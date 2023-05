Concours Eurovision de la chanson 2023 : hommages ukrainiens et hot pants

Commentez cette histoire Commentaire

LIVERPOOL, Angleterre – Les drapeaux jaunes et bleus sont partout. Les vendeurs vendent de la soupe bortsch et des boulettes de cheburek. Des oiseaux géants illuminés installés dans toute cette ville représentent différentes régions de l’Ukraine. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de paillettes. Et un pantalon chaud. Et des grenouillères scintillantes. Au 67e Concours Eurovision de la chanson – organisé par le finaliste de l’année dernière, la Grande-Bretagne, au nom du vainqueur de l’année dernière, l’Ukraine – les hommages de guerre se bousculent contre le kitsch et l’extrême bêtise, mais ce n’est pas si choquant dans le contexte du plus grand , l’événement musical live le plus étrange au monde.

La finale de samedi – diffusée aux États-Unis sur Peacock et qui devrait être regardée par plus de 160 millions de personnes dans le monde – mettra en vedette des ballades émouvantes, ainsi que des airs pop dingues, des changements de costumes fous et des décors scandaleux.

Pourquoi l’Eurovision est-elle si importante ? Un guide pour les Américains perplexes.

Des concurrents représentant 26 pays se sont qualifiés pour ce dernier tour, dont le duo ukrainien de musique électronique Tvorchi, qui a été sélectionné dans un abri anti-bombe souterrain. Ils interpréteront « Heart of Steel », écrit sur le siège de l’aciérie de Marioupol il y a un an.

Ils feront face à une rude concurrence de la part de la Suédoise Loreen, ancienne gagnante de l’Eurovision et favorite des bookmakers, avec sa ballade puissante « Tattoo ». Sa mise en scène consiste à se tordre sur une plate-forme sous un panneau suspendu, comme si elle se trouvait au milieu d’une presse à sandwich.

Käärijä, un rappeur finlandais surtout connu pour sa chanson « Cha Cha Cha », est l’un des favoris pour remporter le 67e Concours Eurovision de la chanson. (Vidéo : Karla Adam/The Washington Post)

Un autre favori est le rappeur finlandais Käärijä, qui chantera le « Cha Cha Cha » optimiste et très applaudissant tout en portant des manches à bulles vert fluo rappelant « The Very Hungry Caterpillar ».

Käärijä est l’un des nombreux artistes qui chantent dans sa langue maternelle. Le refrain de sa chanson, traduit, dit : « Je tiens le verre à deux mains comme ça, cha cha cha… »

Dans une interview samedi, avant la finale, il a déclaré que sa chanson parlait de « liberté » et qu’il voulait chanter dans sa propre langue. « Les Finlandais ne croient pas qu’une chanson en finnois puisse gagner, mais moi si. »

Il a ajouté qu’il était « fou » que des Finlandais le soutiennent en se peignant les ongles en vert et en tricotant des boléros verts pour leurs chiens.

La concurrence entre la Suède et la Finlande reflète une tension plus large dans le concours. Le vote est partagé entre des jurys nationaux de professionnels de l’industrie, qui ont tendance à aimer le chant puissant et l’écriture de chansons, et le public, qui veut des éoliennes et des pièces pyrotechniques. Beaucoup de chansons sont (chuchotez-le) assez bonnes, mais sans un spectacle puissant, elles peuvent tomber à plat.

Dans le cadre d’une modification des règles cette année, les personnes des pays non participants, y compris les États-Unis, peuvent participer au vote en ligne.

On en sait beaucoup sur les actes des demi-finales et des répétitions générales de cette semaine. On sait que la Norvégienne Alessandra opte pour un look de princesse de guerre intergalactique et que le duo autrichien Teya & Salena a écrit un refrain accrocheur et facile à retenir : Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe , Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe Poe, Poe, Poe, Poe, Poe Poe, Poe, Poe, Poe, Poe Edgar Allan Poe.

Mais cela ne se classe pas particulièrement haut sur le compteur étrange.

La Croatie proposera des hommes au rouge à lèvres criard qui se déshabilleront jusqu’à leurs sous-vêtements blancs pour une chanson anti-guerre intitulée « Mama SC ». Un chanteur estonien se produira avec un piano à queue de concert qui semble hanté par un fantôme.

L’une des performances les plus remarquables des demi-finales n’était pas d’un concurrent, mais plutôt de la star de « Ted Lasso » Hannah Waddingham. L’actrice britannique, plus connue aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, est co-animatrice avec la chanteuse ukrainienne Julia Sanina et la juge de « Britain’s Got Talent » Alesha Dixon. Waddingham a reçu des éloges sur les réseaux sociaux pour ses talents de présentatrice, notamment en montrant les siens en chantant compétences et français conversationnel.

L’Eurovision a été lancée à la fin des années 1950 par une poignée de pays comme un moyen de rassembler l’Europe déchirée par la guerre. Soulignant à quel point le concours a augmenté – en termes de participants et de popularité – plus de 1 000 journalistes de 50 pays ont été accrédités pour couvrir l’événement de cette année à Liverpool. Beaucoup viennent de sites Web dédiés aux fans, et ils crient, hurlent et chantent tout en enregistrant leurs histoires depuis le centre des médias.

Les conférences de presse qui ont précédé la finale ont été mémorables.

Le chanteur du groupe allemand Lord of the Lost, vêtu d’un body rouge avec une jambe de pantalon coupée, s’est fait demander par un journaliste quel type de chaussures il prévoyait de porter sur scène. Il a répondu «talons» et a posé ses pieds sur la table pour que les journalistes réunis puissent le voir.

Certaines personnes pensent que l’Eurovision est une blague – trop camp, trop trash, trop shmaltzy. D’autres le prennent vraiment très au sérieux.

« La Slovénie l’a écrasé », a crié un journaliste slovène lors d’une répétition générale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à s’adresser au concours – une demande que les organisateurs ont rejetée, affirmant qu’il s’agissait d’un événement apolitique tout en soulignant que « l’Ukraine, sa musique, sa culture et sa créativité figureraient fortement tout au long » du concours.

Beaucoup d’Ukrainiens sont néanmoins enthousiastes, et pour beaucoup, il s’agit de s’unir par la musique, le thème du concours de cette année. Halyna Sladz, 35 ans, une réfugiée ukrainienne basée au Royaume-Uni, a déclaré que le concours est « une fête, une chance de célébrer ». Elle se promenait dans une zone « découvrir l’Ukraine » le long du front de mer animé de Liverpool. « J’espère qu’un jour vous pourrez tous venir en Ukraine pour célébrer », a-t-elle ajouté.

Conchita Wurst, la drag queen autrichienne barbue qui a remporté l’Eurovision en 2014, a proposé une théorie de la popularité de l’Eurovision.

S’adressant au Washington Post dans une pièce de fortune avec un canapé à imprimé léopard et une baignoire dorée remplie de bulles de plastique, Wurst a déclaré : « En Europe, nous avons tellement de petits pays différents. Il y a tellement d’approches différentes de la musique, de la culture, de l’art, de la mode, que chacun apporte son meilleur jeu à la table.