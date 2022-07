Conclusions du rapport sur le meurtre par la police d’un enfant de 8 ans non divulguées

Un rapport d’enquête examinant les politiques et procédures de la police de Sharon Hill Borough à la suite d’une fusillade policière qui a tué Fanta Bility, 8 ans, l’année dernière a été publié vendredi soir, mais le rapport a été en grande partie expurgé, toutes les conclusions et recommandations étant masquées du public. voir.

Les trois anciens officiers qui ont tiré avec leurs armes en direction d’une foule quittant un match de football au lycée juste à l’extérieur de Philadelphie, tuant Bility et en blessant trois autres, font face à des accusations d’homicide involontaire et de mise en danger imprudente. Le conseil d’arrondissement a voté le licenciement des agents et l’embauche d’un avocat spécial extérieur, promettant responsabilité et transparence.

Le rapport a été remis au conseil d’arrondissement il y a près d’un mois. La publication de vendredi a rapidement attiré les critiques de la famille de Bility et de groupes qui ont exigé des réformes de la police après la fusillade.

“Le fait que les responsables de l’arrondissement de Sharon Hill aient choisi de cacher au public les parties préjudiciables à lui-même et à la conduite de ses responsables dans la formation et la supervision de son service de police témoigne de la connaissance de Sharon Hill de sa propre culpabilité en relation avec la mort de Fanta”, L’avocat Bruce L. Castor Jr. a écrit dans une déclaration envoyée par courrier électronique. “Les expurgations après avoir eu le rapport pendant des semaines (ou des mois) sont une démonstration honteuse et scandaleuse que les responsables de Sharon Hill Borough ne sont pas intéressés à fournir la vérité au public comme point de départ pour guérir la communauté.”

Castor, qui représente la famille de Bility, a déclaré qu’ils prévoyaient de prendre le temps d’étudier ce qui a été publié et pourraient répondre davantage la semaine prochaine. Il a affirmé que la formation de la police de l’arrondissement n’avait pas réussi à préparer correctement les agents à des situations réelles ou à leur donner la capacité de discerner quand la force fatale est légale.

Courtney Richardson, l’avocat de l’arrondissement, a déclaré à l’Associated Press que les suppressions avaient été effectuées sous le secret professionnel de l’avocat, notant que le cabinet extérieur sous Kelley Hodge, un ancien procureur de Philadelphie récemment nommé pour une nomination à la magistrature fédérale, avait été embauché comme avocat spécial. Elle a déclaré que les responsables de l’arrondissement ne prévoyaient pas de rendre le rapport public à l’avenir, mais a déclaré qu’ils prévoyaient d’apporter des modifications aux politiques du service de police.

Dans un communiqué de presse, Richardson a écrit: “Ce rapport d’enquête est une étape importante sur la voie de l’amélioration des pratiques du (département de police de Sharon Hill) tout en assurant la plus grande transparence possible à la lumière des litiges en cours”, faisant référence à un procès civil par La famille de Bility et l’affaire pénale en cours contre les anciens officiers Devon Smith, Sean Dolan et Brian Devaney.

Le 27 août de l’année dernière, les agents surveillaient les clients sortant du match de football à Sharon Hill, un petit arrondissement juste au nord de l’aéroport international de Philadelphie. Deux adolescents se sont battus et ont échangé des coups de feu à l’extérieur de l’école.

Les agents ont déclaré aux enquêteurs qu’ils pensaient que les coups de feu venaient dans leur direction et qu’ils pensaient qu’une voiture qui se dirigeait vers eux était la source probable. Les trois ont riposté, tirant 25 fois sur la voiture et également vers la foule sortante qui comprenait de nombreux enfants et adolescents.

Les personnes dans la voiture ont ensuite été innocentées de toute implication dans l’incident initial. Les coups de feu de la police n’ont blessé ni le conducteur ni le passager mais ont touché quatre personnes dont le tir mortel qui a touché Bility. Les enquêteurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas déterminer quel officier avait tiré le coup fatal car la balle était gravement endommagée.

Des accusations de meurtre dans la mort de Bility ont été initialement déposées contre les deux adolescents qui ont tiré des coups de feu dans l’argument sans rapport, mais ont été retirées après les recommandations du grand jury d’inculper les officiers.

Les officiers ont déposé une requête pour rejeter les accusations d’homicide involontaire, affirmant que les procureurs n’avaient pas satisfait à leur charge de preuve que les accusations étaient justifiées. Une audience est prévue en septembre sur cette requête.

Claudia Lauer, Associated Press