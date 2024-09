CONCOURS : Participez et courez la chance de gagner deux billets pour la tournée du 30e anniversaire de Our Lady Peace

La tournée comprend également Collective Soul et s’arrêtera à Sault Ste. Marie le 2 mars 2025

Pour célébrer ses 30 ans de carrière, le groupe de rock canadien emblématique Our Lady Peace a annoncé sa très attendue tournée OLP30 et SooAujourd’hui veut que vous y participiez !

Participez ci-dessous pour courir la chance de gagner deux billets pour le spectacle au GFL Memorial Gardens le 2 mars 2025.

Aucun achat requis. Le concours commence le 30 septembre à 11 h, heure de Toronto et se termine le 2 octobre à 12 h, heure de Toronto. Il y a un (1) prix à gagner composé de : 2 (deux) paires de billets d’admission générale à Our Lady Peace le 2 mars 2025 au GFL Memorial Gardens 269 Queen St E, Sault Ste. Marie, ON P6A 1Y9 (valeur au détail approximative (« TAEG ») [$230]) Ouvert aux résidents légaux du Canada, à l’exclusion du Québec, qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence au moment de l’inscription. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues avant la clôture du concours. Les informations des participants peuvent être utilisées à des fins de marketing. Limite d’une entrée par personne, sauf indication contraire : 20 entrées supplémentaires en visitant le site Web www.sootoday.com. Parrainez un ami pour 20 entrées supplémentaires par parrainage. Pour connaître le règlement complet et les détails d’entrée, visitez : Règlement du concours.