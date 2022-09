Concurrent confirmé de Bigg Boss 16 : CET acteur est un grand fan de Sidharth Shukla et Asim Riaz ; pouvez-vous deviner qui il est?

Bigg Boss 16 est de retour et cette fois, les créateurs ont rendu le spectacle encore plus intéressant que chaque année. Bigg Boss est l’une des émissions les plus controversées et les plus appréciées à la télévision en ce moment. Il est également devenu l’une des plates-formes les plus solides pour les acteurs en herbe qui ont de grands rêves d’entrer à Bollywood. L’exemple classique est Shehnaaz Gill, la fille n’était personne lorsqu’elle est entrée dans la maison et aujourd’hui, elle est devenue l’acteur le plus populaire de l’industrie. Et maintenant, cet acteur inspirant serait un concurrent confirmé dans la série, l’acteur de Saath Nibhana Saathiya 2, Gautam Vij, est un concurrent confirmé dans la série.

L’une des pages de fans de l’émission nommée Bigg Boss 16 à venir sur Instagram a partagé la photo de l’acteur et a déclaré aux fans qu’il était le candidat confirmé. Pendant ce temps, la poignée de médias sociaux de Colors TV a partagé la vidéo du seul acteur masculin portant un masque et répondant à quelques questions liées à l’émission et les fans ne peuvent s’empêcher de deviner et de prétendre qu’il n’est autre que Gautam Vij. Alors que l’acteur dans la vidéo est vu admettre être un grand fan de Sidharth Shukla et Asim Riaz. Sidharth Shukla et Asim Riaz sont l’un des ex-concurrents les plus populaires de l’émission.

Bigg Boss 16 verra une gamme de concurrents intéressants, tandis que la promo de Salman Khan a laissé les fans intrigués pour regarder le spectacle bientôt. Dans quelques promos, vous verrez le Bollywood ; superstar se transformant en Gabbar et récitant le style de ses dialogues. Salman Khan aime vraiment faire partie de Bigg Boss et bien qu’il prétende chaque année ne pas faire partie de la saison prochaine, il revient. On ne peut certainement pas imaginer Bigg Boss sans Salman Khan. Accepter?