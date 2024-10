Concours annuel de design de la NASA | ArchQuotidien

Annonce du concours annuel de design de la NASA pour la 67e année

En tant qu’individus, nous avons tous le pouvoir de créer un monde plus équitable et plus compatissant. Le 67e concours annuel de design de la NASA, organisé par l’Association nationale des étudiants en architecture de l’Inde, est conçu pour inciter les participants à aller au-delà de la pensée conceptuelle conventionnelle. Modéré par Ar. Dean D’Cruz, il vous met au défi de créer non seulement des espaces, mais aussi des environnements qui élèvent l’humanité et favorisent l’inclusion parallèlement à un changement positif.

Dans cet esprit, nous sommes ravis de lancer le 67e concours annuel de design de la NASA (ANDC), qui vise à encourager les participants à assumer la responsabilité de l’impact de leurs conceptions.

Veuillez vous référer au mémoire pour vous guider. Chaque institut associé à la NASA Inde a droit à une entrée gratuite, les entrées supplémentaires entraînant des frais de 1 000 INR par entrée.

Le trophée est ouvert aux étudiants du monde entier !

Dates importantes :

Publication du mémoire : 25 septembre 2024

Date limite d’inscription : 25 octobre 2024, 18h00 IST

Date limite des requêtes : 20 octobre 2024

Date limite de soumission : 15 novembre 2024, 18h00 IST

Chaque action a le pouvoir d’avoir un impact sur un autre être vivant, alors exploitons cette influence pour susciter un changement positif.

Téléchargez les informations liées à ce concours ici.