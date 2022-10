Concours de l’animal le plus mignon de ma vie de banlieue d’octobre 2022 – Shaw Local

Votre animal de compagnie veut que vous l’inscriviez au concours de l’animal le plus mignon d’octobre !

Du 6 au 17 octobre, téléchargez une photo de votre adorable animal de compagnie. Revenez ensuite entre le 18 et le 24 octobre pour voter pour votre animal de compagnie ou tout autre animal de votre choix. Vous pouvez voter une fois par jour pendant toute la durée du concours. Une fois le délai écoulé, les votes seront comptés. L’animal avec le plus de votes sera nommé gagnant, sera publié dans les journaux Suburban Life et recevra un grand prix.

Entrer ici!

Le gagnant d’octobre sera annoncé dans une annonce dans un journal au début du mois d’octobre faisant la promotion du concours de l’animal le plus mignon de novembre. Un lien sera également inclus sur la page d’inscription au concours de novembre qui répertoriera le gagnant et les finalistes d’octobre. Le gagnant sera contacté par e-mail dans la semaine suivant la date de fin du concours.

Merci à nos commanditaires de soutien! Pour en savoir plus sur eux, cliquez sur leurs noms ci-dessous.

Chenils de Cedar Lane

Toutes les créatures grandes et petites

Voir le gagnant de septembre ici.