Concurrents de Bigg Boss OTT 2 : Fahmaan Khan, Aditya Narayan et d’autres stars pour participer à l’émission de Salman Khan ? Voici ce que nous savons

La version numérique de Bigg Boss a commencé au milieu du Coronavirus avec Karan Johar comme hôte. Maintenant, la deuxième saison de l’émission va commencer. Il y a beaucoup de spéculations et de discussions autour de Bigg Boss OTT 2. De ses concurrents à l’hôte, les fans veulent connaître tous les détails de l’émission. Dernièrement, il a été rapporté que Bigg Boss OTT sera hébergé par nul autre que Salman Khan. Il a été l’hôte et le dost de Bigg Boss pendant des siècles et maintenant, il semble qu’il est prêt à prendre le relais Bigg Boss OTT 2. Mais qu’en est-il des candidats ? Il y a un grand secret autour de la liste des concurrents de Bigg Boss OTT.

Sont-ce les concurrents de Bigg Boss OTT ?

Maintenant, si le dernier message de Bigg Boss Tak est quelque chose à dire, certains des grands noms de l’industrie de la télévision ont été approchés pour faire partie de l’émission. Des noms comme Fahmaan Khan, Aditya Narayan, Umar Riaz, Faisal Shaikh, Awez Dabar et Jiya Shankar figurent sur la liste. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation sur tout cela. Un autre tweet de Bigg Boss Tak partage également qu’une célèbre star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fera partie de l’émission de Salman Khan. Aucun nom n’a été mentionné dans le tweet. Les créateurs de l’émission n’ont pas encore partagé la liste officielle des candidats, les détails de l’émission et plus encore.

Découvrez les tweets de Bigg Boss Tak ci-dessous :

EXCLUSIF! #BiggBoss_Tak Umar Riaz, Fahmaan Khan, Aditya Narayane, Faisal Shaikh, Awez Darbar et Jiya Shankar sont en pourparlers et ont été spéculés comme candidats pour Bigg Boss OTT S02 Alors que quelques noms de candidats sont presque verrouillés, et d’autres sont en pourparlers avancés. pic.twitter.com/NyKYhPDgz5 #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 20 mai 2023

La rumeur veut que l’un des acteurs principaux de l’émission Ghum Hai Kisike Pyaar Mein soit en pourparlers pour la saison 2 de Bigg Boss OTT ? ? Restez à l’écoute!#BiggBoss_Tak #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 20 mai 2023

Il reste à voir qui fera enfin partie de Bigg Boss OTT 2. Le nom de Rajeev Sen a également fait le tour d’Internet pour l’émission de téléréalité.

La saison dernière, c’est Divya Agarwal qui a remporté l’émission. Karan Johar était l’hôte tandis que des concurrents comme Shamila Shetty, Pratik Sehajpal et d’autres ont pu faire partie de Bigg Boss 15.