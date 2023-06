Concours Sonoma Raceway FOX Bet Super 6: Clint Bowyer partage ses idées sur NASCAR et choisit

Par Erica Renée Davis

Spécial pour FOX Sports

Pays du vin. Course sur route. NASCAR. Combinez-les et vous avez un tiercé gagnant pour un week-end de juin parfait. Et ce dimanche sur FOX et l’application FOX Sports, c’est quand tout s’effondre alors que le Toyota / Save Mart 350 de NASCAR se déroule à Sonoma Raceway.

« Disons-le simplement de cette façon », a déclaré Clint Bowyer, analyste de FOX NASCAR, « Vous allez sur beaucoup de ces différents hippodromes dans tout le pays, et vous regardez par-dessus, et vous êtes assis là tout seul. Mais à Sonoma, vous regarde par-dessus, et ce bébé est rassasié ! »

Selon cet ancien champion de NASCAR, de la foule au parcours, il n’y a rien de plus spécial que Sonoma.

« Les parcours sur route sont de plus en plus courants. Et cette course est celle où vous allez là-bas, et vous n’avez pas une tonne d’attentes, ce qui, je pense, conduit à beaucoup de plaisir et à beaucoup d’inconnues. Et j’aime le fait que nous y allons sans étapes cette fois.

« Je pense que c’était le bon choix. »

Clint a expliqué qu’en l’absence d’étapes, le succès des pilotes se résumerait à la consommation de carburant et à la stratégie des stands. Bowyer, lui-même, a conduit dans Victory Lane en 2012 sur cette même piste.

« L’année où j’ai gagné, les mises en garde ont commencé à sortir à la fin. Nous étions sur une stratégie pour rester à l’écart, et nous étions sur de vieux pneus pour économiser du carburant. Et c’est venu jusqu’au bout. C’était une très bonne piste pour moi, même si c’était loin de ma timonerie. »

Quoi est dans la timonerie de Clint identifie les pilotes qui se sont montrés à la hauteur cette saison et ceux qui ont échoué.

« La bonne surprise a été de voir de nouvelles équipes comme RFK [Roush Fenway Keselowski] bien courir et tourner le coin. Ensuite, vous avez 23XI et Bubba Wallace. Il a été solide cette année, avec quatre classements parmi les cinq premiers d’affilée.

« Une déception? Chase Elliott, en difficulté. Ouais, il s’est blessé, mais il n’a vraiment pas rebondi comme je l’attendais. Stewart-Haas Racing a été décevant parce que cette équipe a été absente cette année. Il y a même certaines équipes de deux voitures qui les surpassent régulièrement. »

Où finira le poleman à la fin ?

1er-2ème, 3ème, 4ème, 5ème-6ème, 7ème-8ème, 9ème+

« Je pense que le poleman termine troisième ce week-end à Sonoma. »

Prédiction: 3ème

Quel conducteur – Chase Elliot ou Joey Logan — auront un meilleur résultat en fin de course et quelle place finiront-ils ?

1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e+

« Oh, ouais, Chase va surpasser Joey. »

Prédiction: Chase Elliott, 5ème

Quel conducteur – Kyle Larson ou Christophe Bell — auront un meilleur résultat en fin de course et quelle place finiront-ils ?

1er-2e, 3e-4e, 5e-6e, 7e-8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e+

« Voyons voir. Larson ou C. Bell ? Je dois y aller avec Larson. Et c’est parce que je pense que les voitures Hendrick sont meilleures sur les circuits routiers, et je pense que Larson est juste un meilleur coureur sur circuit routier que C. Bell. Mais alors cela a beaucoup à voir avec l’équipement dans lequel ils sont assis. »

Prédiction: Kyle Larson, 5e-6e

Quel constructeur – Chevrolet ou Ford – aura le plus de voitures dans le top 10 et combien en auront-ils ?

0-2, 3, 4, 5, 6, 7+

« Chevrolet. Jusqu’au bout ! »

Prédiction: Chevrolet, 4

Quel conducteur – Kyle Busch ou Austin Dillon — auront une meilleure finition et à quelle place finiront-ils ?

1er-2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e+

« Austin a beaucoup de mal sur les parcours routiers, et Busch vient de remporter une victoire, donc il a de l’élan. »

Prédiction: Kyle Busch, 7e

Quel conducteur – Brad Keselowski ou Kévin Harvick — aura le meilleur résultat en fin de course et de combien de positions ?

1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+

« Je pense que Harvick a l’avantage ici. Brad est un coureur accompli, mais il n’est pas rapide sur les circuits routiers. »

Prédiction: Kévin Harvick, 8 ans

Après que Clint nous ait donné ses choix pour ce week-end, notre expert nous a donné ses prévisions sur la façon dont le reste de la saison NASCAR pourrait se dérouler.

Les changements de NASCAR au clip avant et au pare-chocs avant avant Atlanta Les modifications apportées au clip avant et au pare-chocs avant en vigueur pour Atlanta augmenteront la façon dont l'avant de la voiture s'écrase lors d'un impact.

« Eh bien, clairement, le camp Hendrick est là pour rester, n’est-ce pas? Ils sont là pour le long terme. Ils vont courir pour un championnat, je crois. Ensuite, vous avez Chase Elliott, que vous devez garder un à l’œil parce que ce sera un gros problème s’il manque ces séries éliminatoires. Peut-il tout rassembler et changer cette saison? «

Mais Bowyer a un autre pilote sur sa liste des incontournables, et il a une prédiction audacieuse pour une équipe qui, selon lui, gagnera cette année.

« Kevin Harvick en est à sa dernière saison, et lui et Stewart-Haas ont du mal. Vous devez regarder pour voir s’il peut même faire les séries éliminatoires et se disputer son dernier championnat. Et enfin, je crois que RFK pourrait gagner une course par le fin de saison. »

