Conçu pour être flexible, Novak Djokovic rebondit

Alors que la tournée se poursuivait en mars, il n’a pas pu entrer aux États-Unis, en raison de son statut non vacciné, pour participer aux épreuves du Masters 1000 à Indian Wells, en Californie, et à Miami Gardens, en Floride. De retour en action, il a lutté dans le premiers événements sur terre battue avant de gagner à Rome, puis n’a pas réussi à atteindre les notes élevées requises lors de sa défaite en quart de finale à Roland-Garros contre Rafael Nadal, son rival de longue date.

“Certes, cette année n’a pas été la même que les années précédentes”, a déclaré Djokovic. “Cela a commencé comme ça a commencé, et cela m’a définitivement affecté au cours des premiers mois de l’année. Je ne me sentais pas très bien en général. Je veux dire mentalement, émotionnellement, je n’étais pas au bon endroit.

“Je voulais jouer, mais en même temps, lorsque je suis sorti sur le terrain de Dubaï, qui était le premier tournoi de l’année, j’ai ressenti tellement de pression et d’émotions. Je ne me sentais pas sur le court. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ça va prendre du temps, qu’il faut que je sois patient et que tôt ou tard je me retrouverai dans l’état, l’état optimal, où j’aimerais être.

Wimbledon, une fois de plus, s’est avéré être le tonique. C’est là qu’il a retrouvé son mojo lorsqu’il est sorti de la plus grande crise de sa carrière pour gagner en 2018. Et bien qu’il continue à jouer au précieux petit tennis sur gazon, en sautant tous les tournois officiels d’introduction en surface, il était une fois de plus capable de trouver sa place et sa portée à la hâte pour remporter son 21e titre majeur en simple, un derrière le record de Nadal.

Goran Ivanisevic, l’entraîneur de Djokovic et ancien étudiant de Gencic et champion de Wimbledon, était avec Djokovic en Australie bien qu’il n’ait jamais été détenu lui-même.

“C’est une chose énorme qui lui est arrivée”, a déclaré Ivanisevic, expliquant que même si beaucoup s’attendaient à ce qu’il revienne au tribunal d’entraînement juste après l’expulsion, “cela ne se passe pas comme ça”.