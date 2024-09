Concord est discrètement mis à jour dans les coulisses

Principaux points à retenir Concord est peut-être hors ligne pour le public, mais en coulisses, il semble que Sony travaille tranquillement sur le jeu.

Selon les graphiques de mise à jour sur SteamDB, il y a à peine 12 heures, un compte nommé « Sony_QAE » a mis à jour le jeu.

Avant que le jeu ne soit mis hors ligne, Firewalk avait déclaré qu’il étudierait les options pour ramener le jeu, donc cela fait peut-être partie de ces efforts.







Concord n’a pas été hors ligne depuis plus d’une semaine, et il semble déjà que du travail soit effectué sur le jeu, peut-être dans le but de le ramener le plus tôt possible.

Selon les informations hébergées sur SteamDBun site Web dédié au suivi de toutes sortes d’informations Steamil y a à peine 12 heures après la publication, le jeu a été mis à jour. Ces mises à jour proviennent d’un compte nommé « SonyQAE ». Avant cela, un compte nommé « SonyQAE_Shipping » a également publié une sorte de mise à jour.

Vérifiez-le:

On ne sait pas exactement en quoi consistent ces mises à jour, mais le QAE dans Sony_QAE semble signifier « Quality Assurance Engineer » ou « Quality Assurance Evaluator ».







Concord pourrait encore vivre après tout

Avant la mise hors service de Concord le 6 septembre, un article de blog écrit par Ryan Ellis de Firewalk Studios, il a été noté que diverses options seraient explorées afin de mieux atteindre les joueursEn particulier, « pendant que nous déterminons la meilleure voie à suivre, les ventes de Concord cesseront immédiatement ».

Bien que les ventes aient complètement cessé, le jeu ayant même été complètement supprimé des comptes PlayStation des joueurs, il semble que Firewalk et Sony honorent leur engagement précédent de trouver un moyen de ramener le jeu.

Il convient également de mentionner que le prochain épisode de Concord, Secret Level, se déroulera apparemment comme prévu. un rapport d’IGN, l’épisode n’a pas été coupé et sera toujours publiéBien sûr, cela peut avoir à voir avec la quantité de temps, d’efforts et d’argent consacrés à cet épisode particulier.





Mais cela montre aussi que Sony ne cherche pas à éliminer totalement Concord de l’esprit des joueurs, même s’il n’existe plus dans de nombreux comptes. La présence de mises à jour du jeu sur le backend le signale également. Il ne faudra peut-être pas longtemps avant que le jeu soit retravaillé et ré-révélé.