Concurrent confirmé de Bigg Boss 16 : Kainaat Arora est-il le deuxième concurrent de l’émission de Salman Khan ? Les internautes devinent [View Tweets]

Grand Patron 16 est l’une des émissions de télévision les plus attendues de ces derniers temps. Avec la conclusion de Khatron Ke Khiladi 12 hier soir, maintenant les internautes et les fans de Bigg Boss se préparent pour une autre saison de Salman Khan-émission de télé-réalité hébergée. Au cours des deux derniers jours, Bigg Boss 16 a fait beaucoup de nouvelles. Et dernièrement, la chaîne a laissé tomber des indices sur le Concurrent de Bigg Boss 16. Et récemment, la chaîne a publié une autre série d’histoires Instagram mettant en vedette une femme en tant que candidate. Les fans se demandent qui serait ce nouveau concurrent de Bigg Boss 16 et beaucoup de noms tels que Kainaat Arora, Roshni Wadhwani et d’autres ont surgi.

Bigg Boss 16 : la nouvelle candidate crée des vagues

Sur les histoires Instagram de la chaîne, il y a quelques questions auxquelles le nouveau candidat a répondu au format vidéo. Son visage est caché derrière un masque. Son énergie et son enthousiasme pour entrer dans l’émission de télé-réalité de Salman Khan semblent très élevés. Elle a répondu à toutes les questions avec confiance. Lorsqu’on lui a demandé si elle jouerait en solo ou si elle jouerait avec tout le monde. Le concurrent a dit que cela dépendait du temps. Lorsqu’on lui a demandé si elle se rendait à la maison Bigg Boss 16 en tant que candidate, la beauté a déclaré son expertise dans la sensation.

Découvrez la mise à jour du candidat Bigg Boss 16 ici:

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait eu des concurrents préférés au cours des dernières saisons, elle a répondu qu’elle était elle-même sa préférée. Lorsqu’on lui a demandé comment elle allait se faire une place dans le cœur du public, la candidate de Bigg Boss16 a cité le dialogue emblématique de Vidya Balan, “Entertainment, Entertainment, Entertainment”. Elle a également été interrogée sur sa stratégie à laquelle elle a dit qu’elle était elle-même une stratégie tout en ajoutant qu’elle n’avait jamais regardé Bigg Boss.

Découvrez la nouvelle promo Bigg Boss 16 ft Salman Khan ici:

De plus, lorsqu’on lui a demandé comment traiterait-elle les sujets soulevés à l’intérieur de la maison de Bigg Boss 16, elle a dit que cela ajoutait de l’huile sur le feu, “Aag mein ghee daalungi, aur kya?” Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’aiderait à rester calme, elle a dit de la nourriture, faire de la nourriture et manger de la nourriture.

Les internautes devinent qui est le nouveau concurrent de Bigg Boss 16

Eh bien, depuis que les histoires Instagram et un QnA de ce nouveau concurrent de Bigg Boss 16 ont été abandonnés par la chaîne, les internautes se sont mis au travail et ont deviné qui pouvait-elle être. Certains pensent que c’est Kainaat Arora, qui a travaillé à Khatta Meetha, et Grand Masti, pour n’en nommer que quelques-uns. Certains ont dit qu’elle était la célèbre Roshni Wadhwani de Splitsvilla tandis que d’autres pensent que la nouvelle candidate de Bigg Boss 16 est Chandni Sharma, une actrice populaire d’Ishq Mein Marjawan 2 et Kaamna. Découvrez les réactions Twitter ici:

SI ELLE SERA CHANDANISHARMA ALORS JE SUIS TRÈS EXCITÉ POUR. ELLE JE VEUX LA VOIR DANS BIGGBOSS SAISON 16…????????????? @colorstv @EndemolShineIND pic.twitter.com/pjnPzClq6H Anmol ? (@anmols6578) 25 septembre 2022

C’est Chandni Sharma ? Fareeza Nasir (@nasirfareeza2) 25 septembre 2022

Non, ce n’est pas sa voix deepshah (@PADDU1908) 25 septembre 2022

Roshni Wadhwani De Splitsvilla 11 Paresh Kataria (@paareshh) 25 septembre 2022

Kainaat k main ma tatouage ha Musfiker Nashrah (@NaMusfi) 25 septembre 2022

Qui jamais elle est trop sur la confiance. Voyons combien de jours elle dure dans la série, car de nombreuses personnes trop confiantes sont venues, mais tout le monde n’a pas cette passion et ce travail acharné comme @realsehajpal n @princenarula88 pour les émissions de télé-réalité TheKhabri18 (@dilberkhandhad1) 25 septembre 2022

Kainaat Arora pic.twitter.com/395vFJ0dPW Surbhi Official Fc (@SurbhijyotiBoss) 25 septembre 2022

No.Hand ma tatouage Nahi ha. Cheveux noirs ha Musfiker Nashrah (@NaMusfi) 25 septembre 2022

Jo bhi ho, tadka hai ??? Mahesh Kumar (@M4you007) 25 septembre 2022

Liste des concurrents de Bigg Boss 16

Eh bien, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Munawar Faruqui ferait Bigg Boss 16. Des noms tels que Tina Datta, Jannat Zubair, Shalin Bhanot, Shivin Narang, Gautam Vig seraient également confirmés.