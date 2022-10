C’EST L’HEURE DE LA SCULPTURE DES CITROUILLES !

Ne manquez pas votre chance de montrer vos chefs-d’œuvre de sculpture de citrouilles les plus drôles, les plus effrayants et les plus créatifs lors de notre concours de sculpture de citrouilles de la vallée de Sauk. Découpez votre plus belle citrouille et soumettez-la jusqu’au 4 novembre pour avoir une chance de gagner ! Une citrouille chanceuse sera sélectionnée au hasard pour gagner une carte-cadeau de 25 $.

ENTRER ICI!

Merci à nos sponsors :

Valets cajuns

Services de la République

Serre et ferme Selmis

Saveurs Sensibles Inc

Outil Sloan