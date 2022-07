Concours à la direction des conservateurs : Liz Truss et Rishi Sunak s’affronteront dans un débat télévisé

Les candidats à la direction de TORY Rishi Sunak et Liz Truss s’affronteront dans un débat télévisé.

Les deux derniers prétendants s’affronteront devant un public en direct le mois prochain, animé par Kay Burley de Sky.

Rishi Sunak débattra en direct sur Sky le mois prochain Crédit : LNP

Il affrontera Liz Truss Crédit : AP

Tous deux s’étaient retirés d’un débat séparé organisé par le diffuseur plus tôt cette semaine après s’être arrachés des morceaux sur Channel 4.

Mais ils ont maintenant accepté de se battre après être devenus aujourd’hui les deux derniers de la course à la direction.

Le chef de Sky News, John Ryley, a déclaré: “Il n’y a jamais eu de moment plus important pour revigorer la confiance des électeurs dans le bureau du Premier ministre.

“Ce débat télévisé en direct sur Sky News donne aux deux derniers candidats une chance de renouer avec des millions de personnes en débattant des principaux problèmes auxquels la Grande-Bretagne est confrontée.

“Cela présente une occasion unique de réengager un électorat désabusé.”

Il sera diffusé en direct le 4 août à 20h. La BBC organisera un autre débat entre les deux lundi.

Sky a annulé son débat prévu hier après le retrait de l’ancien chancelier M. Sunak et de la secrétaire aux Affaires étrangères Mme Truss.

Les deux favoris ont été confirmés comme les deux derniers prétendants après que Penny Mordaunt s’est écrasé hors de la course cet après-midi.

Elle a reçu 105 votes des députés conservateurs, contre 113 pour Liz Truss et 137 pour Rishi Sunak.

M. Sunak occupe la première place depuis le début du vote la semaine dernière, mais Mme Truss a obtenu 27 voix pour faire passer Mme Mordaunt à la deuxième place.

Cela signifie que Mme Truss ou M. Sunak succèderont à Boris Johnson le 6 septembre après une série de rafles pour courtiser les 160 000 conservateurs porteurs de cartes.

Mme Truss est la favorite des bookmakers pour entrer dans Downing St après avoir défendu des politiques de faible taux d’imposition qui font rage auprès des militants de base.

Suite au résultat, elle a déclaré: “En tant que Premier ministre, je me lancerais dans la course dès le premier jour, j’unirais le Parti et je gouvernerais conformément aux valeurs conservatrices.”

Une porte-parole de Sunak a déclaré: “C’est un résultat vraiment solide avec un mandat clair des députés.

“Il va maintenant travailler nuit et jour pour obtenir le mandat de la famille élargie du parti conservateur de battre les travaillistes, de protéger l’Union et de saisir les opportunités du Brexit.”