Concours de concerts de jeunes artistes, films classiques, expositions d’art NIU et plus – Shaw Local

1. Découvrez de jeunes talents de 8 h à 16 h samedi au Concours de concerts pour jeunes artistes Arthur D. Montzka de l’Orchestre symphonique de Kishwaukee.

L’événement aura lieu au Northern Illinois University Music Building, Boutell Memorial Concert Hall, 550 Lucinda Ave., DeKalb.

Pour information, visitez .niu.edu.

2. Auditions ouvertes pour “The Secret Garden” d’Indian Valley Theatre samedi et dimanche au Sandwich Opera House, 140 E. Railroad St., Sandwich.

Les auditions auront lieu de 10h à 13h le samedi et de 14h à 16h et de 17h à 19h le dimanche.

Les auditions consisteront en des lectures à froid du scénario. Les participants doivent chanter une chanson préparée et apporter leur propre musique, qui peut être chantée a cappella ou avec un enregistrement. Un piano et un pianiste seront disponibles pour jouer la musique d’audition.

Les représentations de “The Secret Garden” sont prévues du vendredi au dimanche, du 17 au 19 mars.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à info@indianvalleytheatre.com ou envoyez un message via Facebook.

3. Assistez à un film classique de 14 h à 16 h le dimanche à la bibliothèque publique de Sycamore, 103 E. State St., Sycamore.

Le film “Roman Holiday” sera projeté pendant l’événement. Les personnes âgées et les adultes de tous âges sont les bienvenus et du pop-corn sera fourni. Les réservations sont demandées au sycamorelibrary.org/event/classic-movie-club-2022-09-11/2023-01-08.

Pour plus d’informations, appelez le 815-895-2500, envoyez un e-mail à samanthas@sycamorelibrary.org ou visitez sycamorelibrary.org.

4. Découvrez « Histoires de mon enfance », une exposition, du mardi au 17 février au Musée d’art de la Northern Illinois University.

L’exposition sera ouverte de 10 h à 13 h lors de sa projection dans les galeries du musée d’art, premier étage Altgeld Hall, 595 College Ave., DeKalb.

L’exposition de groupe, basée sur un appel à participation national, explore à la fois les expériences sombres de l’enfance et des observations quelque peu humoristiques et décalées de la vie du point de vue d’un enfant. Les artistes ont été invités à décrire un événement transformateur qui s’est produit pendant leur enfance à travers les médias visuels et le texte.

L’exposition contient un contenu mature et peut ne pas convenir à tous les publics. Pour les heures variées, composez le 815-753-1936.

5. Détendez-vous pour la soirée de jeux en famille mardi à la bibliothèque de Maple Park.

La soirée de jeux se déroule de 18 h à 19 h à la bibliothèque publique de Maple Park, 302 Willow St., Maple Park.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à mppl@maplepark.lib.il.us, ou visitez mapleparklibrary.org.

