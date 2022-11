Concours d’impopularité : comment le succès à mi-mandat amène les démocrates américains à un dilemme historique

Pour tenir bon, les démocrates ont dû faire des promesses qui risquaient de s’aliéner leurs principaux donateurs

Des photos d’un président souriant Biden ont fait la une des journaux dans les jours qui ont suivi les élections de mi-mandat. Les pires craintes des démocrates – qu’ils perdent les deux chambres du Congrès au profit des républicains dans une débâcle électorale qui ouvrirait la voie à une présidence MAGA Trump en 2024 – sont restées non réalisées. La “vague rouge” redoutée s’était transformée en une “ondulation rouge”, et le président Biden parlait déjà de se présenter à nouveau en 2024, lorsqu’il aura 82 ans.

Dans quelle mesure cette évaluation est-elle valable ? Si les résultats ne sont pas encore définitifs, on sait que les démocrates continueront vraisemblablement à contrôler de justesse le Sénat grâce à la voix prépondérante du vice-président, et que les républicains obtiendront une petite majorité à la Chambre.

Tous les éloges de Biden pour ne pas avoir perdu plus proviennent de comparaisons avec les pertes passées à mi-mandat des présidents sortants. Cependant, cela ne tient pas compte des changements critiques récents qui, s’ils sont pris en compte, indiquent non pas tant un avenir électoral sûr pour les démocrates, mais la possibilité que les démocrates aient sauté de la poêle à frire proverbiale de la structure de plus en plus complexe de la politique américaine. , dans le feu.

Le spécialiste de la politique William Galston a remarqué le changement. Parlant des élections présidentielles américaines, il a observé qu’« entre 1920 et 1984… la compétition entre les deux partis ressemble à la Seconde Guerre mondiale, avec un niveau élevé de mobilité et des gains et pertes rapides de larges pans de territoire. En revanche, l’époque contemporaine ressemble à la Première Guerre mondiale, avec une ligne de bataille unique, essentiellement immobile, et une guerre de tranchées sans fin. Étant donné le peu de sièges qui ont changé de mains, il semble que cette logique s’applique également aux élections au Congrès, et malgré les récents changements démographiques – éducation universitaire, urbanisation, etc. – entre 40 et 45% de l’électorat américain reste solidement républicain.

De plus, Biden et ses démocrates semblent avoir perdu un concours d’impopularité, plutôt que de gagner un concours de popularité. Alors que la cote d’approbation du président Biden atteignait de nouvelles profondeurs, de nombreux candidats démocrates l’ont évité dans leurs campagnes. Le président Trump, pour sa part, n’a pas fait beaucoup mieux. Bien que la plupart des candidats qu’il a approuvés aient gagné, aucun de ceux qu’il a approuvés pour des courses très disputées ne l’a fait. De nombreux commentateurs ont imputé cela à son insistance sur les candidats qui étaient d’accord avec son faux récit de l’élection présidentielle «volée» de 2020. Cela l’a amené à gratter le baril des candidats, et à choisir quelques spécimens assez peu attrayants. Avec Ron DeSantis remportant une victoire spectaculaire en Floride, la possibilité qu’il remplace Trump en tant que candidat républicain à la présidence est envisagée. Même si cela se produit, la politique Trumpiste ne mène nulle part de sitôt.

Cela ressort clairement de nombreux aspects du mode de scrutin. Les petits gains réalisés par les démocrates provenaient en grande partie des femmes et des jeunes, qui se sont généralement présentés en grand nombre et ont voté démocrate parce qu’ils étaient fortement attachés au droit à l’avortement. Cependant, ce facteur peut perdre son utilité pour les démocrates si, comme cela semble de plus en plus le cas, les républicains assouplissent également leur position sur l’avortement.

Pour le reste, les gains provenaient de la source habituelle, l’argent. Non seulement c’était le moyen terme le plus cher de tous les temps, mais les experts suggèrent que les démocrates ont considérablement dépensé plus que les républicains. Cela a ramené les élections américaines au modèle où les élections sont essentiellement achetées par le parti le plus dépensier, un modèle que l’élection du président Donald Trump a très brièvement inversé.

Même avec cet avantage monétaire, cependant, les démocrates ont dû s’éloigner de leur programme traditionnel «réveillé» et se tourner vers le programme sur lequel les républicains de Trump ont mis l’accent : les problèmes quotidiens liés à l’économie, à l’inflation et à l’emploi. En effet, les commentateurs ont souligné à quel point la discipline régnait cette fois parmi les candidats démocrates.

Ce changement nécessaire a placé les démocrates dans un dilemme historique. Depuis que le Parti démocrate a accepté la révolution néolibérale de Reagan sous Clinton, il a agi plus ou moins exclusivement comme le parti du capital des entreprises. Il a compensé la perte de soutien des travailleurs et des électeurs noirs principalement en dépensant de plus en plus pour les campagnes électorales pour les convaincre que les avantages immatériels qu’elles offrent – reconnaissance symbolique des droits des femmes ou des minorités alors que la plupart restent marginalisés et disproportionnellement moins bien off sinon carrément pauvres – suffisent. Aujourd’hui, cependant, les pressions mêmes créées par Trump ont forcé les démocrates à faire des promesses qui vont à l’encontre des intérêts des entreprises mêmes qui financent les campagnes électorales démocratiques : lutter contre l’inflation, le chômage ou les bas salaires nécessite une fiscalité plus élevée et une réglementation plus stricte. Si les démocrates prennent ces mesures, ils s’aliéneront les donateurs mêmes sans lesquels ils ne peuvent pas gagner les élections. S’ils ne prennent pas ces mesures, ils aliéneront leurs électeurs.