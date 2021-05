COOKING With The Stars est le tout nouveau spectacle culinaire qui sortira sur nos écrans cet été.

Le nouveau concours ITV voit des célébrités faire équipe avec des chefs professionnels pour cuisiner des plats stimulants. Voici qui participera…

Emma Willis anime l’émission[/caption]

Concurrents de Cooking With the Stars 2021: qui fait partie de la formation?

Griff Rhys-Jones

Griff Rhys-Jones est un comédien bien connu[/caption]

Griff Rhys-Jones est un comédien bien connu.

La star est devenue célèbre au début des années 1980 en faisant de la comédie dans des émissions telles que Not the Nine O’Clock News.

Il a joué dans la série de sketchs comiques Alas Smith and Jones, avant d’apparaître sur grand écran dans le film de comédie de science-fiction Morons from Outer Space.

Il a ensuite fait la transition vers des rôles d’acteur, avant de revenir à ses racines de comédie, présentant It’ll Be Alright on the Night.

Shirley Ballas

Shirley Ballas est juge en chef de Strictly Come Dancing de la BBC[/caption]

Shirley est surtout connue pour son poste de juge en chef de Strictly Come Dancing de la BBC depuis qu’elle a succédé à Len Goodman.

En tant que danseuse professionnelle, elle a remporté le titre Open British Professional Latin en 1995 et 1996.

Shirley était auparavant juge sur la version américaine de Dancing With The Stars.

Vilain garçon

Naughty Boy est un producteur, musicien et rappeur[/caption]

Naughty Boy est un producteur, musicien et rappeur qui a collaboré avec Beyoncé et Emeli Sandé.

Naughty Boy a sorti son premier album Hotel Cabana en 2013 qui avait le numéro un britannique La La La avec Sam Smith.

En 2018, Naughty Boy a fait partie du panel « industrie » de la série dérivée de The X Factor, The X Factor: The Band.

Denise Van Outen

Denise est une actrice, chanteuse, danseuse et présentatrice anglaise[/caption]

Denise est une actrice, chanteuse, danseuse et présentatrice anglaise.

Elle est surtout connue pour avoir présenté The Big Breakfast et pour avoir joué Roxie Hart dans la comédie musicale Chicago, à la fois dans le West End et à Broadway.

Denise a également terminé deuxième dans la dixième série de l’émission de danse BBC One Strictly Come Dancing.

Catherine Tyldesley

Catherine Tyldesley est devenue célèbre dans le rôle d’Eva Price sur Corrie[/caption]

Catherine Tyldesley est devenue célèbre sous le nom d’Eva Price lorsqu’elle est apparue dans Coronation Street en 2011.

Les autres crédits télévisés de l’actrice incluent Shameless, Holby City, Trollied et Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chisps.

Catherine est également apparue sur Strictly en 2019.

Harry Judd

Harry Judd est un musicien anglais[/caption]

Harry Judd est un musicien anglais qui est surtout connu pour être le batteur du boyband populaire McFly.

Harry a fait une apparition dans Doctor Who en 2006, a fait partie du panel de Never Mind the Buzzcocks, a joué dans Celebrity Juice en 2012 et est même allé sur une version de célébrité de The Chase en 2013.

Harry a été couronné champion de Strictly Come Dancing en 2011 avec la danseuse professionnelle Aliona Vilani.

Johnny Vegas

Johnny Vegas est un acteur et comédien anglais[/caption]

Johnny Vegas est un acteur et comédien anglais.

Il est connu pour ses rôles dans la comédie ITV Benidorm et Home From Home de la BBC.

En 2020, il rejoint Taskmaster pour sa première série sur Channel 4.

AJ Odudu

AJ Odudu est un présentateur de télévision[/caption]

AJ Odudu est un présentateur de télévision.

Elle a présenté sur The Hot Desk de 2015 à 2016, Manhunting With My Mum en 2018 avec Bake Off: An Extra Slice.

En 2020, elle est apparue dans The Chase: Celebrity Special, Bake Off: An Extra Slice, Richard Osman’s House of Games et Don’t Rock The Boat.





Quand commence Cooking With the Stars 2021?

La date de début de Cooking With the Stars a été fixée comme «cet été» par ITV – mais aucune date officielle n’a été annoncée.

Nous ne devrions pas tarder à le découvrir – comme Emma Willis l’a dit à ses fans sur Instagram que les répétitions pour la série étaient bien engagées.