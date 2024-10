Concours international de design du Nelson-Atkins Museum of Art : créer un musée pour tous

Image fournie par le Musée d’art Nelson-Atkins

L’un des plus beaux musées d’art d’Amérique met les designers au défi de créer « un musée pour tous »

• Entreprises américaines, internationales, émergentes et établies invitées à participer

• Une exposition publique des concepts de design finalistes aura lieu au printemps 2025.

• De nouveaux ajouts créeront des galeries supplémentaires, des espaces de programmation et des espaces pour les visiteurs et rafraîchiront et activeront des espaces intérieurs et extérieurs spécifiques.

• Aucune conception requise à la première étape – les équipes multidisciplinaires dirigées par des architectes sont invitées à soumettre des détails sur l’approche du projet, la composition de l’équipe et l’expérience.

• Jusqu’à cinq équipes finalistes recevront des frais de concours de 75 000 USD pour les conceptions conceptuelles.

• La date limite pour les réponses de première étape est le mardi 29 octobre 2024.

https://competitions.malcolmreading.com/nelson-atkins