Un panel international d’experts a émis de vives critiques à l’encontre des gouvernements du monde entier sur leur gestion de la pandémie de COVID-19, qualifiant leurs performances de “indignes de confiance et inefficaces” et affirmant qu’ils avaient subi “un échec mondial massif à plusieurs niveaux”.

Le jugement, qui a mis en évidence un manque préjudiciable de coopération internationale, a été publié mercredi dans un rapport final de 57 pages de la Commission The Lancet COVID-19 qui a également présenté des recommandations politiques visant à prévenir de futures catastrophes pandémiques.

La controverse autour du président de la commission et certaines des évaluations du rapport sur les origines du virus menacent cependant d’éclipser les conclusions et recommandations globales.

Officiellement, plus de 7 millions de personnes sont décédées depuis que le virus SARS-CoV-2 a été identifié pour la première fois fin 2019, selon les données de l’Institute for Health metrics and Evaluation (IHME), référencées dans l’article du Lancet. Mais l’IHME, une organisation indépendante de recherche en santé basée à l’Université de Washington, estime également que le nombre réel de décès attribuables au COVID-19 – y compris les décès non signalés – s’élève en fait à plus de 17 millions.

“Ce nombre de morts stupéfiant est à la fois une profonde tragédie et un échec mondial massif à plusieurs niveaux”, a déclaré le rapport, co-écrit par quarante experts dans les domaines des sciences de la santé, des affaires, de la finance et des politiques publiques.

“Trop de gouvernements n’ont pas respecté les normes fondamentales de rationalité et de transparence institutionnelles, trop de gens – souvent influencés par la désinformation – ont manqué de respect et protesté contre les précautions de santé publique de base, et les grandes puissances mondiales n’ont pas collaboré pour contrôler la pandémie. ”

Les conclusions ont été faites en consultation avec 173 experts d’une douzaine de groupes de travail travaillant dans le cadre de la Commission COVID-19, qui a été formée par la très prestigieuse revue médicale The Lancet.

Le manque de coordination entre les pays, ainsi que les retards critiques dans la notification de l’épidémie initiale, dans la reconnaissance de l’exposition aérienne comme principale méthode de transmission et dans la mise en œuvre de mesures pour ralentir la propagation ne sont que quelques-unes des principales critiques formulées dans le rapport. La Commission a également cité l’incapacité d’assurer une distribution équitable des équipements de protection, des dispositifs et de la thésaurisation des vaccins, de lutter contre la désinformation et de protéger les populations vulnérables.

Les commissaires ont déclaré que lutter avec succès contre les maladies infectieuses émergentes nécessite une réglementation et un comportement prosociaux – donnant la priorité « aux besoins de la société dans son ensemble, plutôt qu’aux intérêts individuels restreints ».

“La prosocialité était au plus bas dans de nombreuses sociétés au cours des 2 dernières années”, indique le rapport.

« Dans les endroits où la confiance sociale est faible, les comportements prosociaux sont rejetés par de nombreux groupes au sein de la société. De plus, au niveau national, de nombreux gouvernements se sont montrés indignes de confiance et inefficaces.

METTRE FIN À LA PANDÉMIE ET ​​SE PRÉPARER POUR LA SUIVANTE

Malgré les échecs des deux dernières années, le panel a souligné l’urgence d’une coopération mondiale afin de mettre fin à la pandémie actuelle de COVID-19 et d’être prêt pour la suivante.

Entre autres mesures, le panel a appelé à la vigilance autour des nouvelles variantes, à une surveillance coordonnée pour surveiller les risques autour des futures vagues et a poussé à une couverture vaccinale élevée dans le monde. Ils ont spécifiquement appelé la Chine, les États-Unis, l’UE, l’Inde et la Fédération de Russie à mettre de côté les rivalités géopolitiques et ont demandé aux organisations des Nations Unies et aux principales économies de prendre le leadership.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a été critiquée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années et demie pour sa gestion de la pandémie, devrait continuer à diriger les réponses internationales aux maladies infectieuses émergentes, a recommandé le groupe. Mais le panel a ajouté que l’OMS devrait détenir un pouvoir réglementaire, y compris le pouvoir d’inspecter et de réglementer les installations de recherche qui manipulent des agents pathogènes dangereux, et bénéficier d’un soutien financier accru pour la recherche et le développement.

Les commissaires ont critiqué la lenteur de la réponse de l’organisation à la nature aéroportée du virus et les mesures nécessaires pour limiter ce type de transmission, et ont recommandé de réformer la gouvernance de l’organisation mondiale de la santé afin de mieux répondre aux questions urgentes et controversées.

L’OMS, pour sa part, a salué les recommandations globales formulées par la commission et a déclaré qu’elles étaient alignées sur les mandats et les vues de l’organisation, mais dans une déclaration détaillée, a également contesté les critiques concernant sa réponse à la pandémie.

Le rapport a soutenu les appels précédents en faveur d’un accord mondial sur la pandémie et a également recommandé de réévaluer et de mettre à jour le Règlement sanitaire international (RSI) ainsi qu’une surveillance réglementaire plus stricte pour prévenir les transmissions naturelles et liées à la recherche et renforcer les mesures de biosécurité pour la recherche en laboratoire.

CONTROVERSE AUTOUR DES ORIGINES DU VIRUS

Les commissaires ont également fortement soutenu les appels à un débat objectif, indépendant et transparent sur les origines du virus SARS-CoV-2 et à la communauté internationale d’intensifier ses recherches dans ce domaine, un sujet particulièrement controversé et sensible pour le groupe en raison de commentaires passés. faite par le président de la commission, Jeffrey Sachs.

Sachs, un économiste américain et professeur à l’Université de Columbia, a publiquement exprimé la possibilité que le virus qui cause le COVID-19 ait pu accidentellement fuir d’un laboratoire de biotechnologie américain et pourrait même potentiellement avoir des origines artificielles – des théories non fondées que certains experts craignent pourrait ternir le travail de la Commission. Les scientifiques ont été particulièrement consternés lorsque Sachs a répété ces théories en août sur un podcast avec Robert F. Kennedy Jr., un promoteur anti-vaccination renommé qui a poussé les théories du complot autour des vaccins.

Les opinions de Sach ont déclenché un conflit privé avec d’autres membres du panel, selon le Washington Post.

“Avec quelques autres commissaires, j’ai aidé à diriger les efforts pour garder le complot absurde et le whacka-doodle hors du rapport final”, a déclaré au journal Peter Hotez, membre du panel et virologue au Baylor College of Medicine.

“Je serai déçu si les complots d’origine COVID finissent par nuire à certaines des lacunes importantes et légitimes dans notre compréhension de l’émergence du SRAS, du MERS et du covid.”

Le rapport du Lancet a déclaré que la Commission et les experts indépendants consultés par le groupe ont convenu que “des hypothèses sur les retombées naturelles et de laboratoire sont en jeu et nécessitent une enquête plus approfondie”.

Le rapport indique qu’un événement de débordement naturel – ce qui signifie que le virus a été transmis d’un animal à un humain dans un événement naturel non lié à la recherche – était l’une des deux principales méthodes de transmission possibles.

L’autre source potentielle est une recherche ou une libération liée au laboratoire, soit par l’intermédiaire d’un chercheur infecté sur le terrain, soit en laboratoire avec un virus naturel ou génétiquement modifié, conclut le rapport.

Plus précisément, le rapport critiquait les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis pour leur manque de transparence dans la divulgation du type de recherche liée au SRAS-CoV qu’ils soutenaient.

“Des chercheurs indépendants n’ont pas encore enquêté sur les laboratoires américains engagés dans la manipulation en laboratoire de virus de type SRAS-CoV, ni sur les détails de la recherche en laboratoire qui était en cours à Wuhan”, ont déclaré les auteurs.

“De plus, les National Institutes of Health des États-Unis ont résisté à la divulgation des détails de la recherche sur les virus liés au SRAS-CoV qu’ils avaient soutenus, fournissant des informations largement expurgées uniquement comme l’exigent les poursuites en vertu de la Freedom of Information Act.”

Le rapport du Lancet n’a cependant pas fourni de nouvelles informations sur les origines et n’a notamment pas mentionné les articles scientifiques récemment publiés qui ont fourni un soutien supplémentaire à la croyance dominante selon laquelle l’épicentre de la pandémie se trouvait sur un marché à Wuhan, en Chine.

Les experts en virologie ont exprimé leur frustration face aux théories non fondées sur les fuites de laboratoire.

Angela Rasmussen, virologue à la Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO) de l’Université de la Saskatchewan et Michael Worobey, chef du département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université de l’Arizona, ont noté jeudi dans un article d’opinion sur la politique étrangère que Sachs n’a aucune expertise en virologie, évolution, épidémiologie ou santé publique et soutient que pousser la théorie était “dangereux”.

Dans un long fil Twitter Jeudi, Rasmussen a vivement critiqué Sachs et l’évaluation par la commission des origines, affirmant qu’une attention insuffisante était accordée à cet aspect du rapport.

«Je vais juste sortir de la porte avec mon évaluation du rapport LC en ce qui concerne les origines. C’est 1,5 page d’ordures brûlantes », a-t-elle tweeté, soulignant qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui d’une origine de laboratoire.

«Depuis des mois maintenant, Sachs a progressivement raconté des histoires de plus en plus scandaleuses sur la pandémie provenant d’un laboratoire à la suite d’une soi-disant recherche sur le« gain de fonction ». Ces histoires d’origine sont remarquables en raison de la fréquence à laquelle elles blâment la « biotechnologie américaine ».… Des vies dépendent littéralement des choix que nous faisons pour aller de l’avant en ce qui concerne la préparation à une pandémie. J’espère que nous suivrons la science là où elle nous mène, avec humilité et courage.