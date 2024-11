Conçues par Peter Zumthor, les galeries David Geffen du LACMA fixent leur date d’ouverture à avril 2026

© Paul Clémence | LACMA

Le Los Angeles County Museum of Art (LACMA) a annoncé que ses nouvelles galeries David Geffen conçues par l’architecte suisse Peter Zumthor ouvriront au public en avril 2026 à Los Angeles, aux États-Unis, selon Publication du LACMA, Non encadré. Les galeries, dont la conception finale a été approuvée en 2019, représentent une nouvelle phase importante dans le réaménagement en cours du campus du LACMA, apportant un espace de galerie élargi et des installations modernisées au musée.

La construction des galeries David Geffen, qui longent le boulevard Wilshire, a commencé en 2019 et est désormais achevée à environ 90 %. La structure horizontale de 900 pieds de long est récemment devenue visible au public grâce au retrait des échafaudages. Les principaux travaux de construction devraient s’achever d’ici la fin de 2024, avec une configuration opérationnelle et l’installation des œuvres d’art prévues pour le début de 2025 en préparation de l’ouverture.

© Paul Clémence | LACMA

La conception de Zumthor pour les galeries David Geffen augmentera l’espace d’exposition total du LACMA de 130 000 à 220 000 pieds carrés. La structure se compose de sept pavillons interconnectés en béton et en verre, chacun relié par un niveau principal transparent destiné à laisser passer la lumière naturelle sans compromettre la préservation des œuvres sensibles. Au-delà des galeries, le bâtiment comprendra un théâtre, des installations éducatives, des espaces de restauration, une boutique de musée et des places paysagées avec 2,5 acres d’espaces verts extérieurs pour les événements et activités publics.

Le projet des galeries David Geffen est la dernière étape d’une transformation plus large et étalée sur plusieurs décennies du campus du LACMA, qui comprenait l’ajout du Broad Contemporary Art Museum en 2008 et du pavillon d’exposition Resnick en 2010, tous deux conçus par Renzo Piano. Le bâtiment Zumthor vise à améliorer l’accès du public aux collections du LACMA et à créer une expérience de visiteur intégrant les espaces intérieurs et extérieurs dans un cadre urbain.

© Paul Clémence | LACMA

Une fois terminées, les galeries David Geffen permettront au LACMA d’offrir un environnement actualisé pour sa collection et sa programmation, soulignant ainsi son rôle d’institution artistique majeure dans l’ouest des États-Unis. En fait, cette expansion devrait offrir une expérience muséale ouverte et modernisée qui élargira l’accès du public à la collection du LACMA. Alors que le projet LACMA est en voie d’achèvement, il vise à devenir une icône architecturale et une destination incontournable à Los Angeles, aux États-Unis.

© Paul Clémence | LACMA

