Concours FOX Super 6 NFL : les choix de Chris ‘The Bear’ Fallica pour la semaine 5

Chris Fallica Expert en paris sportifs FOX

Quoi de mieux que de regarder la NFL ? Gagner de l’argent gratuit !

Vous pouvez profiter du meilleur des deux mondes ce week-end avec notre nouveau jeu gratuit FOX Super 6.

Comment est-ce-qu’on joue? Participez au concours NFL Super 6 en prédisant les bonnes réponses à six questions avant le début des jeux pour avoir une chance de remporter des prix en espèces hebdomadaires. Il suffit de terminer parmi les six premiers pour remporter un prix.

C’est vraiment aussi simple que cela, et encore une fois, c’est gratuit. Plus important encore, de vraies personnes gagnent ! Les participants ont déjà gagné 40 000 $ au cours des quatre premières semaines.

Et si vous avez besoin d’un peu d’aide avant de vous rendre sur l’application pour faire votre choix pour les grands matchs de dimanche, je suis là pour vous.

Plongeons dans les questions et mes prédictions ci-dessous.

Qui aura le plus de chantiers polyvalents ?

Jonathan Taylor, D’André Swift ou Travis Kelce

Taylor-Swift-Kelce, tu comprends ?

Blague à part, vous devez choisir Swift, non ? Il a joué un rôle important dans l’offensive des Eagles et il fait face à la défense des Rams qui peut céder beaucoup de verges. C’est un incontournable pour moi. Qui sait combien Jonathan Taylor jouera.

Prédiction: D’Andre Swift, 100,3 verges polyvalentes

Classez les équipes qui marqueront le PLUS DE POINTS, du plus élevé au plus bas.

Dauphins, lions, aigles, béliers

La Caroline est probablement la pire équipe de la ligue et doit aller à Détroit. Ils n’auront probablement pas beaucoup de ballon, donc les Lions devraient marquer souvent.

Amener les Giants à la maison avec un court repos constitue également une recette pour beaucoup de points pour Miami, donc rien à redire si vous choisissez d’y aller. J’irai chez les Lions, les Dauphins, les Aigles et les Béliers.

Prédiction: Lions, dauphins, aigles, béliers

Quel quarterback aura le plus de yards PASSANTS ?

Tua Tagovailoa, Matthieu Stafford, CJ Stroud, Jared Goff

Donnez-moi Goff pour les gros points ! Miami mélange tellement de points que cela pourrait affecter le total de Tua. Alors que les Rams devraient être en retard contre les Eagles, il est difficile de savoir si Matthew Stafford durera le match, étant donné qu’il a été blessé la semaine dernière et qu’il a maintenant une horrible ligne offensive contre ce front des Eagles.

Prédiction: Jared Goff

Quel joueur aura le plus de yards sur réception ?

Colline Tyreek, Puka Nacua, AJ Brun, Ja’Marr Chase

Et AJ Brown pour 8 points ? Il est clair que l’offensive des Bengals est en difficulté en ce moment, donc Chase est un jeu risqué. Brown devrait avoir une tonne d’occasions contre les Rams. Je ne discuterais pas non plus avec Puka Nacua, qui affiche des chiffres ridicules depuis le début et qui fait partie des favoris pour la recrue offensive de l’année.

Prédiction: AJ Brun

Classez les porteurs de ballon selon celui qui aura le plus de verges sur réception, du plus haut au plus bas.

Raheem Mostert, Bijan Robinson, Kyren Williams, Jaylen Warren

Eh bien, c’est toute une catégorie ! Je n’ai toujours aucune idée du plan des Lions pour Gibbs, donc il est risqué. Je pense que Bijan Robinson est la bonne réponse ici, car il s’agit plutôt d’un acte d’accusation contre Desmond Ridder en tant que QB selon lequel il ne peut vraiment pas étendre le terrain. Alors mettez-moi à la place de Robinson, Williams, Mostert, puis Gibbs.

Prédiction: Robinson, Williams, Mostert, Gibbs.

Quel sera le résultat de ce jeu ?

Eagles de Philadelphie Gagner par 6 ou plus ou les Rams de Los Angeles gagner ou perdre par 5 points ou moins

Les Rams ont été fringants, mais après avoir connu des montagnes russes émotionnelles avec une victoire à Indy, ainsi que les Eagles en difficulté contre Washington la semaine dernière, je vais mettre les points avec Philadelphie.

PRENDRE: Les Eagles gagnent par 6 points ou plus

Pour info : facile FAQ sur toutes les étapes et le règlement du concours.

Chris « L’ours » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire soit sa priorité, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec des paris « occasionnels » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le championnat NHC Handicapping. N’oubliez pas : « Moins vous pariez, plus vous perdez lorsque vous gagnez ! » Suivez-le sur Twitter @ Chrisfallica .

