné à Londres, New York, Newton Abbot, Cheshire et au Qatar.

En 2017, il a ouvert son propre restaurant, Docket No 33 dans le Shropshire.

L’année dernière, il a été recommandé par Michelin et s’est mérité une plaque Michelin.

Écosse

La BBC n’a pas encore révélé de détails sur ceux qui concourent dans cette région, mais nous savons qui sont la plupart d’entre eux.

Roberta McCarron

Roberta est chef et propriétaire de The Little Chartroom à Édimbourg.

Scott Smith

Scott est le chef et propriétaire de Fhior, basé à Édimbourg.

Il l’a ouvert avec sa femme, Laura.

Stuart Ralston

Stuart est chef cuisinier chez Aizle au Kimpton and Noto.

Il a travaillé avec Gordon Ramsay.

Londres

Kim Ratcharoen, Restaurant Gordon Ramsay, Londres

Oli Marlow, Roganic et Aulis, Londres et Hong Kong

Tony Parkin, Tony Parkin au Tudor Room, Surrey

Ben Murphy, Launceston Place, Londres

Nord-est

Alex Bond, Alchemilla, Nottingham

Ruth Hansom, la princesse de Shoreditch, Londres

Tom Spenceley, table de cuisine à Bubbledogs, Londres

Gareth Bartram, Champs de Winteringham, Lincolnshire du Nord

Nord Ouest

Kirk Haworth, plaques, Londres

Dan McGeorge, Manoir Rothay, Lake District

Dave Critchley, Lu Ban, Liverpool

Ashwani Rangta, Gupshup, Altrincham, Grand Manchester

Irlande du Nord

Paul Cunningham, Brunel’s, Newcastle, Irlande du Nord

Gemma Austin, Alexander’s, Holywood

Phelim O’Hagan, Brown Bonds Hill, Londonderry

Andy Scollick, le Boat House, Bangor

Sud-ouest

Jude Kereama, Kota et Kota Kai, Porthleven, Cornwall

Elly Wentworth, l’ange, Dartmouth

Nick Beardshaw, Kerridge’s Bar & Grill, Londres

Nat Tallents, la boîte, Plymouth

Pays de Galles

Hywel Griffith, Beach House, le Gower

Nathan Davies, SY23, Aberystwyth

Ali Borer, le Nutbourne, Londres

Chris Cleghorn, l’olivier, bain





Quelle heure est Great British Menu à la télé ce soir?

Great British Menu commence à 20h30 sur BBC Two.

Ce sera la 16e série de l’émission et elle a débuté le 24 mars.

Les épisodes peuvent être suivis sur BBC iPlayer.