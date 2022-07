Concours à la direction des conservateurs: Rishi Sunak perdrait lors du vote final des membres contre trois rivaux, selon un sondage Yougov

Rishi Sunak pourrait perdre la course à la direction des conservateurs par une large marge lors d’un second tour contre ses trois rivaux dans la course pour succéder à Boris Johnson au n ° 10, selon un sondage des nouveaux membres.

Le sondage YouGov – publié avant le quatrième tour de scrutin des députés – montre que l’ancienne chancelière serait battue par Penny Mordaunt, Liz Truss et Kemi Badenoch, qui pourraient être éliminées aujourd’hui.

Cela portera un coup dur au camp de M. Sunak, l’ancien ministre du Cabinet étant très susceptible de passer à la phase finale du concours après avoir remporté le soutien de 115 députés au troisième tour de scrutin hier soir.

Malgré l’élan précoce de la course à la direction, Mme Mordaunt semble également avoir perdu son avance et serait maintenant vaincue lors d’un second tour entre les rivales Mme Truss et Mme Mme Badenoch.

L’enquête précédente de YouGov la semaine dernière avait Mme Mordaunt comme favorite des membres du cabinet, mais cela montre maintenant que Mme Badenoch, qui rivalise pour rester dans la course aujourd’hui, pourrait gagner contre tous ses autres candidats lors du vote des membres.

Les conclusions interviennent après que les candidats ont échangé des coups lors de deux débats télévisés au cours du week-end, avec des affrontements féroces sur la direction de l’économie, la fiscalité, les droits des trans et le bilan de M. Johnson au gouvernement.

Mardi, les députés conservateurs seront à nouveau votés afin de réduire la course à trois candidats, avant un dernier scrutin mercredi où le parti parlementaire décidera quels deux candidats présenteront au vote des députés.

Au cours de l’été, les deux candidats finaux participeront à des événements de hustings à travers le pays avant que le prochain chef conservateur et premier ministre ne soit annoncé le 5 septembre.

