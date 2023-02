Conçu avec la planète à l’esprit – Samsung Global Newsroom

Avec son nouveau design de pointe, la série Galaxy S23 démontre que l’innovation apporte à la fois hautes performances et durabilité pour une expérience premium ultime.

La série Galaxy S23 place la barre plus haut en matière de qualité et d’esthétique avec moins d’impact environnemental que les générations précédentes. Pour y parvenir, nous avons incorporé des matériaux recyclés dans plus de composants d’appareils que dans tout autre smartphone Galaxy précédent et avons conçu la boîte d’emballage en utilisant du papier 100 % recyclé. La présence de matériaux recyclés dans la série Galaxy S23 a également été augmentée, passant de six composants internes fabriqués à partir de matériaux respectueux de l’environnement dans le Galaxy S22 Ultra à 12 composants internes et externes incorporant des matériaux recyclés dans le Galaxy S23 Ultra.

Nous avons également utilisé une plus grande variété de matériaux recyclés, y compris de l’aluminium et du verre recyclés pré-consommation, pour les appareils Galaxy. En continuant à augmenter les matériaux recyclés dans les appareils Galaxy, cela nous aide à réduire notre impact sur l’environnement. Plus précisément, l’utilisation de plastiques recyclés liés à l’océan dans la série Galaxy S23 pourrait empêcher plus de 15 tonnes de filets de pêche jetés de pénétrer dans les océans du monde d’ici la fin de 2023, contribuant ainsi à réduire la pollution des océans.

La série Galaxy S23 est conçue pour durer avec durabilité et réparabilité, ce qui la rend fiable pour les années à venir. C’est le premier appareil à présenter Corning® Gorille® Victus en verre® 2, qui offre une durabilité pour une utilisation à long terme et contient en moyenne 22 % de contenu recyclé pré-consommation. La série Galaxy S23 fournit également quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité, afin que les utilisateurs soient protégés plus longtemps.

Consultez l’infographie ci-dessous pour voir comment l’innovation et la durabilité peuvent fonctionner ensemble de manière transparente, illustrée par la série Galaxy S23.