Concurrent du WTT : Diya Chitale et Sreeja Akula atteignent les demi-finales à Zagreb

Poursuivant leur splendide course, la paire indienne de double féminin Diya Chitale et Sreeja Akula a fait irruption dans les demi-finales du WTT Contender avec une victoire 3-2 acharnée contre Xin Ru Wong et Jian Zeng de Singapour vendredi.

Dans une bataille étirée au maximum, Sreeja et Diya ont perdu le premier match mais ont riposté pour gagner les deux suivants pour prendre une avance de 2-1.

Le duo singapourien a cependant tout égalisé avant que Sreeja et Diya ne fassent preuve d’un sang-froid pour sceller le match 9-11, 12-10, 11-7, 5-11, 11-8 dans une bataille d’un peu plus de 39 minutes. Le duo indien affrontera Suthasini Sawettabut et Orawan Paranang de Thaïlande dans la bataille pour le choc du sommet du double féminin.

Plus tôt jeudi, la pagayeuse indienne la mieux classée Manika Batra s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Croate Hana Arapovic 3-1.

Batra, n ° 38 mondiale, est revenue en force après avoir perdu le match d’ouverture, alors qu’elle a remporté de manière convaincante les trois suivants pour sceller l’issue 6-11, 11-6, 11-3, 11-1 en 28 minutes.

Cependant, l’autre Indienne en simple, Sutirtha Mukherjee, a été blanchie 0-3 par la Sud-Coréenne Yang Ha Eun. Ha Eun a gagné 11-5, 11-5, 11-6.

La journée appartenait à la jeune paire indienne de Sreeja et Diya, qui est entrée dans les huitièmes de finale en battant la paire américaine d’origine chinoise Lily Zhang et Rachel Sung dans une affaire de match âprement disputée. La paire indienne a gagné 11-6, 8-11, 11-8, 11-9 en moins de 30 minutes.

L’autre paire indienne de Sutirtha Mukherjee et Ayhika Mukherjee, qui avait bien fait lors de la précédente épreuve WTT en Tunisie, a été battue 1-3 par la paire locale d’Ivana Malobabic et Mateja Jeger. La paire croate a gagné 11-8, 11-6, 8-11, 11-9.

En double masculin, le vétéran Achanta Sharath Kamal et Harmeet Desai, en forme, ont perdu 0-3 contre la paire chinoise de Lin Gaoyuan et Liang Jingkun après s’être battus avec acharnement lors du premier match. Les Indiens ont perdu 11-13, 5-11, 4-11. En double mixte, Batra, qui a fait équipe avec G Sathiyan, a perdu un match épuisant de cinq matchs avant le quart de finale contre Lee Zion et Cho Seungmin de Corée du Sud.

Les Coréens ont gagné 11-9, 9-11, 10-12, 11-8, 13-11 dans un match qui a duré près de 50 minutes.

