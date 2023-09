Concours FOX Super 6 NFL : les choix de Chris ‘The Bear’ Fallica pour la semaine 2

Chris Fallica Expert en paris sportifs FOX

Quoi de mieux que de regarder la NFL ? Argent gratuit!

Vous pouvez profiter du meilleur des deux mondes ce week-end avec notre nouveau jeu gratuit FOX Super 6.

Comment est-ce-qu’on joue? Participez au concours en prédisant les bonnes réponses à six questions avant le début des jeux pour courir la chance de remporter des prix en espèces hebdomadaires. Il suffit de terminer parmi les six premiers pour remporter un prix.

C’est vraiment aussi simple que cela, et encore une fois, c’est gratuit. Voici également une FAQ simple sur toutes les étapes et règles.

Et si vous avez besoin d’un peu d’aide avant de vous rendre sur l’application pour faire votre choix pour les grands matchs de dimanche, je suis là pour vous.

Plongeons dans les questions et mes prédictions ci-dessous.

Quel sera le résultat du match Géants-Cardinaux ?

géants gagner par 6 points ou plus ; Cardinaux gagner ou perdre par 5 points ou moins

Je dois penser que les Giants, qui ont été horribles contre les Cowboys, jouent beaucoup mieux contre une équipe des Cardinals qui n’a presque rien fait offensivement et qui a l’air aussi mauvaise qu’annoncé.

Prédiction: Les géants gagnent par 6 points ou plus



Quel quarterback lancera le plus de YARDS DE PASSE ?

Josh Allen, Factures; Joe Burrow, Bengals; Jared Goff, les Lions; Géno Smith, Faucons de mer

Avez-vous vu la défense de Seattle la semaine dernière ? J’aime les chances de Jared Goff à cet endroit.

Prédiction: Jared Goff

Classez les quarterbacks selon celui qui aura le plus de YARDS RUSHING, du plus haut au plus bas :

Anthony Richardson, Colts; Justin Champs, Ours; Josh Allen, factures ; Lamar Jackson, Corbeaux

Puisque Josh Allen a eu tant de difficultés contre les Jets, je m’attends à ce qu’il fasse un meilleur match ici.

Je ne suis pas sûr que Jackson courra autant dans cette attaque, et je ne pense pas qu’il dirigera ce groupe contre une défense de Cincinnati qui lui est familière.

Prédiction: Allen, Fields, Richardson, Jackson

Quelle équipe accordera le MOINS DE POINTS?

Les Lions, les Texans, Colts, géants

Avez-vous vu l’offensive des Cardinals la semaine dernière ? Je suis surpris que les Giants offrent le meilleur rapport qualité-prix ici en ce qui concerne l’échelle de notation.

Houston contre une mauvaise ligne offensive des Colts serait mon deuxième choix.

Prédiction: géants

Classez les récepteurs selon celui qui aura le plus de YARDS DE RÉCEPTION, du plus haut au plus bas :

Mike Evans, Boucaniers; Amon-Ra St.BrownLes Lions; Puka Nacua, Béliers; Brandon Aiyuk49ers

Comme ce fut le cas lors du choix de Goff, il s’agit d’un jeu contre une mauvaise défense des Seahawks dans ce qui devrait être un match avec beaucoup de points.

J’adore l’offensive des 49ers, mais il y a tellement d’armes là-bas, et cela pourrait signifier une cible principale différente chaque semaine.

Prédiction: Saint-Brown, Aiyuk, Evans, Nacua

Quel sera le résultat du match Seahawks-Lions ?

Les Seahawks gagnent ou perdent par 5 points ou moins ; Les Lions gagnent par 6 points ou plus

Je vais emmener les Seahawks ici. Je ne suis pas au top à Seattle cette année, mais c’est une situation difficile pour Détroit qui revient d’une énorme victoire à Kansas City. Après cette grande victoire, tout le monde s’attend désormais à ce qu’ils soient des prétendants et qu’ils jouent comme ça chaque semaine. Mais c’est un biais de récence.

Seattle a été mauvaise la semaine dernière, mais avec la perspective d’un 0-2 qui les regarde en face, je vais récupérer les points.

Prédiction: Les Seahawks gagnent ou perdent par 5 points ou moins

Bris d’égalité : Quel sera le score final ?

Prédiction: Lions 31, Seahawks 28

Chris « L’ours » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire soit sa priorité, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec des paris « occasionnels » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le championnat NHC Handicapping. N’oubliez pas : « Moins vous pariez, plus vous perdez lorsque vous gagnez ! » Suivez-le sur Twitter @ Chrisfallica .