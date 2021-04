BEIJING – Les investisseurs en Chine intensifient leurs paris sur le fait que les habitants achèteront plus de boissons qui ne proviennent pas de Starbucks.

Le géant américain du café considère la Chine comme son marché à la croissance la plus rapide et le plus grand en dehors des États-Unis.

La société a attribué le coup à des restrictions de voyage inattendues liées à la pandémie.

Mais le marché se réchauffe alors que les investisseurs se tournent vers une autre tendance: les boissons locales.

Moins de quatre mois en 2021, la société de données commerciales basée à Pékin, Qimingpian, compte 14 accords de collecte de fonds sur le marché chinois du thé et du café. C’est le même nombre que le pays a vu pour l’ensemble de 2019 et un peu moins que le total de 19 de l’année dernière, selon les données.

Ces accords comprennent des investissements dans Hey Tea et Nayuki, des sociétés de boissons à base de thé qui auraient chacune atteint des évaluations d’environ 2 milliards de dollars ou plus au cours des derniers mois. Les marques étrangères illycaffe et Tim Hortons collectent également des fonds pour leurs entreprises locales.