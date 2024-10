Concord se prépare à son retour, selon les données SteamDB

Aussi difficile que cela puisse paraître, étant donné l’accueil désastreux du jeu, le petit indice dans l’annonce suggérant le retour du FPS semble avoir été vrai, et Concord a en effet lentement fait son chemin vers le marché. Selon les dernières découvertes sur le jeu Page SteamDBConcord reçoit quotidiennement des mises à jour du backend depuis le 29 septembre, la dernière liste de modifications étant soumise le 8 octobre vers 14 heures UTC.

Bien qu’il soit impossible de déterminer exactement en quoi consistent ces changements ou sur quels aspects du jeu Firewalk travaille, il est clair que le projet, bien qu’officiellement retiré, n’est pas entièrement mort et pourrait un jour faire son retour, espérons-le en tant que jeu gratuit. un titre de jeu qui aura pris en compte les commentaires de la communauté et réorganisé son gameplay sans inspiration, ses cartes ennuyeuses et sa conception artistique sûre.