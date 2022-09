Concurrents de Taskmaster : qui est dans la programmation de la saison 14 ?

TASKMASTER est de retour sur nos écrans de télévision pour la saison 14 avec une autre programmation étoilée.

Voici tout ce que nous savons sur les dernières célébrités qui participeront au jeu télévisé à succès de Channel 4.

Greg Davies, à gauche, et Alex Horne animeront la dernière série du jeu télévisé humoristique primé[/caption]

Qui est dans Taskmaster Saison 14 ?

Dara Ó Briain

Dara O Briain participe à la saison 14 de Taskmaster[/caption]

Ó Briain est un comédien et présentateur surtout connu pour avoir animé des émissions de panel, notamment Mock the Week et, auparavant, The Apprentice: You’re Fired!

Il est également auteur de livres pour enfants et adultes.

Son premier livre Beyond the Sky a été nominé pour le Blue Peter Book of the Year Award en 2017.

En 2010, Ó Briain a été élu 16e plus grand comique de stand-up sur les 100 plus grands stand-ups de Channel 4.

Fougère Brady

Fern Brady est un autre comédien prêt à participer à la saison 14 de Taskmaster[/caption]

Le comique et écrivain de stand-up Brady n’est pas étranger aux émissions de panel, ayant déjà joué dans 8 chats sur 10 et The News Quiz de BBC Radio 4.

En 2020, Brady et la comédienne Alison Spittle ont lancé un podcast pour la BBC intitulé Wheel of Misfortune, basé sur la roue de la fortune.

Le comédien écossais a ensuite co-présenté le récit de voyage de Dave British as Folk aux côtés de ses collègues comédiens Ivo Graham et Darren Harriott l’année suivante.





Jean Kearns

John Kearns est dans la file d’attente pour apparaître dans la saison 14 de Taskmaster[/caption]

Kearns est un stand-up et le seul comédien à avoir remporté les prix du meilleur spectacle et du meilleur nouveau venu aux Edinburgh Comedy Awards.

Ses crédits à la télévision incluent la co-animation de Guessable, 8 chats sur 10 font un compte à rebours, jouant le rôle principal dans le hit culte Top Coppers, Drunk History, Rotters et Stars In Their Eyes de Harry Hill.

John a également écrit pour Harry Hill sur Tea Time de HH sur Sky One.

Munya Chawawa

Munya Chawawa participe à la saison 14 de Taskmaster[/caption]

Chawawa est devenue une comédienne de stand-up bien connue après que ses sketches parodiques en ligne soient devenus une sensation virale pendant la pandémie en 2020.

Il a été nominé pour un Bafta pour Race Around Britain.

Il a collaboré avec des comédiens comme Mo Gilligan, Michael Dapaah et les musiciens Unknown T, S1mba et KSI.

Sarah Millican

Sarah Millican devrait apparaître dans la saison 14 de Taskmaster[/caption]

Millican est une comédienne primée qui a déjà présenté sa propre série The Sarah Millican Television Program.

En février 2013, elle a été classée parmi les 100 femmes les plus puissantes du Royaume-Uni par l’émission Woman’s Hour de Radio 4.

En 2019, elle a commencé à présenter Elephant in the Room, une émission humoristique, pour Radio 4.

Qui héberge Taskmaster ?

Greg Davies

Greg Davies définira des tâches pour les candidats célèbres[/caption]

Le Taskmaster lui-même, Greg Davies, est de retour sur nos écrans en hébergeant la série télévisée Channel 4.

Il est surtout connu pour ses rôles de M. Gilbert dans The Inbetweeners, Greg dans We Are Klang et Ken Thompson dans Cuckoo.

Greg a également écrit et joué dans la série comique The Cleaner de BBC One.

Greg a hébergé Taskmasker, aux côtés de son acolyte Alex Horne, depuis sa sortie en 2015.

Alex Horne

Alex Horne se prononcera sur les tâches de l’émission[/caption]

Alex Horne est le cerveau de la série télévisée Taskmaster, lauréate d’un Bafta et nominée aux Emmy Awards.

Alex a créé la série en 2015 et l’a co-animée depuis.

Alex est également le créateur et le leader du groupe de comédie musicale The Horne Section, apparaissant sur 8 Out of 10 Cats Does Countdown, Never Mind The Buzzcocks et The Last Leg.

Quand la saison 14 de Taskmaster commence-t-elle sur Channel 4 ?

La nouvelle saison de Taskmaster débutera le jeudi 29 septembre sur Channel 4 à 21h.

De nouveaux épisodes sont désormais diffusés chaque semaine.

Tous les épisodes devraient être disponibles sur All 4 peu de temps après leur diffusion.

De plus, les 13 saisons précédentes de Taskmaster sont actuellement disponibles sur le service de vidéo à la demande.