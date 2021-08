Concurrents de Strictly Come Dancing 2021, date de sortie et actualités

SEVEEENN ! Strictement est de retour pour 2021, et il va encore y avoir un bouleversement dans le jury et dans la formation des danseurs professionnels.

Alors, à quoi peut-on s’attendre ? Quand sera-t-il diffusé ? Et le plus important, est-ce que ce sera fabuleux ?! Découvrez tout ci-dessous :

Quand est-ce que Strictly revient?

Strictement 2021 n’a pas encore de date de diffusion, mais nous pouvons deviner quand il sortira.

Avant la pandémie, Strictly était diffusé en septembre. Cependant, l’année dernière, il a débuté le 24 octobre et a duré neuf épisodes au lieu des 13 habituels.

La juge en chef Shirley Ballas a déclaré dans un caméo qu’elle avait entendu dire que l’équipe cherchait à revenir à la fente habituelle de 13 épisodes maintenant qu’elle « s’habitue à la chose COVID ».

Si tel est le cas, nous pourrions alors voir Strictly revenir en septembre 2021, probablement avec le spectacle de lancement où les partenaires se couplent.

Qui sont les concurrents Strictement ?

La BBC n’a pas encore confirmé les candidats officiels de Strictly jusqu’à présent, mais comme d’habitude, de nombreuses rumeurs circulent sur qui elle pouvait être.

La star de la réalité et agent immobilier de luxe Christine Quinn de Selling Sunset s’est rendue au Royaume-Uni pour un projet inconnu en septembre, que beaucoup soupçonnent d’être strictement.

Le sauteur à ski Eddie the Eagle aurait été sollicité pour les saisons précédentes, mais il est souvent réservé pour d’autres événements. C’est peut-être l’année où les étoiles s’alignent ?

Radio DJ Maya Jama a été liée à l’émission, tout comme l’ancien footballeur et expert Rio Ferdinand. Bien sûr, tout cela n’est que spéculation, et nous en entendrons probablement davantage dans les semaines à venir.

Qui sont les Strictement professionnels ?

Il y a quelques favoris des fans qui reviennent sur la piste de danse cette année, ainsi que de nouveaux visages. Les pros de retour sont :

• Aljaž Škorjanec

• Amy Dowden

• Diane Buswell

• Giovanni Pernice

• Gorka Márquez

• Graziano Di Prima

• Johannes Radebe

• Karen Hauer

• Katya Jones

• Luba Mushtuk

• Nadiya Bychkova

• Nancy Xu

• Neil Jones

• Oti Mabuse

Kai Widdrington, champion du monde junior d’Amérique latine et finaliste de Britain’s Got Talent, se joindra à eux. Le pro de Let’s Dance Germany et sixième champion d’Italie Nikita Kuzmin prend la parole, tout comme le champion polonais Cameron Lombard.

La gagnante de The Greatest Dancer Jowita Przystal s’est déjà produite sur la piste de danse Strictly et sera également la seule nouvelle professionnelle à rejoindre la famille Strictly.

Les fans de la série seront peut-être tristes d’apprendre que les pros de longue date Anton Du Beke et Janette Manrara ne participeront pas cette année. Cependant, c’est parce qu’ils sont passés à d’autres rôles pour la série. En parlant de ça…

Qui sont les juges Strictement 2021 ?

Shirley Ballas, Motsi Mabuse et Craig Revel Horwood seront tous de retour dans le jury – mais malheureusement, Bruno Tonioli ne sera pas de retour cette fois en raison de l’incertitude entourant les voyages et de ses engagements à juger l’émission américaine Dancing With The Stars.

Au lieu de cela, le pro de longue date Anton Du Beke prendra le relais. Anton a en fait été juge invité pour quelques épisodes la saison dernière lorsque Motsi ne pouvait pas en raison de son auto-isolement, il a donc eu le goût du travail.

Bruno a déclaré qu’il s’agissait davantage d’un type de rôle de «remplissage», ce qui laisse entendre que ce n’est pas une chose permanente. Nous verrons peut-être l’Italien revenir sur le panel en 2022 – les restrictions dépendant bien sûr.

Qui sont les présentateurs Strictement ?

Une fois de plus, Tess Daley et Claudia Winkelman seront de retour pour animer l’émission principale. Cependant, la série en semaine qui l’accompagne It Takes Two va subir un bouleversement.

L’animatrice de longue date Zoe Ball a quitté ses fonctions d’hôte et sera remplacée par la danseuse professionnelle Janette Manrara. Elle co-présentera la série avec Rylan Clark-Neal.

Bien que nous n’ayons eu aucune confirmation sur le podcast officiel de Strictly, nous supposons que Joe Sugg et Kim Winston seront de retour pour donner plus d’informations et de potins sur la concurrence pour les auditeurs audio.

Qui a gagné Strictly Come Dancing 2020 ?

Le comédien et musicien Bill Bailey et Oti Mabuse ont réussi à décrocher le trophée de la boule scintillante, repoussant la concurrence féroce lors de la finale de l’actrice d’EastEnders Maisie Smith et Gorka Marquez, de la star de Made in Chelsea Jamie Laing et Karen Hauer, et des musiciens HRVY et Janette Manrara.

Cette victoire marque deux premières Strictly : le plus ancien vainqueur de la compétition à ce jour et le premier pro à remporter deux années consécutives – Oti a également remporté le trophée de la boule scintillante avec Kelvin Fletcher en 2019.







Comment regarder en dehors du Royaume-Uni

Comme toujours, Strictly sera diffusé sur BBC One. Vous pouvez regarder sur votre téléviseur pendant la diffusion de l’épisode, ou sur BBC iPlayer sur la plupart des appareils connectés à Internet, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un téléphone, ou peut-être d’un streamer multimédia ou d’une console de jeux.

Vous pourrez également le regarder sur BBC iPlayer si vous avez manqué l’épisode et que vous souhaitez le rattraper. Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni, il existe des moyens de regarder BBC iPlayer à l’étranger, par exemple en utilisant un VPN (réseau privé virtuel) comme NordVPN. En savoir plus sur la façon de le faire ici.