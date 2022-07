Concours à la direction des conservateurs : colère face aux sombres perspectives du bien-être animal sous le prochain Premier ministre

Il était le leader dont la mission était de faire avancer le Brexit à tout prix – même si cela signifiait abandonner les protections juridiques de l’UE dans une multitude de domaines, y compris l’environnement.

Ainsi, pour ceux qui travaillent à améliorer l’état périlleux de la conservation et du bien-être des animaux, cela a été une surprise bienvenue lorsque Boris Johnson s’est avéré être en quelque sorte un réformateur.

Qui aurait pensé que le clown autoproclamé serait un tel atout ? M. Johnson a promis en 2019 d’utiliser le Brexit pour défendre le bien-être des animaux, et sous sa direction, le gouvernement a interdit les ventes d’ivoire et les pièges à colle, a augmenté les peines de prison pour cruauté de six mois à cinq ans et a introduit des amendes ponctuelles.

C’était un début, mais une législation tant attendue interdisant les importations de fourrure, de foie gras et de trophées de chasse, ainsi que les publicités sur les parcs à thème horribles de torture d’éléphants était sur le point d’être promulguée lorsqu’elle a été déraillée par la droite , parmi lesquels Jacob Rees-Mogg et Mark Spencer.

Les experts du bien-être et de la conservation des animaux sont désormais pessimistes quant aux perspectives de réforme, quel que soit le successeur de M. Johnson, car les candidats à la direction ont tous soit attaqué la protection des animaux, soit voté contre les mesures environnementales.

Maintenant, les candidats à la direction ont été avertis de l’importance d’honorer les promesses, au milieu des craintes que les améliorations ne se heurtent à un mur de briques sans M. Johnson en poste. Les conservateurs et les militants soucieux de l’environnement font pression sur les cinq chefs de parti potentiels restants pour qu’ils adoptent une législation déjà rédigée et tiennent les grandes promesses du parti faites dans le manifeste des conservateurs et dans l’ambitieux plan d’action pour le bien-être des animaux de l’année dernière.

Une source proche du gouvernement a déclaré L’indépendant: “Boris était un Premier ministre fatalement imparfait mais sous l’influence de son père, de sa femme et de Zac Goldsmith [animal-welfare minister]il est allé plus loin que n’importe quel dirigeant conservateur précédent en matière de lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et le bien-être des animaux.

Quelque 27 organisations, dont World Animal Protection, ont écrit aux candidats – Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss et Kemi Badenoch sont les quatre restantes – pour leur demander s’ils respecteront les promesses du plan d’action, allant d’une interdiction d’exportation d’animaux vivants à protéger les normes contre les importations bon marché et éliminer progressivement les cages et les stalles de truies cruelles.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de réponses. Mais un regard sur les approches et les antécédents des candidats offre des indices.

Les écologistes et les partisans de la protection des animaux craignent surtout une victoire de Sunak car il aurait promis le poste de secrétaire à l’environnement à M. Spencer, un agriculteur qui considère les nouvelles mesures de protection des animaux comme une faible priorité. Avec Jacob Rees-Mogg, M. Spencer a bloqué un projet de loi qui aurait interdit les publicités pour les parcs à thème en Asie qui utilisent des méthodes de torture sur les éléphants. Les deux hommes ont ensuite refusé de participer à des débats publics sur les raisons pour lesquelles ils l’ont fait.

Aucun des quatre candidats à la direction des conservateurs restants n’a répondu aux questions sur le respect des promesses de protection des animaux (TVI)

Mme Mordaunt et Mme Truss ont toutes deux déjà rejoint M. Spencer pour voter en faveur de l’abattage des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine.

Et M. Sunak a précédemment défendu avec passion le tir à la grouse, affirmant qu’une interdiction “nuirait à l’économie rurale et nuirait à la faune”.

Lord Goldsmith a clairement exprimé son inquiétude face à un gouvernement Sunak, tweetant : « Mark était le plus grand bloqueur des mesures de protection de la nature, de la biodiversité, du bien-être animal. Il sera notre propre petit Bolsonaro. Mauvaise nouvelle pour la nature. Mais une excellente nouvelle pour les opposants politiques.

D’autre part, Mme Mordaunt, qui a quatre chats birmans, a émis des signaux mitigés. En 2013, il a été rapporté qu’elle avait demandé que les étiquettes des aliments indiquent l’origine des ingrédients des œufs et qu’elle ait demandé une enquête approfondie sur la taille douloureuse du bec.

Mais un initié du gouvernement qui a travaillé avec elle a déclaré que dans les négociations commerciales, son département voulait “tout sur la table”, ce qui était problématique pour le respect des normes de bien-être des agriculteurs britanniques.

L’ancienne secrétaire à l’environnement, Liz Truss, a rejeté l’idée d’une taxe sur la viande, l’aliment qui contribue le plus au changement climatique, qualifiant de « baratin » des recherches montrant qu’elle sauverait des vies.

Et en 2016, elle a provoqué un tollé lorsqu’elle a tenté de supprimer les codes statutaires sur les normes de bien-être des animaux d’élevage, en les remplaçant par des directives « dirigées par l’industrie », ce qui a eu pour effet de dégrader la surveillance du bien-être.

Truss a promu les marchés britanniques du porc d’une manière inhabituelle

En fin de compte, cela ne s’est pas produit, mais la proposition a alarmé la RSPCA, Compassion in World Farming et les partis d’opposition.

En 2014, Mme Truss a appelé à l’annulation de l’interdiction de la chasse au renard, qualifiant la loi sur la chasse d’erreur, conformément à Jeremy Hunt, qui s’était engagé à ramener la chasse au renard s’il était élu. Aucun des autres candidats n’a déclaré qu’il soutenait l’interdiction.

“Je ne me sentirais pas à l’aise de soutenir quiconque en faveur de la chasse au renard”, a déclaré Sir Roger Gale, patron de la Conservative Animal Welfare Foundation. L’indépendant.

«Mais il y a des forces au sein des candidatures qui ne sont pas aussi favorables au bien-être animal que moi, donc de manière réaliste, il est inutile que je dise que je ne les soutiendrai pas si vous ne soutenez pas ces problèmes.

“Lorsque nous n’aurons plus que deux candidats, le parti et le pays lors des rafles pourraient se trouver en mesure de poser des questions approfondies et le bien-être des animaux sera alors abordé.”

Lord Goldsmith a déclaré: «Les candidats ont un bilan mitigé en matière de bien-être animal. Certains n’ont aucun véritable dossier, il est donc peu probable que nous voyions un champion du bien-être animal dans le numéro 10.

«Mais ce que mes collègues et moi espérons vivement, c’est que les candidats marqueront au moins leur soutien à la réalisation des engagements que nous avons pris dans le plan d’action pour le bien-être animal.

“Les attentes ont été fixées, et en politique comme partout où il importe que les promesses soient tenues.”

Mais d’autres indices sur les attitudes des futurs Premiers ministres envers le monde naturel peuvent être tirés de leurs votes sur les mesures de prévention du changement climatique.

Selon Theyworkforyou.com, M. Sunak a voté contre eux 12 fois, y compris une proposition visant à réduire les émissions de carbone autorisées des nouvelles maisons et prévoit d’éliminer la plupart des émissions de transport d’ici 2030.

Mme Mordaunt a voté 15 fois contre les mesures climatiques, notamment en exigeant que les ministres “tiennent dûment compte de l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 lorsqu’ils prennent des mesures, notamment la mise en place de programmes de subventions agricoles”. Mais elle a soutenu les propositions climatiques à quatre reprises, notamment en 2012 en soutenant une nouvelle banque d’investissement verte, qui a été créée cette année-là.

Mme Truss a voté 16 fois contre la protection du climat – y compris de la même manière que Mme Mordaunt sur les objectifs de zéro net pour les subventions agricoles, et pour ne pas exiger une “déclaration d’impact d’urgence sur le climat et la nature” dans les propositions d’aide financière en vertu d’une loi britannique sur le marché intérieur. Elle a également voté contre les appels “à reconstruire l’économie afin qu’elle fonctionne dans l’intérêt du plus grand nombre, et pas seulement en distribuant des récompenses à ceux qui sont au sommet”. Mais elle a voté trois fois pour des mesures climatiques, notamment la réforme du marché de l’énergie pour réduire les émissions de carbone.

Liz Truss voulait remettre les réglementations en matière de normes à l’industrie (Égalité animale)

Mme Badenoch a voté cinq fois contre, notamment sur les émissions des transports, le zéro net et une déclaration d’urgence sur le climat et la nature. M. Tugendhat a voté 13 fois contre des propositions climatiques similaires aux autres, en plus il a voté contre l’exigence d’une stratégie de capture et de stockage du carbone pour l’industrie de l’énergie.

Plus récemment, lors de la campagne à la direction, la ministre des Affaires étrangères, Mme Truss, s’est également engagée à abandonner les taxes vertes.

Pour le plus grand plaisir des défenseurs de l’environnement, une interdiction d’importer des nageoires coupées de requins vivants – une autre promesse de plan d’action détruite par les luttes intestines du gouvernement – ​​a été cette semaine récupérée de l’épave par un projet de loi d’initiative parlementaire travailliste, que le gouvernement dit qu’il soutiendra, ce qui signifie qu’il est susceptible de passer.

Comme la protection des éléphants, cette interdiction, visant à protéger les populations de requins de l’extinction, avait également fait l’objet d’un veto de membres du Cabinet de droite, ironiquement au motif qu’elle était “non conservatrice”.

Mais les espoirs s’estompent pour sauver d’autres changements énoncés dans le plan d’action et le manifeste. Le projet de loi sur le bien-être des animaux (animaux gardés) qui met fin aux exportations vivantes et aux primates de compagnie et s’attaque à la contrebande de chiots est depuis en veilleuse depuis sa deuxième lecture.

Le projet de loi sur les animaux à l’étranger, qui interdisait les importations de fourrure, de foie gras et de trophées de chasse, ainsi que les publicités sur la cruauté des éléphants, a été abandonné, au grand désarroi de ceux qui tentaient d’atténuer les souffrances massives à l’étranger.

Le plan d’action promettait d’envisager la suppression progressive des cages (Getty Images)

On pense que les chances de relance du projet de loi sont minces, avec des attentes de concentration sur l’économie, la défense et le NHS, quel que soit le prochain Premier ministre.

Tout comme l’interdiction des ailerons de requin, les espoirs d’importation de trophées de chasse reposent désormais sur un projet de loi d’initiative parlementaire.

Le gouvernement devra également faire face à des pressions pour couper les liens commerciaux avec les îles Féroé en raison de leur massacre massif de dauphins.

Dominic Dyer, l’un des principaux militants du bien-être animal, a déclaré: «Aucun des candidats n’a un bilan solide dans ce domaine et il y a un désir d’être vu s’éloigner des années Carrie et Boris où des gens comme moi avaient accès au pouvoir pour influencer cet ordre du jour.

“Je m’attends à ce qu’ils essaient d’éviter de tomber dans le piège de la chasse au renard, mais je ne vois aucune volonté de donner suite à des engagements plus larges dans le cadre du projet de loi sur les animaux à l’étranger, par exemple.

“La priorité sera l’économie et l’abandon des engagements en matière de changement climatique et de biodiversité qui pourraient être perçus comme un ralentissement de la croissance et une augmentation supplémentaire de l’inflation.”

Claire Bass, directrice exécutive de Humane Society International UK, a déclaré: «En ce qui concerne leurs ambitions pour une meilleure protection des animaux, nous n’avons jusqu’à présent rien entendu d’aucun des candidats qui nous donne de l’espoir.

«Mais les candidats doivent garder à l’esprit que 72% des électeurs conservateurs souhaitent que le gouvernement adopte davantage de lois pour protéger les animaux de la cruauté. Par conséquent, la définition d’engagements et d’ambitions pour les animaux devrait s’avérer populaire lors du vote des membres.

“L’attitude des candidats envers les animaux, en tant que membres vulnérables de notre société, pourrait les aider à attirer ceux qui recherchent la compassion et l’humanité chez notre prochain Premier ministre.”