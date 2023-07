Concours Eurovision de la chanson : la ville suédoise de Malmö choisie pour accueillir l’émission 2024

La ville du sud de la Suède Malmö a été choisi pour accueillir le Concours Eurovision de la chanson 2024 du 7 au 11 mai.

La ville de Malmö, dans le sud de la Suède, a été choisie pour accueillir le concours Eurovision de la chanson 2024 du 7 au 11 mai, a annoncé vendredi la chaîne publique suédoise STV.

« Malmö est une ville créative avec une vie culturelle riche qui peut offrir un festival de musique à toute l’Europe », a déclaré la directrice générale de STV, Hanne Stjarne.

L’Eurovision est très suivie en Suède.

Malmö, la troisième plus grande ville de Suède, a accueilli l’Eurovision à deux reprises dans le passé, en 1992 et 2013.

L’Union européenne de radiodiffusion (UER), qui gère l’Eurovision, s’est dite « ravie » que Malmö ait été sélectionnée par le STV et l’UER.

« Nous sommes ravis de retourner dans cette ville dynamique et dynamique, qui a démontré qu’elle dispose des salles et des infrastructures parfaites pour organiser le plus grand événement musical en direct au monde », a déclaré Martin Osterdahl, superviseur en chef de l’Eurovision.

La chanteuse suédoise Loreen, qui avait déjà remporté l’Eurovision en 2012, est devenue en 2023 la première femme à remporter deux fois le concours de chansons excentriques et très appréciées. Elle n’était que la deuxième personne à le faire, après Johnny Logan pour l’Irlande dans les années 1980.

L’Eurovision a été lancée en 1956 et est devenue extrêmement populaire.

Le concours de cette année a été regardé par 162 millions de téléspectateurs, a indiqué la BBC.

