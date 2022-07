Concours du meilleur jardin domestique du comté de McHenry 2022 – Shaw Local

Le concours du meilleur jardin du comté de McHenry est de retour, et il est temps pour vous de montrer votre jardin !

Avez-vous un beau jardin? Si vous le faites, participez au concours du meilleur jardin domestique du comté de McHenry pour avoir une chance de recevoir un chèque-cadeau de 200 $ de Countryside Flower Shop, Nursery & Garden Center !

Pour participer, prenez une photo de vos fleurs fantastiques et de votre magnifique verdure et téléchargez-la. Ajoutez un titre et une courte description, et le tour est joué. Revenez dans quelques semaines et votez. Assurez-vous de dire à vos amis et à votre famille de voter pour vous aussi ! Les votes peuvent être exprimés quotidiennement pendant la période de vote. Une fois la date limite de vote passée, les votes seront comptabilisés et un participant sera nommé champion de cette année !

Vous pouvez participer une fois du 11 au 26 juillet 2022. Le vote en ligne aura lieu ici du 27 juillet au 7 août 2022.

Entrer ici!

Merci à Countryside Flower Shop, Nursery & Garden Centre pour son soutien à ce concours communautaire ! Pour en savoir plus sur eux, CLIQUEZ ICI.