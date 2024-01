Concord Monitor – Sélections rapides d’arts et de divertissement de la région de la capitale

Liz et Dan Faiella

Quoi: Liz et Dan Faiella donnent vie à la musique traditionnelle de leurs racines, avec une voix nette, une guitare fingerstyle envoûtante, un violon lyrique et une dynamique rythmique exaltante. Leur musique rappelle les contredanses conviviales du Grange Hall de leur jeunesse dans le New Hampshire, tout en transmettant une nostalgie pour leur Irlande ancestrale. Liz et Dan sont montés sur la scène principale dans des salles folk de premier plan à travers la Nouvelle-Angleterre, notamment le Club Passim, l’Acadia Trad Festival, le Maine Celtic Celebration, le Little Sea Folk Festival, le Seacoast Irish Festival et le Boston Celtic Music Festival. Ce sont des professeurs recherchés qui partagent leur savoir-faire avec les étudiants dans les camps, les festivals et les écoles de musique communautaires.

Quand: Samedi 10 février à 19h

Où: Bibliothèque publique de Franklin, 310 rue Central.

Info: Les billets sont disponibles sur FOHNH.org en appelant le 934-1901

Le déjeuner de Bach : échos de lutte et de triomphe

Quoi: Voyagez dans le temps avec la flûtiste Erin Dubois, la clarinettiste Stephanie Ratté Jenkins et la bassoniste Maria Isaak jusqu’aux guerres mondiales à travers les sons et les expériences de quatre compositeurs différents. Le programme comprend de la musique de Rosy Wertheim, une compositrice juive néerlandaise qui a vécu et cachée à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale ; Walter Piston, un compositeur américain né dans le Maine devenu musicien de la Marine pendant la Première Guerre mondiale ; Jacques Ibert, un compositeur français dont les études musicales ont été interrompues pendant la Première Guerre mondiale et dont la musique a ensuite été interdite pendant la Seconde Guerre mondiale ; et Joachim Kötschau, compositeur et organiste allemand âgé de 26 ans au début de la Seconde Guerre mondiale.

Quand: Jeudi 1er février à 12h10

Où: École de musique communautaire Concord, 23 Wall St., Concord

Info: Appelez le 228-1196 ou visitez ccmusicschool.org/event/bachs-lunch-feb1_echoes

Gilded : les artistes contemporains explorent la valeur et la valeur

Quoi: Comprenant le travail de 17 artistes dans un large éventail de médias, l’exposition explore l’utilisation et l’importance de l’or dans l’expression artistique d’aujourd’hui. L’exposition a été organisée par le Dr Emily Stamey, Elizabeth McIver Weatherspoon conservatrice de la programmation académique et responsable des expositions au Weatherspoon Art Museum de l’UNC Greensboro. L’exposition présente le travail de Radcliffe Bailey, Larissa Bates, William Cordova, Angela Fraleigh, Gajin Fujita, Nicholas Galanin, Liz Glynn, Shan Goshorn, Sherin Guirguis, Titus Kaphar, Hung Liu, James Nares, Ronny Quevedo, Shinji Turner-Yamamoto, Danh Vo, Stacy Lynn Waddell et Summer Wheat.

Quand: 3 février au 22 juin

Où: Hood Museum of Art – Dartmouth College, 6 East Wheelock St., Hanovre

Info: Visitez hoodmuseum.dartmouth.edu/explore/museum