WASHINGTON – L’équipe juridique défendant l’ancien président Donald Trump a eu son tour dans le procès de destitution du Sénat vendredi, arguant que les procureurs de destitution de la Chambre étaient hypocrites dans leur cas contre Trump et que son discours est protégé par le premier amendement.

L’équipe de la défense a utilisé moins de trois des huit heures allouées pour la journée et a décidé de renoncer à sa deuxième journée d’arguments. Le procès s’est ensuite déroulé dans une session de questions et réponses.

La défense a repoussé les arguments avancés les deux jours précédents par les responsables de la Chambre, qui ont tenté de convaincre les sénateurs que l’ancien président avait incité la foule meurtrière qui a pris d’assaut le bâtiment du Capitole le 6 janvier.

Voici les points à retenir de la première journée d’arguments de l’équipe juridique de Trump et de la session de questions-réponses:

L’avocat de Trump utilise les mots des démocrates pour défendre Trump

L’avocat Michael van der Veen a joué un montage de clips de démocrates d’il y a quatre ans qui se sont opposés au décompte électoral de certains États tels que la Floride, le Wisconsin et la Caroline du Nord, qui a confirmé la victoire de Trump en 2016.

Mais alors que les démocrates ont contesté les résultats des élections, Trump a affirmé sans fondement que les élections lui avaient été volées en prétendant faussement la fraude électorale.

Après avoir fait valoir que les procureurs de la Chambre avaient manipulé les paroles de Trump en montrant des vidéos éditées de lui parlant, ses avocats de la défense ont simultanément montré un montage de vidéos éditées et épissées de dizaines de législateurs démocrates disant le mot «combat».

Parmi les législateurs présentés figuraient la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, l’ancienne candidate démocrate et secrétaire d’État Hillary Clinton, la vice-présidente Kamala Harris et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren.

Les responsables de la Chambre avaient précédemment souligné l’utilisation par Trump des mots «combattez comme un enfer. Et si vous ne vous battez pas comme un enfer, vous n’allez plus avoir de pays», pour renforcer leur argument d’incitation.

Trump est protégé par le premier amendement, disent les avocats

Les avocats de Trump ont fait valoir que les responsables de la Chambre qui poursuivaient le procès de destitution veulent que les sénateurs ignorent le droit de Trump à la liberté d’expression, et que les paroles de Trump s’adressant à ses partisans avant l’émeute du 6 janvier n’ont pas atteint le niveau d’incitation qu’il faudrait pour le condamner.

L’avocat Bruce Castor a mis en garde contre la « culture d’annulation constitutionnelle » qui, selon lui, résulterait d’une condamnation, affirmant que cela créerait un précédent pour que les républicains fassent de même avec la partie adverse s’ils sont au pouvoir.

Van der Veen a cité des affaires de la Cour suprême pour affirmer que le discours de Trump ne violait aucune loi. Il a cité James Wilson, l’un des premiers juges de la Cour suprême et un expert de la mise en accusation, qui a déclaré qu’une conduite légale et constitutionnelle ne pouvait pas être utilisée comme une infraction attaquable.

Alors que la Chambre a soutenu que les actions et le discours de Trump avant le 6 janvier ont stimulé la violence au Capitole et ne sont donc pas protégés en tant que liberté d’expression, les avocats de Trump ont déclaré que la violence n’était pas le résultat direct du discours de Trump.

Castor a déclaré que pour que le discours de Trump atteigne le niveau d’incitation, la violence devrait être le « résultat probable du discours ».

Castor a déclaré que les violences du 6 janvier avaient été planifiées à l’avance par les émeutiers, soulignant les déclarations des forces de l’ordre, pour montrer que le discours que Trump a prononcé ce jour-là n’était pas directement responsable de ce qui a suivi.

« Cet argument est complètement éviscéré par le fait que la violence était pré-planifiée », a déclaré Castor. « Pas du tout le résultat du discours. »

Les procureurs de la Chambre ont également utilisé des discours et des actions antérieurs de Trump pour démontrer leur argument selon lequel les paroles et les actions de Trump au cours des semaines et des mois pris ensemble ont incité à la violence.

L’avocat de Trump répète de fausses déclarations électorales

Castor a défendu l’appel enregistré de Trump avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, qui fait maintenant partie d’une enquête criminelle et a été utilisé par les procureurs de la Chambre dans leur présentation.

L’avocat de la défense a défendu des allégations sans fondement et largement démenties de fraude électorale en suggérant que Trump avait été sorti de son contexte dans l’appel.

Trump a exhorté Raffensperger dans l’appel à « trouver » le nombre de voix nécessaires pour dépasser Biden dans l’État. Castor a répété une fausse déclaration concernant le taux de rejet des bulletins de vote par correspondance en Géorgie et a déclaré que Trump était sous son autorité lors de l’appel.

« Il n’y avait rien de mal à ce que le président Trump, ou n’importe quel candidat d’ailleurs, parle avec un responsable des élections d’un État. C’est pourquoi le secrétaire d’État géorgien a pris un appel avec des membres de son équipe. »

Trump a fait référence à son appel téléphonique avec Raffensperger lors du rassemblement du 6 janvier qui a précédé l’attaque du Capitole.

« En Géorgie, votre secrétaire d’État … Je ne peux pas croire que ce type soit un républicain », a déclaré Trump à la foule. « Il adore enregistrer des conversations téléphoniques. Vous savez … Personnellement, je pensais que c’était une excellente conversation. De même, beaucoup d’autres. Les gens adorent cette conversation parce qu’elle dit ce qui se passe. »

Les avocats prennent la chaleur pour lire des vidéos

Après avoir critiqué l’utilisation par les responsables de la mise en accusation de la Chambre des montages vidéo d’émeutiers dans leur présentation comme «un programme de divertissement», l’équipe de Trump a utilisé des extraits similaires de discours de législateurs démocrates, suscitant les critiques des utilisateurs des médias sociaux.

Les vidéos, qui, selon l’équipe de défense de Trump, ne visaient pas à justifier le discours de Trump mais à montrer que tout discours politique devrait être protégé, incluaient la rhétorique des législateurs démocrates et d’autres.

Ils comprenaient des extraits de discours de Madonna s’adressant à la Marche des femmes à Washington et des présentateurs de nouvelles tels que Chris Cuomo de CNN. Certains ont joué plus d’une fois lors de la présentation de la défense.

D’autres clips mettant en vedette des responsables de la mise en accusation et des animateurs de nouvelles ont été mis sur une musique de fond inquiétante, tandis que des clips de Trump parlant ont été mis sur une bande-son dramatique.

Les législateurs des deux côtés remettent en question le calendrier des actions de Trump

Au cours de la session de questions-réponses du procès de destitution, les législateurs ont pressé les responsables de la Chambre et l’équipe de défense de Trump sur ce que l’ancien président savait le 6 janvier et quand il l’a su.

La sénatrice Susan Collins, R-Maine, et la sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, qui sont toutes deux considérées comme ouvertes à la possibilité de condamner Trump, ont demandé aux avocats de l’ancien président de clarifier exactement ce que Trump savait de l’émeute et à quel moment le janvier. Il était au courant, dans une tentative d’apprendre quelles connaissances il avait quand il a tweeté et ce qu’il a fait pour arrêter l’émeute.

« Quand le président Trump a-t-il appris la violation du Capitole, quelles mesures spécifiques a-t-il prises pour mettre fin aux émeutes et quand les a-t-il prises? » ils ont demandé.

L’équipe de défense de Trump a utilisé la question pour attaquer les responsables de la Chambre pour ce qu’ils ont appelé un manque de procédure régulière, affirmant qu’il y aurait plus de réponses à ces questions si la Chambre avait accordé le temps nécessaire pour enquêter.

Insatisfaits de la réponse, le sénateur démocrate Amy Klobuchar du Minnesota, le sénateur Bob Casey de Pennsylvanie et le sénateur Sherrod Brown de l’Ohio ont posé la même question aux directeurs de la Chambre, qui ont fait valoir que Trump devait avoir accès à des renseignements de haut niveau provenant de la Capitole ce jour-là.

Lorsque le sénateur Mitt Romney, R-Utah et Collins ont demandé à nouveau si Trump savait que Pence avait été évacué du Sénat lorsqu’il a envoyé un tweet désobligeant à propos de Pence, l’équipe de Trump a déclaré qu’il n’avait été informé à aucun moment que Pence était en danger. .

Alors que les émeutiers ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, le tweet de Trump à 14 h 24 a déclaré: « Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, pas les faits frauduleux ou inexacts qu’il leur a été demandé de certifier auparavant. «

Les responsables de la Chambre ont déclaré que Trump devait être au courant parce que la nouvelle de l’émeute était répandue au moment où son tweet sur le vice-président de l’époque Mike Pence a été envoyé et Trump savait que Pence présidait le décompte des voix.

Les services secrets avaient déjà évacué Pence du Sénat, où surveillait le décompte des voix du collège électoral.

Van der Veen a insisté: « A aucun moment le président n’a été informé que le vice-président était en danger. »

Le sénateur Tommy Tuberville, R-Ala., A maintenu son récit initial selon lequel il avait informé Trump que le vice-président avait été escorté hors de la chambre le 6 janvier, comme cela se passait ou peu de temps après.

Tuberville avait précédemment déclaré publiquement à Trump lors d’un appel téléphonique que Pence était parti, mais l’équipe de défense de Trump pendant le procès a appelé ce compte, tel que présenté par les responsables de la Chambre, « ouï-dire ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il était fidèle à son compte vendredi soir, Tuberville a répondu que oui.

« J’ai dit: » Monsieur le Président, ils ont évincé le vice-président. Ils veulent que je raccroche, je dois y aller « », a déclaré Tuberville, ajoutant qu’il ne savait pas si Trump était auparavant au courant de la situation de Pence. avant la conversation téléphonique.

Selon une nouvelle séquence vidéo du 6 janvier, Pence a été renvoyé du Sénat vers 14 h 13. Le tweet de Trump était à 14 h 24.

Les directeurs de maison et l’équipe juridique tirent des coups de feu pendant les questions

Les sénateurs républicains et démocrates ont posé des questions pointues aux gestionnaires et aux avocats de la défense pour faire valoir leurs arguments, mais les procureurs de la Chambre et l’équipe de la défense ont saisi plusieurs de ces opportunités pour se pencher de l’autre côté.

À un moment donné, van der Veen a accusé les responsables de la Chambre d’avoir commis une « inconduite en matière de poursuites » lors de l’une de ses réponses vendredi, les accusant de sauter les droits de Trump à une procédure régulière.

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vermont, a demandé aux responsables de la mise en accusation de la Chambre et à l’avocat de l’ancien président si Trump était en train de commettre un «gros mensonge» lorsqu’il a affirmé que l’élection lui avait été volée ou s’ils pensaient que Trump avait réellement gagné.

« Qui a demandé ça? » demanda van der Veen, clairement irrité par la question de Sanders.

Les sénateurs ont été rappelés à l’ordre après une réponse audible à van der Veen, qui a déclaré avec insistance que son opinion et la question n’étaient pas pertinentes pour l’affaire en question.

À un moment donné de la séance de questions et réponses, van der Veen a déploré le processus du procès alors qu’il semblait frustré que son argument juridique ne s’enfonce pas.

«Nous ne nous amusons pas ici. Il s’agit de l’expérience la plus misérable que j’ai vécue ici à Washington DC », a déclaré l’avocat de Philadelphie au Sénat.

Environ une demi-heure plus tard, le directeur général de la Chambre, le représentant du Maryland, Jamie Raskin, a déclaré qu’il pouvait penser à au moins un jour pire: le jour du siège au Capitole.

«Pour cela, je suppose que nous sommes désolés», a déclaré Raskin à propos du commentaire de van der Veen. « Mais mec, tu aurais dû être ici le 6 janvier. »

Prochaine étape: les sénateurs devraient voter par condamnation

Étant donné que l’équipe de Trump a décidé de ne pas utiliser sa deuxième journée d’arguments, la session de questions-réponses a été reportée au vendredi soir et le procès devrait maintenant se terminer plus tôt que prévu.

La décision de convoquer des témoins devant le Sénat n’a pas encore été prise, mais les deux parties ont indiqué que c’était peu probable.

Après cette décision, les plaidoiries de clôture dureront jusqu’à quatre heures pour les deux parties, et un vote sur la condamnation pourrait avoir lieu dès samedi.

Soixante-sept sénateurs devraient convenir que Trump est coupable d’incitation pour être condamné. Bien que les républicains aient indiqué qu’ils sont susceptibles d’acquitter l’ancien président, s’il est condamné, un autre vote sur la question de savoir s’il devrait être exclu de ses fonctions futures aura lieu. Ce vote nécessiterait une majorité simple pour être adopté.

